Запускал «Северный поток», реформировал нефтянку. Не стало Сергея Шматко

В одной из московских больниц ушел из жизни бывший министр энергетики России Сергей Шматко. Причиной смерти 55-летнего экс-чиновника стали осложнения, вызванные коронавирусом. «Газета.Ru» вспоминает этапы карьеры заслуженного энергетика РФ.

О смерти Сергея Шматко сообщила пресс-служба Минэнерго. В заявлении главы ведомства Николая Шульгинова говорится, что кончина Шматко стала невосполнимой утратой для отечественной энергетики.

«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования. Сергей Иванович был одним из самых авторитетных руководителей топливно-энергетического комплекса (ТЭК), внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях. Многие годы он руководил Министерством энергетики, а потом входил в его Общественный совет», — приводятся слова Шульгинова на официальном сайте Минэнерго.

«В течение профессиональной жизни он реализовал огромный объем задач в развитии технологически сложных проектов в различных сегментах экономики. Серге​й Иванович навсегда останется в моей памяти и памяти всех тех, кто его знал, талантливым руководителем, организатором, профессионалом, отзывчивым коллегой и добрым человеком», — цитирует Telegram-канал министерства вице-премьера, бывшего главу Минэнерго Александра Новака.

В последние годы Шматко занимал должность президента ООО «Артпол холдинг». В компании рассказали РБК, что неделю назад бывшего чиновника госпитализировали с коронавирусом в реанимационное отделение. 7 ноября он скончался в 52-й больнице в Москве в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Шматко родился в Ставрополе в 1966 году, мать политика — Валентина Сляднева, поэтесса и член Союза писателей СССР и России. Высшее образование будущий министр начал получать в Уральском университете, а после демобилизации перешел на факультет политэкономии. Позднее он продолжил обучение по направлению экономики в одном из вузов ФРГ, в этой стране он впоследствии работал в нескольких аудиторских компаниях.

В середине 90-х Шматко был назначен главой управления внешних связей Всероссийского банка развития регионов, а позднее стал руководителем аналитического центра экономической стратегии Росэнергоатома и советником ВНИИАЭС по экономической стратегии. В дальнейшем занимал должности в ряде других государственных фондах и окончил курсы в Военной академии Генштаба.

За несколько лет до того, как стать министром энергетики, был советником председателя правления «Газпромбанка» и президентом «Атомстройэкспорта». В 2008-м указом президента Шматко был назначен главой Минэнерго и параллельно занимал пост председателя совета директоров «Транснефти».

В общей сложности Шматко руководил энергетическим министерством четыре года. Его преемником в 2012-м стал Александр Новак.

Далее Шматко работал председателем совета «Россети». До конца своих дней оставался специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики и членом Общественного совета Минэнерго, а также был председателем совета директоров АО «Артпол-Инжиниринг», АО «Атоммашэкспорт» и ООО «ОДК-турбины большой мощности».

Работа Шматко на посту главы Минэнерго по большей части была оценена положительно. При его руководстве были приняты многочисленные долгосрочные стратегии, включая генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, программу развития угольной промышленности и схемы развития нефтяной и газовой отраслей.

Кроме прочего, в период его руководства министерством были введены в эксплуатацию газопроводы «Северный поток» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Шматко характеризовали как эффективного руководителя. Он был награжден орденами Дружбы и Почета (2009) и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней (2012, 2021) за вклад в развитие ТЭК и многолетнюю работу, экс-министру также присвоено звание Заслуженного энергетика России.