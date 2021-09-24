«Главный недостаток — звук в динамике». Депутатам раздадут новые телефоны

Новому составу нижней палаты парламента предложат служебные телефоны — Госдума заключила договор на поставку 450 смартфонов Realme C21. Интересно, что в розничной продаже цена этого гаджета оказалась выше, чем та, по которой его приобрели для депутатов.

Госдума закупила 450 смартфонов Realme китайского производства — общая сумма заказа составила 4,3 млн руб. Контракт был заключен в конце лета, перед выборами нового созыва нижней палаты российского парламента. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет РБК.

Договор на поставку 450 мобильных телефонов Realme C21, как следует из материалов госзакупок, подписали с ООО «Московский центр продаж». Смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях 4G. Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор - восьмиядерный. Также аппарат должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года. Для депутатов Госдумы закупили китайские смартфоны Госдума России закупила несколько сотен смартфонов китайской компании Realme на сумму 4,3 млн руб... 24 сентября 11:26

Количество устройств соответствует общему числу депутатских мандатов. Однако не все народные избранники будут ими пользоваться самостоятельно – по словам парламентариев, работавших в прошлом созыве Госдумы, часто служебные смартфоны передаются помощникам. Для прошлого состава нижней палаты заказывали телефоны Alcatel – стоимость госзакупки в 2016 году составила 2,6 млн руб.

«Смартфон получала, но практически не использовала. Он был в руках помощника, использовался для рабочих вопросов. Для личных целей у меня есть свой телефон», — рассказала депутат Госдумы VII созыва Татьяна Цыбизова. По ее словам, после завершения срока полномочий смартфоны возвращаются обратно. «Сейчас эти смартфоны мы сдаем», — добавила сказала она. Как сообщил ее коллега Алексей Чепа, он также не пользовался Alcatel, его могли использовать помощники.

Напомним, в новый созыв Госдумы по итогам выборов прошли пять партий - «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

В розничной продаже цена Realme C21 выше, чем та, по которой его приобрела Госдума – например, в магазине DNS такой смартфон стоит 10 999 руб., тогда как в госзаказе стоимость каждого из 450 гаджетов составит около 9,6 тыс. руб.

Как пояснили источники РИА Новости в Госдуме, для депутатов закупили китайские смартфоны, поскольку они проходят по лимиту средств и отвечают требованиям к характеристикам.

«Закупки идут в соответствии с федеральным законодательством и предписаниями правительства по характеристикам и предельной стоимости телефонов, в частности, лимит затрат – не более 15 тыс. рублей на человека», — рассказали собеседники агентства.

Добавим, что в 2016 году кабмин принял постановление, согласно которому руководители федеральных органов власти могут приобретать за счет бюджета смартфоны не дороже 15 тыс. руб., а их помощники — не дороже 10 тыс. руб.

В отзывах о Realme C21 пользователи отмечают, что работает смартфон быстро. «Качество фото меня устроило. Встроенной памяти на 64 Гб, в принципе, достаточно. Из условных недостатков могу обозначить рифление на задней крышке. Мне почему-то думается, что туда будет забиваться грязь. А теперь самый главный недостаток — звук в динамике. Он не тихий, но ничего не слышно. Когда делаешь громкость на максимум, то звук идет не в ухо, а наружу, как при громкой связи. Использовать данный смарт в качестве телефона, находясь в местах со средним уровнем шума (например, в автомобиле или в автобусе), невозможно. Весь внешний шум заливается в динамик и слов собеседника уже не разобрать. Про использование в метро не может быть и речи. Вывод: данный аппарат — скорее мини-планшет с условно допустимой функцией звонков, чем телефон», — отметил один из покупателей.

«Производительность хорошая, ничего не висит, не тормозит. Но явный минус — камера. Качество фото как с телефона годов 90-х. Фото получаются размыленными, четкости нет», — добавил клиент «Связного», купивший такой гаджет несколько дней назад.