Силовикам дадут возможность на 10 дней блокировать транзакции

Речь идет о временной заморозке счетов, с которых может идти финансирование терроризма, экстремизма или закупка крупных партий наркотиков. Авторы законопроекта утверждают, что внесудебная практика блокировки кошельков нужна, поскольку поможет предотвратить преступления. Эксперты говорят, что новые правила станут головной болью для банков и не помогут в борьбе с преступниками.

Росфинмониторинг разработал поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми ФСБ и МВД получат полномочия блокировать денежные переводы с банковских счетов и электронных кошельков во внесудебном порядке. Соответствующий документ опубликован в федеральной базе законопроектов.

Цель нового законопроекта — противодействие террористической и экстремисткой деятельности. В пояснительной записке к документу говорится, что решение о блокировке транзакций с конкретной карты или кошелька может быть принято «только в нетерпящих отлагательства случаях», а основание для такого решения должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».

Под блокировку, по замыслу автором документа, могут попасть переводы и списание со счетов средств, в отношении которых у силовиков есть информация об использовании в целях финансирования терроризма, экстремизма, массовых беспорядков, погромов, нарушений функционирования инфраструктуры, приобретения наркотиков.

Поскольку внесудебная блокировка счетов влечет нарушение прав граждан в пользовании своими деньгами, предлагается сделать ее временной — до 10 рабочих дней. Авторы законопроекта отмечают, что для финансирования противоправной деятельности чаще всего используются электронные кошельки и счета, созданные на короткий период времени и без верификации владельца. Поэтому даже столь недолговременная блокировка транзакций будет более эффективной, чем приостановка переводов через суд. После истечения десятидневного срока блокировать счет или кошелек можно будет только по решению суда.

Решение о блокировке конкретного счета смогут принимать руководители ФСБ, МВД, Росфинмониторинга, их заместители и некоторые руководители территориальных отделений этих ведомств. После этого они будут обязаны в течение суток уведомить о решении Генпрокуратуру, которой дадут право его опротестовать в течение 48 часов.

Основным критерием для блокировок, как рассказали РБК в Росфинмониторинге, станет «возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний». Кроме того, ответственные ведомства смогут заморозить транзакции если это поможет предотвратить, например, совершение теракта или поставку крупной партии наркотиков. Критерии должны будут подтверждаться сотрудниками правоохранительных органов через оперативно-розыскную деятельность.

Авторы законопроекта полагают, что в день по всей стране будет приниматься в среднем по 17 таких решений о блокировке, в неделю — около 120. Эти расчеты основаны на статистике выявленных преступлений, связанных с оборотом наркотиков, террористической, экстремистской направленности за 2019 и 2020 годы. Сейчас законопроект находится на этапе публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы. Банк России заинтересовался данными о переводах средств с карты на карту Банк России запросил у банков данные по выявлению ими дроперских операций. Сведения необходимо... 08 октября 14:13

Как заявил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин «Российской газете», предлагаемая Росфинмониторингом временная заморозка счетов и кошельков позволит обеспечить соблюдение прав граждан в тех случаях, когда принятые меры окажутся необоснованными.

При этом, по мнению эксперта, непосредственно для банков данные операции станут проблемой, поскольку потребуют ручного администрирования и информирование клиента о принятом госорганом решении.

«Схожие проблемы оперативной блокировки счетов клиентов банкиры уже много раз обсуждали — в связи с хищениями денежных средств», — рассказал изданию зампред комиссии Торгово-промышленной палаты по цифровым финансовым технологиям Тимур Аитов. Он добавил, что полномочия самих банков по оперативному выявлению и реагированию на преступные переводы новая инициатива никак не расширяет.

«Как поступать если произошла ошибка и заблокирован счет честного человека? Кто и в какой форме должен нести ответственность за это? Не появятся ли злоупотребления с этими блокировками?», — отметил эксперт. По его словам, преступники способны за секунды сделать веерную рассылку на «спящие счета» и таким образом распределить многомиллионные суммы. И вернуть деньги после этого будет невозможно, а значит и блокировка счетов теряет смысл.