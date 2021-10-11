«Теория минимальной заработной платы». За что дали Нобелевскую премию по экономике

Нобелевский комитет присудил премию в области экономики за 2021 год троим ученым. Лауреатами стали канадец Дэвид Кард, американец Джошуа Дэвид Ангрист и нидерландец Гвидо Имбенс, все трое ведут научную деятельность в США. Отмечается их весомый вклад в проблемы иммиграции и рынка труда в целом. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают выбор лауреатов более чем актуальным.

В Нобелевском комитете объяснили, что ученые (канадец Дэвид Кард, американец Джошуа Дэвид Ангрист и нидерландец Гвидо Имбенс) предоставили наиболее точное понимание рынка труда, а их методы и предложения распространились на другие области, произведя в них научную революцию.

«Лауреаты этого года предоставили нам новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из естественных экспериментов», — отметили члены комитета. Деньги против ценностей: как выбирают работу в России и в мире Россияне в поисках работы отдают предпочтение компаниям, в которых лучше платят, следует... 18 августа 18:19

В нем подчеркнули, что научный подход ученых помогает ответить на важнейшие вопросы социальных наук: как иммиграция влияет на уровень оплаты и занятости и какое влияние оказывает более продолжительное образование на будущий доход? «На эти вопросы сложно ответить, потому что нам нечего сравнивать. Мы не знаем, что бы произошло, если бы иммиграции стало меньше или если бы конкретный человек не продолжил обучение», — считают члены комитета.

Кард (Калифорнийский университет, Беркли) является соавтором работы «Миф и измерение: новая экономическая теория минимальной заработной платы».

Ученый доказал, что повышение минимальной заработной платы не обязательно ведет к сокращению количества рабочих мест,

— отметили члены Нобелевского комитета.

Также Кард смог доказать, что иммиграция приносит выгоду коренному населению, но негативно сказывается на экономическом благополучии тех, кто решил сменить место жительства. Ученый изучал влияние продолжительности образования на уровень жизни и на доход и выяснил, что школьные знания гораздо более важны для будущего успеха на рынке труда, чем считалось ранее.

Джошуа Дэвид Ангрист (Массачусетский технологический институт, Кембридж) и Гвидо Вильгельмус Имбенс (Стэнфордский университет) делят между собой вторую часть награды за методологический вклад «в анализ причинно-следственных связей». Ранее считалось, что уровень образования коррелирует с будущей зарплатой, но причинно-следственной связи в явном виде здесь не просматривалось. Ученые выявили эту связь по итогам ряда «естественных экспериментов». Более того, они доказали, что дополнительный год в школе равен девятипроцентной прибавке к будущей зарплате.

10 млн шведских крон

Научные труды Карда, а также Ангриста и Имбенса являются богатым источником знаний для изучения проблемы занятости. «Их исследования существенно улучшили нашу способность отвечать на ключевые причинно-следственные вопросы, что принесло большую пользу обществу», — отметил председатель Комитета по присуждению премий в области экономических наук Питер Фредрикссон. К родным осинам: в России растет спрос на репатриантов В России падает спрос на экспатов (зарубежных специалистов) и растет востребованность россиян... 11 августа 09:26

Нобелевскую премию по экономике на самом деле правильнее называть иначе: «Премия Центрального банка Швеции в области экономических наук в память об Альфреде Нобеле». То есть, эта награда учреждена не Нобелем, а Банком Швеции. О ее создании было объявлено в 1968 году, по случаю 300-летнего юбилея основания регулятора. Нобель, как известно, не считал экономику наукой, которую он хотел бы развивать. В завещании ученого, составленном в 1895 году, вообще нет упоминания экономики. Премии присуждались сначала только по пяти направлениям: литературе, физике, химии, медицине и за вклад в дело мира.

Но денежная часть премии — это та же сумма, что получают обладатели классических Нобелевских премий. Это 10 млн шведских крон или примерно $1,1 млн. Если награду присуждают двум или трем ученым, денежная часть делится поровну между ними.

Среди самых известных лауреатов-экономистов — Милтон Фридман, Джозеф Стиглиц и другие. Лауреатами Нобелевской премии по экономике в прошлом году стали двое американцев — Пол Милгром и Роберт Уилсон. Награда была присуждена за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов для продажи товаров и услуг, которые бывает сложно продать традиционным способом.

Естественные эксперименты двигают науку

Директор Центра трудовых исследований, профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон считает, что новые нобелиаты — люди известные в своей среде, пользующиеся заслуженным авторитетом. «Дэвид Кард — один из ведущих специалистов в мире по экономике труда. Его работы имеют ключевое значение для понимания эффектов миграции, образования, минимальной заработной платы. Он работал над очень многими темами в экономике труда. И во все темы, которые он затрагивал, он привносил что-то новое», — говорит российский ученый.

Работы Ангриста и Имбенса, по оценке Гимпельсона, имеют колоссальное методологическое значение, потому что они показывают экономистам, как надо изучать причинно-следственные связи. Они все активно использовали то, что в ученой среде принято называть «естественными экспериментами». «Это события, которые затрагивают одну группу людей и не затрагивают другую группу, и в этом смысле деление на группы является случайным, то есть люди не сами определяют, в какую группу они входят», — поясняет Гимпельсон смысл «естественных экспериментов».

У Карда одна из его еще старых работ посвящена миграции, он использовал в качестве естественного эксперимента историю с миграцией кубинцев во Флориду, и эта работа одна из первых и ключевых по изучению эффектов миграции на принимающие рынки труда», — заключает эксперт.

Любая систематизация данных, анализ трендов на рынке труда сейчас особенно востребованы, в том числе даже Нобелевским комитетом, потому что на этом рынке происходят значительные трансформации, считает директор по стратегическим коммуникациям платформы Rocketwork Дмитрий Дригайло.

Он прогнозирует, что лауреатами Нобелевки в ближайшие годы станут те ученые, которые смогут оценить эффекты от цифровизации и автоматизации труда.

«Напомню, к 2030 году, по данным McKinsey Global Institute, новые алгоритмы и роботы оттянут на себя трудовые задачи более 400 млн человек — это 15% всех рабочих мест в мире. Какие профессии будут востребованы, как им научиться, куда пойдут те, кто останется не у дел и проиграет войну машинам? Вопрос открытый», — говорит Дригайло.

Заслуга Карда и его коллег в том, что они приводят доказательства в пользу не самых очевидных позиций по злободневным вопросам иммиграции, уровня образования и дохода на рынке труда, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

«Считается, например, что повышение минимальной зарплаты ведет к росту уровня жизни и снижению бедности. Но, с другой стороны, — увеличивает издержки работодателей, что приводит к сокращению рабочих мест, усложняет наем для низкоквалифицированных сотрудников без опыта работы и в итоге способствует росту безработицы», — говорит Киселева из ИКСИ.