В Верховной раде считают, что Россия прекратит поставки энергетического угля, в том числе антрацита, на котором работают пять из 12 ТЭС Украины. В Киеве неоднократно указывали на то, что в настоящее время в стране не хватает угля для нормальной подготовки к отопительному сезону. Эксперт предупреждает, что «холодные жилые дома, промерзлые школы, детские сады и больницы» могут стать реальностью на Украине.

Россия прекращает поставлять энергетический уголь на Украину, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». По данным нардепа, поставки прекратятся уже 1 ноября.

По его словам, уголь завозили ДТЭК, «Донбассэнерго», «Технова». При этом коксующийся уголь (используется для выплавки чугуна, в качестве восстановителя железной руды) все еще будет поставляться. Запрет касается только угля, который используется для нужд энергетики.

Крупнейшие украинские компании тепловой генерации, как, например, ДТЭК и Донбассэнерго, закупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Тем не менее на Украине с начала года наблюдается дефицит этого полезного ископаемого. В результате сейчас рекордное число блоков ТЭС (26 из 69) работают не на полную мощность.

С приостановкой поставок угля из России, возможно возникнут проблемы в работе пяти из 12 ТЭС, которые используют антрацит — лучший сорт каменного угля.

По мнению депутата Верховной рады Михаила Волынца, нехватка энергоресурсов может привести к закрытию всех соцобъектов. «Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили», — посоветовал нардеп в эфире телеканала «Наш». Он добавил, что украинцам стоит надеяться только на себя.

Пока Волынец рекомендует подготавливать навоз, его коллега из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива предупреждает жителей страны о голоде.

«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть», — написал он на своей странице в Facebook.

18 октября Минэнерго Украины заявило, что запасов угля на ТЭС Украины хватит на пару недель, не более.

«Ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на 4 миллиона, еще на 2 миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть», — сказал замминистра энергетики Украины Максим Немчинов.

При этом газа, как гарантирует глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, должно хватить на отопительный сезон.

Тем не менее местные политики считают, что энергетический кризис на Украине уже начался. Так, по мнению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, причин такому процессу несколько. Она считает, что происходящее связано с некомпетентностью властей и «коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа», последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

«Чтобы минимизировать последствия кризиса и спасти страну, необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике и принять национальную программу действий», — добавила она. Глава партии «Батькивщина» предрекла стране инфляцию «самых высоких уровней» из-за высокой цены на газ для промышленности.

Независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов считает, что «холодные жилые дома, промерзлые школы, детские сады и больницы» — это реальная картина того, что может настать на Украине. По его мнению, власти страны допустили стратегическую ошибку, запретив импорт электроэнергии из Белоруссии. Он пояснил, что если генерирующие мощности не обеспечат спрос во время отопительного сезона, то энергетический кризис развернется во всю свою мощь, что приведет к росту цен.