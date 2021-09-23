Россиянам стало холоднее без мигрантов

Очередной отопительный сезон в России начался с осложнений. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на это повлияли не решенные вопросы в сфере ЖКХ и, прежде всего, существенный недосбор по задолженности россиян за коммунальные услуги. Почему коммунальщики опять оказались не готовы к осенне-зимнему периоду и какие проблемы с ЖКХ стоят наиболее остро — в материале «Газеты.Ru».

Проблемы с нынешним отопительным сезоном могут быть связаны с изношенностью теплосетей и нехваткой рабочих-мигрантов в стране, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Именно из-за этого сфера ЖКХ встретила осенне-зимний период неподготовленной. Между тем в правительстве полагают, что на сложности со стартом отопления повлияли трудности, копившиеся в сфере годами, а также недосбор по долгам за коммуналку за прошлый год в размере 80 млрд рублей.

По состоянию на 1 августа в России было возбуждено 5,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФССП.

Общие неплатежи по ЖКУ за I квартал достигли 1,33 трлн рублей, всего же свыше 3,2 млн россиян за рассматриваемый период не расплатились по коммуналке, что на 20% больше, чем в 2020 году. Согласно данным Росстата, к маю просроченная задолженность перед предприятиями, оказывающими ЖКУ, достигла 460,8 млрд руб. За год этот показатель вырос на 6%, или на 28 млрд руб. По сравнению с тем же периодом в докризисном 2019 году рост составил 21%. Уровень просрочки достиг максимального значения как минимум с 2018 года.

Самый высокий уровень задолженности зафиксирован в Москве (61 млрд руб.), Нижегородской и Московской областях (в обоих регионах по 35 млрд руб.), Санкт-Петербурге (23 млрд руб.) и Чечне (16 млрд руб.). Сильнее всего за год этот показатель вырос в Дагестане (с 2,1 млрд до 10,9 млрд руб.) и Ингушетии (c 966 млн почти до 3 млрд руб.).

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Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, при подготовке к нынешнему отопительному сезону возникли «объективные проблемы».

«Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы. Например, в прошлом году из-за COVID-19 мы разрешили не начислять гражданам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ. Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 миллиардов рублей. Эти деньги не пришли в обновление коммунальный сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду», — заявил вице-премьер РИА «Новости».

На данный момент отопительный сезон начался, в том числе частично, в 58 регионах страны, а также в 1196 муниципальных образованиях из 2335, уточнил представитель Хуснуллина.

Почему коммунальщики не успели подготовиться

На подготовку к отопительному сезону, особенно в северных регионах, могла повлиять нехватка рабочей силы, считает председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин. Он отметил, что потоки мигрантов были ограничены, и сейчас их не хватает. Будет ли газ кормить Россию вместо нефти Цена на газ, заложенная в бюджете России на следующий год, оказалась выше более ранних... 22 сентября 22:33

«В нашей стране мигранты являются основной рабочей силой как в сфере строительства, так и в ЖКХ. И дефицит этот никуда не делся. Это могло повлиять на подготовительные мероприятия и, в том числе, на удорожание работ», — сказал Крохин «Газете.Ru».

В свою очередь, директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева утверждает, что главная проблема с отопительным сезоном-2021 – это изношенность теплосетей. По ее словам, уже много лет говорится о том, что коммуникации изношены более чем на 60%.

«Я считаю, что все проблемы связаны именно с этим. Потому что ресурсоснабжающие организации чаще всего несвоевременно проводили ремонт или не проводят его до сих пор, и при этом повышают тарифы, закладывая туда зарплаты и бонусы топ-менеджерам», — сказала эксперт. По ее словам, в некоторых регионах прокуратура ранее выявляла такие нарушения.

Чернышева считает, что именно модернизация и ремонт инфраструктуры влияют на подготовку к отопительному сезону. При этом она выразила опасение, что на фоне ситуации с ЖКХ могут разрешить привлекать коллекторов для работы с населением.

«Этого делать ни в коем случае нельзя, и на Западе нет такой практики. Там не коллекторы, а финансовые консультанты, которые помогают реструктуризировать задолженность. И у нас людям, у которых образовались долги, нужно помочь составить план реструктуризации этой задолженности и подписать соответствующий договор с управляющей компанией», — отметила Наталья Чернышева.

С ней согласен и профессор Высшей школы урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ Сергей Сиваев. Он считает, что изношенность основных фондов высокая, и есть даже вероятность аварийных ситуаций.

Кроме того, по его мнению, в центральной части России в этом году рано похолодало, и поэтому пришлось спешить. По его словам, коммунальщики полагали, что еще располагают каким-то временем. Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть Стоимость «борщевого набора» продолжает снижаться, об этом рапортуют Росстат и Минпромторг. Во... 19 сентября 17:37

Также свою роль сыграла и финансовая сторона вопроса. «У нас тарифы на коммунальные услуги растут ниже инфляции, с экономической точки зрения они сокращаются», — отметил он.

Но есть и позитивные примеры

На Крайнем Севере, где люди живут в экстремальных условиях, с отоплением и водоснабжением «никто не шутит», заявила «Газете.Ru» член Общественной палаты от Якутии Марина Богословская. Она напомнила, что в ее регионе температура зимой может достигать -50 °С, а в отдельных местностях – даже до -60 °С.

«От этого напрямую зависит жизнь людей. Поэтому отопительный сезон у нас начинается в начале сентября и в середине месяца даже города, которые находятся в центральной Якутии, уже имеют отопление», — рассказала Богословская.

По ее словам, ситуация с водоснабжением в регионе даже лучше, чем в центральной России. «Мы знаем, что в той же Москве в летнее время на 10 дней отключают горячее водоснабжение, и это норма жизни. У нас такого не бывает. Мы заранее получаем оповещение, где, когда и по какой причине будет отключение водоснабжения», — сказала Марина Богословская. Однако она добавила, что качество водопроводной воды «оставляет желать лучшего», но над этим в регионе работают.

В Пермском крае в целом каких-то серьезных проблем с отопительным сезоном в целом не наблюдается, заявил «Газете.Ru» эксперт НП «ЖКХ Контроль», директор ООО «Региональный центр капитального ремонта» Юрий Меменов. В Воронежской области также подготовились к осенне-зимнему периоду, сказал заведующий лабораторией кафедры «Жилищно-коммунального хозяйства» Воронежского государственного технического университета Роман Шепс.