Молдавия решила ввести «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации с ценами на газ. Сообщалось, что «Газпром» продлил со страной соглашение на закачку топлива до конца ноября, однако цена за тысячу кубометров выросла до 790 долларов при среднегодовом значении в 200 долларов.

Вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры страны Андрей Спыну заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести в стране «режим тревоги» в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке.

«Это необходимо, для того, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны», — заявил Спыну, чьи слова приводит РИА «Новости».

Также он пояснил, что следующим шагом властей может стать введение чрезвычайного положения в области энергетики. Однако правительство надеется до конца октября подписать новый контракт с «Газпромом».

Ранее стало известно, что «Газпром» до 1 ноября продлил соглашение с Молдавией на закачку топлива, однако цена выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовом значении в 200 долларов. Также продолжаются переговоры о новом долгосрочном соглашении, которое пока не подписано.

Однако вице-премьер не исключил, что с 1 ноября Молдавия может остаться без соглашения и у них не будет нужных объемов топлива.

«Мы хотим заключить контракт с «Газпромом» на долгий срок, но считаем, что рыночная стоимость газа неприемлема для Молдавии», — сказал он.

Спыну отметил, что правительство разработает меры по компенсации для жителей страны из-за роста цен в холодный период. В частности, было принято решение о выделении мазута из резервного фонда, чтобы снизить потребление газа, используемого для отопления. Однако конкретные параметры компенсаций, по словам вице-премьера, станут ясны после того, как определится цена газа, поставляемого в Молдавию.

В свою очередь, компания «Молдовагаз» сообщала, что потребление газа в стране временно превышает поставки из России, что может привести к проблемам с электроэнергией.

Министр инфраструктуры заявил, что между «Молдовагазом» и «Газпромом» сложились многолетние отношения сотрудничества, которые предусматривали и специальные формулы расчета цен. Власти республики надеются продлить договор, переговоры по которому начались еще летом 2020 года. Сообщалось, что Молдавия планирует заключить с российской компанией трехлетний договор.

Также Спыну отметил, что повышения цены на газ в новом соглашении не избежать, однако отказался прогнозировать, какой может быть ее значение.

Ранее президент Сербии Александр Вучич во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявлял о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путина с просьбой оказать стране помощь в условиях энергетического кризиса. Он отметил, что Сербия «не сможет выдержать» цены на энергоресурсы, которые сегодня представлены на бирже. После этого стало известно, что Россия и Сербия ведут переговоры по новому газовому соглашению.

Напомним, что 6 октября цены на газовые фьючерсы в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с этим группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

В свою очередь, Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», заявлял, что рост цены газа в Европе стал следствием дефицита электроэнергии.

«Нужны большие резервные мощности <...> Именно это и произошло в нынешнем году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены на нее подскочили, что стало спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке», — объяснил Путин, также добавив, что европейские страны не стали запасаться газом летом, понадеявшись на спотовые поставки и «на невидимую руку рынка», что еще сильнее подстегнуло цены.

С мнением президента согласился вице-премьер Александр Новак, отметивший, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на газ.

«При повышении цен на один вид энергоресурсов, спрос на другие, более дешевые, становится больше», — сказал он в ответ на вопрос журналиста, который спросил его о риске отказа от газа в пользу возобновляемых источников энергии из-за высоких цен.

Отдельно Новак добавил, что цены на газ должны быть конкурентными.