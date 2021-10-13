«Нефть в обмен на бусы». Как Россия поднимает экономику Китая

Планы по двукратному увеличению объемов товарооборота между Россией и Китаем уже в ближайшие три года выглядят более чем реальными. Более того, этот рывок можно совершить и без дополнительных продаж в сырьевом секторе за счет наращивания контактов в туристической и продовольственной сферах. Так, в одной только атомной энергетике Россия в ближайшие годы заработает около $10 млрд, подчеркнули опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Товарооборот между Россией и Китаем за первые девять месяцев текущего года вырос до $102,5 млрд, поднявшись по сравнению с показателями 2020-го почти на 29,8%. При этом в торговом паритете импорт из РФ превысил китайский экспорт на $7,7 млрд — $55,1 млрд против $47,1 млрд. С января 2021 года оба показателя показали значительный рост – 27,6% и 32,4% соответственно.

Сырьевая корзина

Объемы товарооборота по итогам девяти месяцев уже практически достигли значений за весь прошлый год ($107,76 млрд). Однако этот фактор объясняется в большей степени восстановлением торговых взаимоотношений между двумя странами после просадки в разгар коронавирусной пандемии. Более того, характер экспортных поставок из России в Китай за это время не претерпел серьезных изменений, и в настоящее время по-прежнему носит сырьевую направленность, сошлись во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Так, по словам старшего научного сотрудника Центра международных финансов НИФИ при Минфине РФ Сергея Савинского, на углеводородное сырье приходится более половины (50-60%) от общего объема экспортных поставок продукции из Москвы в Пекин. В это число входит нефть, газ, уголь. Россия также продает в Китай лесозаготовки и рыбные товары. В свою очередь, поставки из Китая представляют более технологическую продукцию.

«Из Китая в Россию идет значительная доля машинно-технической продукции, электронные приборы, промышленные станки, механические устройства, предназначенные для использования в сельском хозяйстве. Иными словами, Пекин поставляет в Москву по большей части несырьевую продукцию», — подчеркнул эксперт. «Критически зависят от стоимости газа». Почему Москва идет на уступки Минску При желании Россия могла бы перейти на рыночные цены при заключении газовых контрактов... 13 октября 10:52

Сырьевую зависимость России от экспорта в Китай также выделил и доктор экономических наук Никита Кричевский. По его мнению, торговые отношения Москвы и Пекина в настоящее время приносят по большому счету одностороннюю выгоду для Китая по причине неспособности России резко диверсифицировать экспортную корзину. В итоге сейчас Москва вынуждена закупать у Пекина даже агропродукцию, несмотря на имеющиеся в стране сельхозресурсы. Например, 80% чеснока сейчас завозится именно из Китая.

«Отношения России и Китая напоминают пресловутую максиму «нефть в обмен на бусы». При этом Москва ощутимо теряет в выручке за счет продажи необработанных сырьевых товаров (нефтепродукты и газ), а обратно получает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это удобно. Однако, по сути, Россия, сама того не желая, поднимает экономическую мощь Китая»,

— резюмировал экономист.

«Сила Сибири» и «Ямал СПГ»

Одним из самых крупных инвестиционных сырьевых проектов в торговом обороте России и Китая является газопровод «Сила Сибири», по которому в настоящее время прокачивается большие объемы природного топлива для внутреннего потребления Пекина. Долгосрочный контракт между двумя странами действует с мая 2014 года. Это соглашение стало одним из последних крупных газовых сделок, имеющих строгую привязку к нефтяным котировкам. Несмотря на относительно низкую стоимость тысячи кубометров газа (всего $171 по состоянию на конец сентября), «Газпром» все равно извлекает солидную выгоду за счет сокращения выплаты НДПИ, считают эксперты.

«Газпром» не бескорыстно привязывает газовую цену к нефтяной корзине, по которой считается НДПИ. Поэтому компании, как ни странно, выгодно продавать газ в Китай по $171 за тысячу кубометров. Иными словами, это позволяет монополисту оптимизировать размер налоговых выплат. Это устаревшая формула, однако «Газпром» продолжает пользоваться ей на протяжении последних 20 лет», — подчеркнул Никита Кричевский.

В результате получается солидная экономия на фоне значительных объемов газовых поставок в Китай. Каждый проданный по этой схеме кубометр наносит косвенный ущерб госказне, считает аналитик. Сырьевая ловушка. Какие риски для России несут высокие цены на нефть Слишком высокие цены на нефть и газ станут серьезной угрозой для ведущих российских энергетических... 12 октября 14:33

Выгоду «Газпрома» от нефтяной привязки долгосрочного топливного контракта с Китаем подчеркнул и директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Дело в том, что большая часть направляемого газа по трубопроводу «Сила Сибири» идет с месторождения в Восточной Сибири, а относительно небольшие логистические расстояния позволяют «Газпрому» экономить на транспортировке топлива.

«Нефтяная привязка подразумевает ценовой лаг в 6-9 месяцев. С учетом взлета нефтяных котировок до $84 за баррель «Газпром» сможет увеличить контрактную стоимость газа в первом квартале 2022 года. Но даже нынешняя цена из-за нефтяного спада в прошлом году позволяет монополисту получать миллионы долларов»,

— объяснил эксперт.

В то же время в среднесрочной перспективе поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» будут расти. Так, к 2025 году топливный транзит в Пекин должен достигнуть отметки 38 млрд кубометров. Более того, в настоящее время на Дальнем Востоке открылся Амурский газоперерабатывающий завод, который направит в Китай дополнительные объемы продукции. Россия также может нарастить поставки в Пекин полиэтилена и полипропилена за счет строящегося нефтехимического предприятия компании «Сибур». В совокупности же рост экспортной продукции обеспечит повышение всего сырьевого товарооборота двух стран, заключил Правосудов.

При этом газовая прибыль России в торговле с Китаем не ограничивается прокачкой традиционного природного топлива. С освоением Северного морского пути (СМП) активное развитие получили продажи сжиженного газа через проект «Ямал СПГ». Так, Пекин сейчас закупает оттуда большие партии.

Миллиарды «Росатома»

Еще одним перспективным направлением развития торговых отношений России и Китая является инвестиционное сотрудничество в сфере атомной энергетики. Так, корпорация «Росатом» в настоящее время строит в азиатской стране блоки Тяньваньской АЭС. Возведение энергостанции началось еще в 90-е годы прошлого века, когда Россия построила два блока. В итоге к настоящему времени на АЭС работают уже 4 блока с российскими реакторами. Этот проект — один из самых важных атомных проектов в Китае, считают эксперты.

«Сейчас «Росатом» реализует строительство 7 и 8 блоков. Однако у корпорации есть и еще один проект на строительство двух блоков на АЭС Сюйдапу. В итоге сейчас в Китае работают 4 блока на российских реакторах, еще 4 находятся на стадии доработки», — подчеркнул специалист по атомной энергетике Александр Уваров. Заводы – не панацея. Почему буксует мусорная реформа Строительство новых мусоросжигательных заводов считается оптимальным вариантом борьбы с засильем твердых... 12 октября 07:06

«Росатом» отдает Пекину сами реакторы и техническое оборудование. Китай же отвечает за строительную часть работ по возведению блоков и установку турбин. В совокупности эти проекты могут принести «Росатому» более $10 млрд. Однако, что самое важное, Китай расплачивается за возведение блоков «живыми» деньгами, то есть строительство ведется на контрактной основе.

«Китайцы незамедлительно оплачивают все работы «Росатома» и его подразделений. Кредиты они не берут, что сохраняет в том числе средства Фонда национального благосостояния. Речь идет об $1,7 млрд за возведение пары блоков АЭС, совокупная же выручка от двух проектов составит свыше $3 млрд. Столь «жирные» контракты также могут принести компании еще $4,5-5 млрд за поставки топлива и помощь в обслуживании»,

— объяснил Уваров.

Кроме того, в настоящее время «Росатом» подписал контракт на строительство первого в Китае реактора на быстрых нейтронах CCR (типа БН). В этом случае корпорация заработает как минимум $1 млрд. Свою роль в увеличении прибыли может сыграть и пекинская программа энергоперехода, которая подразумевает увеличение атомных мощностей в стране до 100 ГВт. Пекин хочет довести свой энергопарк до показателей генерации 100 ГВт. В случае успешного запуска инновационного проекта реактора БРЕСТ-ОД-300 «Росатом» ощутимо нарастит экспортную выручку еще на десятки миллиардов долларов, заключил специалист.

Туристический локомотив

Значительный потенциал развития двухсторонних отношений Россия и Китая кроется не только в сырьевых и энергетических секторах. Россия может извлечь больше выгоды из развития внутреннего туризма за счет привлечения граждан из КНР, активно интересующихся дальневосточным направлением. Так, за прошлый год китайские туристы оставили за границей значительные денежные суммы, часть из которых с окончанием коронавирусной пандемии могла бы заработать и Россия.

«Сейчас Китай располагает населением со средним достатком, быстрыми темпами растет число предпринимателей. Все это приводит к росту числа дальних путешествий. В доковидное время Китай оставлял за границей $200 млрд и выше. В туристической отрасли перед Россией открываются действительно большие горизонты»,

— подчеркнул Сергей Савинский. Последствия высоких цен на газ: на Украине ЧС, в Германии отказы клиентам Крупнейшая энергетическая компания ФРГ E.ON пересматривает свои тарифы и пока не заключает контракты... 13 октября 09:13

Он также добавил, что активное привлечение китайских деловых партнеров способствовало бы развитию малых и средних бизнес-предприятий РФ, основу которых составляют гостиницы, рестораны и туристические агентства. Распространение же программы туристического кешбэка на иностранных граждан, включая жителей Китая, стало бы предпосылкой для увеличения общего турпотока в России.

«Туристический сектор в перспективе должен стать локомотивом увеличения товарооборота России с Китаем. Азиатские туристы с удовольствием ездят не только в Москву и Санкт-Петербург, но и посещают другие регионы. Азия же с учетом городских конгломераций остро нуждается в природе, поэтому РФ может стать для китайских граждан спасением от тотальной урбанизации», — объяснил Савинский.