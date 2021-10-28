В США хотят ввести «налог на миллиардеров». Возможно ли это у нас

Джо Байден и демократы в сенате предложили ввести налог для миллиардеров — это могло бы сократить американский госдолг, вплотную приблизившийся к отметке в $29 трлн. Инициативу уже раскритиковали экс-президент страны Дональд Трамп и самый богатый человек мира Илон Маск. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» указывают, что в России такое не сработает — бизнес уйдет в тень, увеличив отток капитала из страны.

Демократическая партия США предложила ужесточить налоговое давление на самых богатых граждан страны, передает Reuters. Инициатива касается 700 наиболее богатых американских бизнесменов — с активами в $1 млрд и более или годовым доходом, превышающим $100 млн.

Трамп и Маск — против

С инициативой о введении налога на нереализованную прибыль выступил главный специалист по налогам в американском Сенате и по совместительству председатель Финансового комитета США Рон Уайден. Суть заключалась в том, чтобы сверхбогатые граждане страны платили не только при продаже активов, но при биржевом росте финансовых продуктов. В настоящее же время налогами облагается только денежная разница между покупкой и продажей, которая составляет 20%. Побочный эффект дотаций: как регионы нарастили госдолг Регионы России за 2020 год потратили более триллиона рублей на борьбу с пандемией. Как... 28 октября 15:07

В то же время налоговая реформа закономерно не нашла одобрения среди богатейших американских бизнесменов. Глава компании Tesla и основатель SpaceX Илон Маск предупредил, что данная мера может в отдаленной перспективе может распространиться и на менее обеспеченных граждан США. В то же время, заметил бизнесмен, на госдолг США приходится примерно $229 тыс. с каждого налогоплательщика.

«Даже установление 100% налога на всех «миллиардеров» лишь отчасти покроет эту сумму, поэтому очевидно, что остальная часть должна будет поступить от широкой публики. Это основы математики»,

— написал Маск в своем Twitter.

Владелец SpaceX также отметил, что настоящей проблемой для США сейчас является не увеличение денежных сборов с миллиардеров, а растущие суммы госрасходов. С ним оказался солидарен и бывший президент США Дональд Трамп, который предостерег американские власти дальнейшим отъездом из страны богатейших бизнесменов.

«Какая страна будет основным бенефициаром «налога на миллиардеров» или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты в состоянии беспомощности?»

— написал Трамп.

По всей вероятности, бывший американский президент не имел в виду европейские страны — не Швеция, где ставка по состоянию на прошлый год ставка «на богатых» составляла 55,6%, Дания (55,4%), Нидерланды (52%) или Бельгия (50%). В то же время, в России с начала этого года действует гораздо более щадящий режим НДФЛ — 15%. Сборы распространяются на граждан, чей годовой доход превышает 5 млн руб.

Российский бизнес убежит в тень

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты соглашаются с Маском и Трампом — в любой стране мира, включая Россию, крупный капитал всегда ищет финансовую лазейку с целью сокрытия активов в государствах с льготным налоговым режимом. В РФ же и без введения налога на сверхприбыль ведущие бизнесмены увозят свои состояния за рубеж, а более 30% экономики находится в серой зоне, говорят специалисты.

«Крупный российский капитал является чрезвычайно незастрахованным. Поэтому любая налоговая атака на большие активы неизбежно ускорит их уход за границу. За примерами далеко ходить не нужно. И это не только крупный бизнес, но и госчиновники, не говоря уже о крупном бизнесе. Россия не может гарантировать капиталу устойчивое развитие на 10-15 лет», — считает доктор экономических наук Сергей Смирнов. Золотая осень: россиянам рекомендуют запастись долларами Рубль продолжает укрепляться к основным валютам, и эксперты не исключают, что пришла пора задуматься... 27 октября 09:14 Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала экономист Татьяна Куликова. По ее словам, введение «налога на миллиардеров» в России не станет панацеей от стремительного бегства крупного капитала из страны. Более того, для эффективного сбора средств с нереализованных активов для начала необходимо улучшить систему цифрового мониторинга за сверхдоходами обеспеченных граждан. «При реализации «налога на миллиардеров» неизбежно возникнет масса юридических вопросов. Что если бизнесмен сегодня заплатил ставку с нереализованной прибыли, а завтра акции упали в цене. Это приведет к росту финансовой несправедливости. Из-за этого Трамп и Маск так активно ратуют за отказ от этой идеи. В России же с таким уровнем сокрытия доходов и проблемой офшоров эта проблема выйдет на принципиально иной уровень», — отметила Куликова. С экспертом оказался солидарен и директор Института экономики и финансов Валерий Сенков. По его мнению, в России основная финансовая нагрузка в основном ложится на менее обеспеченные слои населения. Наилучшим выходом из ситуации он видит не введение «налога на миллиардеров», а создание международного корпоративного налогообложения через механизм цифровой прозрачности. «В России успешно ввели так называемый закон о контролируемых иностранных организациях (КИК). То есть ставки подобных компаний в офшорах сопоставимы с уровнем налогообложения в РФ. Однако эта идея не распространяется на физических лиц, и в этом ее главный недостаток.

У нас сейчас нет эффективной базы финансового мониторинга за сверхбогатыми гражданами. Мера о дополнительном обложении ультрасостоятельных граждан — верная, но крупный российский бизнес будет, очевидно, против», — объяснил Сенков. «Просто бухгалтерия»: почему капитал уходит из России Отток капитала из России на зарубежные счета бьет рекорды. За третий квартал из частного... 25 октября 18:55

Сборы становятся больше, экономика растет меньше

В сложившихся реалиях в России пока нет возможности не только введения «налога на миллиардеров», но и более простого механизма денежных сборов — прогрессивной шкалы налогообложения, говорят эксперты. Они уточняют, что в бизнес-кругах присутствует большая доля наличного оборота и теневой экономики. И пока в стране будет продолжать действовать эффективные каналы ухода в серую зону, включая систему наличных расчетов, ни о каком введении «прогрессивки» речи быть не может.

«Безболезненно можно увеличивать налоговую планку с годовых доходов более 5 млн рублей. В случае же с 50-100 тысячами прибыли — граждане постараются уйти от платы государству. Обычные россияне не могут быть уверены, на какую программу пойдет увеличение налоговой ставки», — заметил Смирнов. Что будет с ценами на квартиры в крупных городах Стоимость жилья на первичном и вторичном рынке в крупных городах-миллионниках продолжает расти... 23 октября 14:24

Однако, по мнению Сенкова, ключевой проблемой России, тормозящей введение прогрессивной шкалы налогообложения, является сильнейший перекос в дифференциации доходов населения. Так, согласно статистике по вкладам населения, почти 60% всех активов в стране принадлежит небольшому количеству сверхбогатых граждан.

«Важно понимать, что налог на доходы физических лиц, хоть и числится в федеральных сборах, на деле поступает в региональные бюджеты. Маятниковая же миграция, когда, например, большой процент жителей Подмосковья работают в Москве, налоги от их деятельность уходят не в их город, а столицу. Пока в России не научатся грамотно перераспределять НДФЛ, введение прогрессивки — практически нерешаемая проблема», — резюмирует эксперт.