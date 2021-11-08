Картошка выросла в проблему: почему овощи продолжат дорожать

Проблемы с хранением и переработкой овощей, госрегулирование цен на готовую продукцию, сокращение количества розничных рынков и ярмарок приводят к банкротству агропредприятий. В результате на фоне появления нового урожая растут цены. Особенно на капусту, картофель, свеклу. Минсельхоз при этом традиционно признает только одну проблему отрасли — природные катаклизмы.

Сельское хозяйство, демонстрирующее в последние годы более высокие темпы роста, чем многие другие сектора экономики, теперь замедляется, выяснили эксперты Института комплексных стратегических исследований.

Среднегодовой темп прироста производства продукции АПК в 2022-2024 годах прогнозируется на уровне 1%, а пищевой продукции — 2,2%, отмечают эксперты ИКСИ со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития РФ. Прогноз по темпам роста до 2030 года также скромен – 1,3% в среднем ежегодно. Это следует из действующей госпрограммы развития АПК.

Последние данные о ходе уборочной кампании подтверждают худшие опасения — урожай этого года не порадует производителей, считают эксперты. По крайней мере, по зерновым культурам и картофелю. По состоянию на 21 октября 2021 года намолочено 116,6 млн т зерна, что на 11,1% меньше уровня на аналогичную дату прошлого года.

А картофеля собрано в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах на 11,3% меньше, отмечается в исследовании ИКСИ, риса на 19,5%, кукурузы на 4,6%. «Вобла вообще исчезнет с прилавков. Даже в Москве» Вобла находится на грани исчезновения. Для изменения ситуации может быть введен пятилетний мораторий... 03 ноября 17:56

И хотя по отдельным категориям сельхозпродукции наблюдается прирост по отношению к уровню 2020 года, эксперты ИКСИ напоминают, что прошлый год — это «низкая база» по многим сельхозкультурам.

Например, сборы сахарной свеклой увеличились на 10,8%, однако годом ранее ее урожай упал на 37,6%.

В результате, на продовольственном рынке России сейчас наблюдается нелогичная для этого сезона ситуация. На фоне появления нового урожая растут цены. Особенно существенный рост цен отмечается на капусту белокочанную (+79,69% в годовом выражении), картофель (+55,4%), свеклу (+31,81%), масло подсолнечное (24,2%) на гречневую крупу (17,2%).

«При общей инфляции в 7,4% (в годовом выражении) в сентябре 2021 года продовольственная инфляция составила 9,21%, а цены на плодоовощную продукцию взлетели и вовсе на 15,17%»,

— говорит аналитик института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина.

Сгнивает больше, чем импортируем

Специалист института указывает на несколько системных проблем, которые ведут к снижению урожая и росту цен.

Например, на слабую логистику и недостаточность мощностей хранения». По оценкам ИКСИ, сохранить или переработать необходимо порядка 60-70% урожая, поскольку лишь небольшая часть продукции может быть потреблена в сезон сбора.

По данным НИФИ Минфина, потребности в мощностях по хранению и подработке сельхозпродукции обеспечены не более чем на 30-40%, по первичной переработке – не более чем на 20-30%.

По оценкам Национального плодоовощного союза, из-за нехватки мощностей хранения аграрии теряют до трети овощей. «По данным Росстата, потери картофеля в 2019-2020 годах почти в два раза превышали объемы его импорта. Среди некрупных сельхозпроизводителей до сих пор распространена практика оставлять часть урожая неубранной на полях в случае, если не удается обеспечить сбыт продукции «в сезон», поскольку хранение урожая обходится слишком дорого», — говорит Каныгина.

Еще одно «слабое звено» российского АПК — сбыт продукции. В особенности это актуально для субъектов малого и среднего бизнеса. В последние годы уменьшается количество розничных рынков и ярмарок, а сетевые супермаркеты зачастую предпочитают работать с крупными производителями. При этом на малые формы агробизнеса приходится более половины объема выпуска по ряду категорий продовольственной продукции.

В 2020 году в стране функционировало 911 розничных рынков, которые предоставляли 251,4 тыс. торговых мест. «В докризисном 2006 году количество розничных рынков составляло 5,6 тыс., а число торговых мест на них – 1214,1 тыс. Для сравнения, в Испании действует более 1300 рынков, в США – только фермерских рынков более 8000», — говорит эксперт ИКСИ Каныгина.

Погода всегда виновата

Неудивительно, что в течение последних лет в секторе АПК растет количество банкротств. В сфере выращивания зерновых из 143101 зарегистрированных компаний сейчас действуют лишь 22046, при этом еще 267 пребывают в состоянии банкротства, а 531 – в состоянии ликвидации.

С начала этого года из отрасли ушли уже 526 компаний, с учетом вновь зарегистрированных (всего 82) чистый отток составил 444 компании. «Аналогичные тенденции наблюдаются и среди производителей овощей, тут с начала года ушло 545 компаний, при этом новичков было зарегистрировано всего 251, итого выбытие из сегмента — 294 организации», — говорит Каныгина.

В итоге меньше стало и посевных площадей. Например, посевные площади зерновых культур сократились на 2% в годовом выражении (пшеницы – на 3,4%), посевы картофеля упали на 5,2%, овощей открытого грунта – на 3,7%.

«Дополнительным демотивирующим эффектом для аграриев стали меры директивного ценового контроля на некоторые виды продовольствия. Ограничение цен на готовую продукцию проводилось без учета роста издержек ее производства»,

— заключает эксперт.

Минсельхоз в качестве основной причины не самых успешных результатов сельскохозяйственного сезона традиционно называет «природные катаклизмы», иронизирует Каныгина.

Ранее 28 октября министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая с отчетом на заседании правительства, сообщил, что «погодные факторы в 2021 году принесли российским аграриям немало испытаний». Посевную пришлось отложить примерно на две-три недели, ряд регионов Поволжья, Урала и Центрального Черноземья находились «под влиянием засухи». А на юге страны «выпадали обильные осадки, повреждавшие посевы».

«Природные факторы действительно создают более высокую волатильность показателей производства продукции растениеводства, но не стоит недооценивать влияние целого ряда накопившихся системных проблем, решением которых государство в последние годы почти не занималось», — говорит Каныгина.

Все скоро будет хорошо

В последние годы агропромышленный комплекс России показывает устойчивые темпы развития даже несмотря на такие негативные факторы как пандемия COVID-19 и природные катаклизмы, возражают в Минсельхозе РФ.

«В 2021 году отрасль столкнулась с крайне неблагоприятными погодными явлениями, в 16 регионах страны был объявлен режим ЧС природного характера. Это, в частности, отразилось на сборе зерновых, овощей, картофеля. Тем не менее по прогнозу в 2021 году российские аграрии соберут 123,8 млн тонн зерна в чистом весе, что выше среднемноголетних значений. Полученного объема урожая уже достаточно для удовлетворения внутреннего рынка и экспортного потенциала», — говорится в комментарии ведомства.

Как уточняет Минсельхоз, овощей в организованном секторе запланировано собрать порядка 7 млн тонн. При этом их производство в теплицах обновит рекордное значение и превысит 1,4 млн тонн.

Кроме того, в текущем году впервые ожидается сбор плодов и ягод в объеме 1,5 млн тонн. Масличных по итогам года планируется получить 22,8 млн тонн. Урожай сахарной свёклы прогнозируется на уровне 39,6 млн тонн, что на 5,7 млн тонн больше прошлого года, добавляют в Минсельхозе.

«Для развития овощеводства и картофелеводства в России Минсельхоз готовит федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля. Учитывая, что более половины производства овощной продукции обеспечивают хозяйства населения, в состав получателей мер государственной поддержки в рамках федерального проекта также будут включены личные подсобные хозяйства граждан», — отмечает Минсельхоз.

В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли в 2022 году планируется дополнительно направить порядка 5 млрд рублей. Также предусматривается увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объём производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%.