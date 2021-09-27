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Бизнес

Хаос на заправках: Британия отправила военных охранять бензовозы

В Великобритании продолжается паника на автозаправках из-за слухов о дефиците бензина

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Peter Cziborra/Reuters
Великобритания столкнулась с серьезными дефицитом бензина — на заправках скапливаются очереди, власти страны намерены обратиться за помощью к военным и приостановить действие закона о конкуренции, чтобы наладить поставки топлива. Причина коллапса и панических скупок бензина — в нехватке водителей бензовозов из-за пандемии и Brexit.

В конце прошлой недели Великобританию охватила «бензиновая паника», сообщает агентство Reuters. Началось все с закрытия корпорацией BP нескольких десятков своих АЗС из-за недопоставок топлива.

В выходные дни 24-26 сентября британские автомобилисты бросились скупать бензин. На заправках образовались многочасовые очереди. Ряд АЗС вынужден был ввести ограничение на отпуск бензина или вовсе приостановить работу. Ассоциация розничных торговцев бензином сообщала, что из 5,5 тыс. заправок в стране пустуют более 75%.

В соцсетях появились фото и видео водителей, набирающих бензин в канистры впрок и устраивающих драки из-за места в очереди. Полиция Соединенного Королевства призывала водителей не паниковать и не выкачивать весь бензин на заправках — чтобы топлива хватило для автомобилей экстренных служб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Лондоне, на трассах вокруг британской столицы пробки у заправок начинались за несколько сотен метров до съезда на АЗС.

Оператор заправок EG Group ввел лимит на продажу бензина в 30 фунтов стерлингов на человека (около 3 тыс. рублей). В пресс-службе нефтяной компании Shell заявили РИА «Новости», что также наблюдают повышенные спрос на своих заправках.

Президент Автомобильной ассоциации Великобритании Эдмунд Кинг считает, что причина дефицита — ажиотаж на заправках и желание водителей закупиться впрок. Из-за этого система поставок топлива потребителю испытывает неожиданные нагрузки.

Причина ажиотажа в нехватке водителей бензовозов, заявили в корпорации BP. . Министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс в свою очередь заявил, что нехватка водителей связана с нарушением стандартной процедуры проверки их квалификации из-за пандемии COVID-19.

Связано это также с Brexit — за минувшие два года из Британии уехали тысячи водителей из стран Евросоюза, а подготовка новых затруднена из-за грянувшей пандемии и задержек с проведением экзаменов на водительские права.

В ближайшее время правительство страны выдаст временные визы 5 тыс. водителей-иностранцев, чтобы решить проблему.

При этом министр Шэппс отметил, что бензина достаточно, и его дефицита нет. Заправляться он призвал в обычном режиме, и тогда не будет очередей. BP сообщила, что топлива не хватает на 10-15% из более чем тысячи ее заправок в Британии. Еще одна мера по разрешению ситуации — приостановка правительством действия закона о конкуренции от 1998 года.

«Мы введем в действие протокол по добыче нефти, чтобы промышленность могла обмениваться жизненно важной информацией и более эффективно работать вместе, чтобы свести к минимуму сбои», — отметил министр предпринимательства и энергетики Великобритании Кваси Квартенг.

Этот шаг должен помочь компаниям обмениваться сведениями и доставить бензин в те районы страны, где его нехватка ощущается острее всего.

Кроме того, планируется привлечь британских военных, чтобы они водили бензовозы от заводов до заправок.

Сегодня, 27 сентября, премьер-министр Борис Джонсон должен встретиться с членами правительства, чтобы обсудить дальнейшие планы по разрешению кризиса. Вопрос с привлечением армии также должен решиться сегодня — этот план Лондон называет «операция Эскалин».

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