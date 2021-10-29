Товары для взрослых и садовые измельчители: чем закупились россияне перед локдауном

Во многих регионах России с завтрашнего дня начинаются нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Как рассказали «Газете.Ru» ритейлеры, россияне запасаются книгами, теплой одеждой, спортивными атрибутами, техникой и товарами для ремонта. Однако такого ажиотажного спроса, как перед локдауном в прошлом году, пока не наблюдается.

В России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни (в некоторых регионах раньше, например, в Москве – с 28 октября). Это связано с ситуацией с коронавирусом. Так, за последние сутки было выявлено 39 849 заболевших, умерли 1163 человека.

Во время объявления первого локдауна весной 2020 года наблюдался повышенный спрос на ряд товаров. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Wildberries, именно «ажиотажного» спроса из-за объявления нерабочих дней в этот раз не отмечается, ритейлеры и предприниматели успели развить каналы продаж. «Поэтому маловероятно, что в том или ином сегменте может возникнуть серьезный дефицит товаров», — рассказали там.

Нерабочие дни – с книгой

Многие россияне во время нерабочих дней планируют провести время с книгой, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Ozon. Так, с момента объявления нерабочих дней продажи детективов выросли на 15% (сравнивались данные за 20 – 26 октября с неделей 13 – 19 октября). Золотая осень: россиянам рекомендуют запастись долларами Рубль продолжает укрепляться к основным валютам, и эксперты не исключают, что пришла пора задуматься... 27 октября 09:14

Как сообщила «Газете.Ru» руководитель пресс-службы группы компаний «ЛитРес» Дарья Малкова, с 20 по 29 октября пользователи сервиса чаще всего интересовались литературой по саморазвитию и личностному росту, любовным и героическим фэнтези, боевой фантастикой, современными любовными романами и детективами.

На первом месте в рейтинге самых популярных произведений — книга по психологии «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко.

На втором — детектив «Отдаленные последствия» Александры Марининой. На третьем — аудиоверсия научно-фантастического романа «Дюна» Фрэнка Герберта. Топ-5 замыкает произведение в жанре боевой фантастики «Егерь Императрицы. Мы вернемся!» Андрея Булычева и книга Джона Кехо «Подсознание может все!» в аудиоформате.

В десятку также вошли: любовно-фантастический роман «Орден Лино. Эра исполнения желаний» Марины Суржевской, «Поезд убийц» Котаро Исаки, электронная и аудиоверсия нового романа «Transhumanism Inc.» Виктора Пелевина и аудиокнига «Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило» Татьяны Мужицкой.

Спорт, игры, хобби

Интересуются россияне и спортивными товарами. Так, с момента объявления нерабочих дней продажи спортивного питания на Ozon выросли на 14%. В компании полагают, что это связано с закрытием спортивных залов и специализированных магазинов. Однако если весной 2020 года во время самоизоляции россияне активно покупали спортивную форму и снаряжение, в том числе для занятий спортом дома, то сейчас такой тенденции не наблюдается, добавили в пресс-службе. «Заморозка» цен и обнуление НДС: как Европе справиться с энергошоком Практика совместных закупок стран Евросоюза не решит главную энергетическую проблему — высокие топливные... 22 октября 21:31

В «Авито» также отмечают, что объявление о локдауне привело к росту спроса на оборудование для спорта, настольные игры и приставки, домашний декор, кухонные приборы. В октябре этими товарами в целом интересовались на 31% чаще по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По данным «Авито Доставки», товары из категории «Хобби и отдых» сейчас находятся на первом месте по популярности. На втором – «Личные вещи», на третьем – «Электроника».

Что же касается конкретных товаров, то спросом на «Авито» пользуются гимнастические мячи для фитнеса – фитболы. В конце октября спрос на них вырос на 36%. Купить такой мяч можно в среднем за 500 руб. (с прошлого года цена не изменилась). Также россиян интересует игровая приставка Xbox Series X: по сравнению с октябрем 2020 года ее популярность выросла в 26 раз (средняя стоимость 39 тыс. руб., на 86% дороже, чем в прошлом году). Настольную игру на ассоциации «Имаджинариум» искали в два раза активнее по сравнению с прошлым годом (средняя цена 1 000 руб., не изменилась).

Техника и товары для ремонта

Повышенный спрос наблюдается и на технику, связанную с дистанционной работой.

Так, продажи ноутбуков и компьютеров на Wildberries увеличились на 121% (если сравнивать неделю с 21 по 26 октября с аналогичным периодом в 2020 году), а оргтехники – на 51%. Спрос на моноблоки вырос на 332%, жесткие диски — на 286%, мониторы — на 495%.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» также сообщили, что до начала рабочих дней наибольшим спросом пользовались товары для дистанционной работы и учебы. Это не только ноутбуки, но и аксессуары к ним, например модемы. Также популярны смартфоны, техника для дома – для приготовления еды, уборки, крупная бытовая и встраиваемая техника.

Популярность товаров для кухни отмечают и в «Авито». По сравнению с октябрем прошлого года электрические духовые шкафы искали на 32% активнее, а миксеры – на 24%. Средняя стоимость этой кухонной бытовой техники составляет 7000 руб. и 1400 руб. (рост на 8%) соответственно.

«Также очевидно, что свободное время в ноябре кто-то посвятит ремонту в квартирах и дачах. Спрос на строительные материалы увеличился на 155%, на наборы инструментов — на 104%, на дрели — на 54%. Интерес к садовым измельчителям вырос на 481%», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Что еще покупают россияне

Россияне также стали активнее покупать и товары для подготовки к холодной погоде.

Например, продажи размораживателей для стекол и замков на Ozon увеличились на 37%, автомобильных щеток и скребков — на 46%.

Кроме того, россияне покупают теплую одежду для взрослых и детей для активного отдыха и прогулок. За вторую половину прошлой недели продажи зимних ботинок-дутиков для девочек выросли на 64%, для мальчиков — на 44% (к тому же периоду неделей раньше). Продажи утепленных женских брюк выросли на 41%, а мужских кальсонов – на 38%.

Перед Хэллоуином россияне также покупают украшения для дома (гирлянды, декоративные тыквы и т.п.). Во второй половине прошлой недели их продажи выросли на 23%. Продажи мужских карнавальных костюмов увеличились на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели.

При этом спросом, как и во время первой самоизоляции, пользуются товары для взрослых (18+), отметили в Ozon.

Продажи за вторую половину прошлой недели выросли на 57% по сравнению с предыдущей неделей. Покупают россияне и аптечные товары: витамины (рост на 11%), медицинские маски (10%), антисептики (9%).