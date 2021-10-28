JP Morgan прогнозирует рост акций Сбербанка на 38%

Группа Сбербанк заработала практически триллион рублей (978,1 млрд) за девять месяцев текущего года, улучшив аналогичные прошлогодние показатели на 75,1%, следует из опубликованного компанией финансового отчета по МСФО. Чистая прибыль группы за третий квартал составила 348,3 млрд рублей, что на 28,3% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Показатели Сбера превысили прогнозы аналитиков из международных инвестиционных банков, отметивших продолжение роста розничного кредитного портфеля и ускорение корпоративного кредитования, рост чистой процентной маржи, уверенный рост платежного бизнеса, а также сильный рост выручки нефинансового бизнеса.

Рекорд Сбера

Аналитики одного из крупнейших американских инвестиционных банков JP Morgan отметили то, что прибыль в 978 млрд руб. за девять месяцев является рекордом для Сбербанка.

По их мнению, у Сбера «уверенные» финансовые показатели в третьем квартале.

«Стабильная прибыль Сбербанка в третьем квартале в размере 348 млрд руб. (27% ROE) привела к увеличению прибыли группы до 978 млрд руб. за девять месяцев, что является рекордом для банка. Рентабельность собственного капитала около 26% остается одной из самых высоких в CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка – прим. ред.), и в итоге результат превосходит наши ожидания на 3%», — указывают в JP Morgan.

Американский банк выделяет впечатляющий рост банковского и платежного бизнесов, прогнозируя акциям Сбербанка цену в 510 руб. за штуку, что соответствует росту в 38% от текущих значений в 363 руб.

«Мы остаемся покупателями акций Сбера»

В свою очередь, швейцарский UBS вместе с американским Citi довольны ростом чистой процентной маржи (NIM - Net Interest Margin – прим. ред.) Сбера, а эксперты из российской инвестиционной компании БКС отмечают высокие показатели ROE (рентабельность собственного капитала – прим. ред.).

«Мы особенно воодушевлены продолжающимся ростом NIM, устойчивым ростом кредитования и хорошей генерацией комиссионных выплат», — говорят в Citi, подчеркивая при этом, что остаются покупателями акций Сбербанка, ожидая увидеть умеренный рост котировок до уровней их консенсус-прогнозов.

«Сбер сообщил о рекордных показателях при высокой рентабельности капитала в 26%, что на 7%/4% превысило наш консенсус-прогноз. Это обусловлено впечатляющей операционной деятельностью, а также прибылью в размере 65 млрд рублей от продажи прекратившего свою деятельность «Евроцемента», — заявили в БКС.

Чистая прибыль Сбера за третий квартал в размере 348 млрд рублей не осталась незамеченной аналитиками из другого крупного американского банка – Morgan Stanley, чей консенсус-прогноз был на 3% меньше опубликованных в отчете показателей.

«Показатель чистой прибыли за третий квартал обусловлен более высокими, чем ожидалось, чистой процентной ставкой и чистым комиссионным доходом (на 1-3% выше консенсус-прогноза) и более высокой, чем ожидалось, стоимостью риска, — объясняется в отчете Morgan Stanley, — Учитывая сильные результаты за девять месяцев, прогноз по рентабельности собственного капитала (ROE) на 2021-й финансовый год был повышен до >23% по сравнению с >22% на второй квартал 21-го года».