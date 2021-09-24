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Бизнес

Минералку возьмут под контроль

В России создадут систему апробации минеральной воды от скважины до магазина

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Денис Абрамов/РИА «Новости»
Производители бутилированной воды помимо маркировки товара будут обязаны указывать скважину и разрешающие документы. Соответствующий проект разрабатывают Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) вместе с Роснедрами и Минпромторгом. Покупатель при такой схеме получить возможность узнать точные сведения о происхождении воды в каждой бутылке.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) вместе с Роснедрами и Минпромторгом намерены создать систему проверки питьевой воды. Об этом со ссылкой на представителя ЦРПТ сообщает РБК.

С 1 декабря 2021 года в РФ обязательно должны маркировать минеральную воду в системе «Честный знак». С 1 марта 2022 года маркировать должны будут всю остальную питьевую воду. Однако эти формы контроля касаются лишь готовой упакованной продукции, не затрагивая добычу питьевой воды из скважин. Соответственно, новая система должна решить эту проблему, соединив информацию о добыче воды с данными о произведенном товаре.

Собирать данные будет ЦРПТ – из систем Роснедр и Росгеофонда. Контролироваться будут производство минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод.

Производитель бутилированной воды должен будет указывать скважину и разрешающие документы, благодаря чему можно будет понять, были ли при производстве воды использованы сторонние источники. Основанием для проверки станут данные об объеме воды – они не должны превышать объемы добычи из скважин, указанных производителем.

Проблема подделок в сфере производства и продаж минералки актуальна уже давно. Еще в 2018 году производитель воды «Ессентуки» просил Минпромторг ввести маркировку для эксперимента. Долю контрафакта на рынке в компании-производителе «Ессентуков» — «Холдинг Аква» — оценили как «катастрофическую».

Доля нелегального оборота на рынке питьевой воды в России в 2018-2019 годах составляла почти 30%, окончательно достигнув данной цифры к 2021 году. Если рынок воды станет «белым», то выручка легальных фирм возрастет на 22 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет – на 2 млрд рублей в год. Прибыль компаний-производителей вырастет на 4 млрд ежегодно.

При этом в Союзе производителей напитков (члены этого объединения выпускают порядка 70% безалкогольных напитков в России) считают, что доля незаконного оборота завышена. По данным Роспотребнадзора, было выявлено всего 1,6% контрафакта.

В «Холдинг Аква» отметили, что новая система маркировки минеральной воды увеличит расходы бизнеса – на закупку оборудования, запчастей, плату за ежемесячную эксплуатацию системы и генерацию кодов. Однако, добавили в фирме, государство придумало ряд мер поддержки.

Минеральные беды

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее предупредила, что российские минеральные источники могут быть потеряны из-за многочисленных нарушений при добыче воды. На Кавказе минералку добывают так, что верхний горизонт воды стал непригодным для питья, заявила Радионова.

«Если в советские годы это была комплексная разработка месторождения, то сейчас это нарезанные кусочки, что не позволяет качественно добывать эту воду, приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники уникальной минеральной воды. Наш уникальный курорт, нам кажется, нуждается в большей охране», — сообщила она.

Массовая застройка плохо влияет на грунт, вода утекает в другие горизонты, где загрязняется различными вредными веществами.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что компании-производители не захотели участвовать в эксперименте по маркировке воды.

«Это неудивительно — доходы от этой якобы минеральной и якобы импортной воды эксперты сравнивают с доходами от продажи оружия. И первый вопрос, на который мы должны здесь ответить: какой единый орган отвечает за качество упакованной питьевой воды? Давайте определимся. С одной стороны, это Минсельхоз, с другой — Минпромторг, с третьей — Минздрав, а в итоге — никто», — говорила глава верхней палаты парламента РФ.

Для решения проблемы нарушений при добыче воды в Совфеде предложили создать общероссийский реестр скважин природной питьевой и минеральной воды.

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