Чехия не пустит Россию на «Дукованы». Президент поменял свое мнение

В Чехии принят закон, запрещающий России и Китаю участвовать в тендере на строительство новых реакторов АЭС «Дукованы». Эта поправка долго обсуждалась чешским парламентом и впоследствии была одобрена президентом Милошем Земаном. При этом российские и китайские компании были отстранены от конкурса еще весной.

Без России и КНР

Российские и китайские компании не смогут участвовать в расширении АЭС «Дукованы», то есть в строительстве двух новых блоков станции. Этот пункт предусмотрен как гарантия безопасности в так называемом законе о низком уровне выбросов углерода (Lex Dukovany), подписанном президентом Чехии Милошем Земаном.

Согласно документу, в строительстве будут использоваться только технологии от поставщиков из тех стран, которые присоединились к международному соглашению о государственных закупках от 1996 года. России и КНР там нет.

Поскольку и РФ, и Китай находятся, по сути, в статусе несертифицированных поставщиков, эти страны вдобавок ко всему не смогут не только заниматься строительством, но и предоставлять свои технологии для обслуживания нового блока. Потеря АЭС: чем грозит России скандал с Чехией Чешские власти могут отказать России в участии в тендере на строительство нового энергоблока атомной... 18 апреля 15:21

Законопроект Lex Dukovany был представлен чешским правительством в августе 2020 года. Его цель заключается в том, чтобы разрешить строительство новых атомных станций при поддержке Национального инвестиционного плана Чехии на период 2020-2050 годов. В документе также регламентируется строительство нового блока АЭС «Дукованы», мощность которого составит 100 МВт. В ходе дебатов было решено включить поправку, исключающую участие в проекте России и Китая. Анкету безопасности получат только французская компания EDF, южнокорейская KHNP и североамериканская Westinghouse.

Вместе с этим в документе прописаны некоторые финансовые детали. Так, если закупочная цена ресурсов выше, чем фактическая цена электроэнергии на рынке, то разница будет оплачена всеми потребителями по тарифам. Соответственно, если закупочная цена ниже рыночной, то действует противоположный принцип.

Кроме того, закон подразумевает, что Министерство промышленности Чехии не сможет заключать контракты о покупке электроэнергии, если это ставит под угрозу безопасность, суверенитет, энергетическую безопасность Чехии. Это означает, что подписание соглашения должен будет одобрить ряд ведомств, в том числе МВД, МИД, все секретные службы и Национальное управление кибербезопасности и информационной безопасности.

Цена контракта будет определена в зависимости от предложений. По оценкам Праги, она составит от 162 до 400 млрд чешских крон (или €6,3-15,7 млрд).

Российско-чешский кризис

АЭС «Дукованы» включает в себя четыре энергоблока. Они были построены в 70-80 годах при непосредственном участии Советского Союза, что предусматривал договор между странами. Всего в Чехии две атомные электростанции — «Дукованы» и «Темелин» (там сейчас установлены российские реакторы), обе были построены в разное время по советским проектам и в общей сложности покрывают порядка 35% энергопотребления в стране.

Обе эти АЭС с момента своего запуска работают на российском топливе, которое поставляет Праге компания ТВЭЛ. Предполагалось, что «Росатом» наравне с южнокорейской KHNP будет фаворитом на тендере и за строительство новых блоков «Дукованы».

Ультиматум об отстранении России и Китая от тендера чешскому правительству поставили США, обосновав это тем, что страны используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы «оказать давление на американских союзников и расстроить их сотрудничество». «Благодарю за эту честь»: кто в Праге рад ухудшению отношений с Москвой Президент Евросовета Шарль Мишель заявил о полной солидарности с Чехией, которую Москва занесла в список... 15 мая 12:34

Как следствие, из программы была исключена китайская компания CGN. А вскоре после американского призыва от тендера отстранили и «Росатом». Прага тогда объяснила это последствием политического скандала с высылкой 18 сотрудников посольства РФ. По версии Чехии, эти люди были сотрудниками российской разведки, прикрывавшимися дипломатической деятельностью, и именно спецслужбы РФ, как заявляла Прага, причастны к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014-м.

В то же время, когда изначально Сенат Чехии рекомендовал Земану исключить РФ и КНР из тендера, президент выступил категорически против. Свое мнение глава государства поменял уже после заявления Соединенных Штатов.

«Чем больше участников конкурса, тем лучше условия. Те, кто хочет сократить этот тендер на двух участников, наносят ущерб национальным интересам Чешской Республики, потому что провоцируют повышение цены на «Дукованы», — говорил Земан в декабре 2020-го.

Предполагается, что именно ситуация с расследованием взрывов на складах стала определяющей в контексте блокирования «Росатома» на тендере по достройке АЭС «Дукованы». Обвинение Праги в том, что к актам причастны россияне, последовало сразу после того, как США ввели новый пакет санкций против РФ в апреле 2021-го. Уже тогда чешские официальные лица практически исключили участие России в проекте по новым реакторам «Дукованы», а Земан поддержал решение о высылке российских дипломатов.