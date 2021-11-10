«Пообещали и разошлись»: сможет ли Азия отказаться от «грязного» топлива

Решение стран АТЭС отказаться от субсидирования проектов, связанных с традиционными природными ресурсами, могло бы дать импульс к снижению цен на европейском энергорынке. Однако этот эффект будет кратковременным и спекулятивным, считают эксперты.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона отказались от денежных вложений в финансирование добычи «грязных» природных ископаемых, включая газовую и угольные генерации. Казалось бы, данное решение должно повлечь за собой сокращение поставок СПГ на рынки ключевых потребителей — Китая, Японии и Южной Кореи. Однако этот процесс затормозит продолжающийся в КНР внутренний энергетический дефицит, подчеркнули в разговоре с «Газетой.Ru» эксперты.

Энергобаланс изменится не раньше 2030 года

Документ, подписанный странами-участницами АТЭС, носит преимущественно декларативный характер. Первые существенные изменения в энергетическом балансе азиатских стран, по-прежнему остро зависящих от потребления сжиженного природного газа (СПГ) и угля, произойдут не раньше 2030 года. В краткосрочной же перспективе рекордные поставки «грязных» природных ресурсов на рынки Китая, Японии и Южной Кореи продолжат оказывать негативный эффект на биржевые цены в Европе, считают эксперты.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, даже прошлогодний рекордный ввод в эксплуатацию солнечных и ветряных станций в Китае сейчас наглядно демонстрирует, что их совокупных мощностей явно не хватает для нужд внутреннего производства.

Так, в октябре 2021 года Пекин импортировал 26,9 млн тонн угля. При этом общие показатели потребления «грязного» топлива в КНР к концу декабря, по прогнозам исследовательской энергетической компании IHS, составят 310 млн тонн, что более чем на 20% больше результатов 2020-го.

«В течение ближайших 10 лет принципиально изменить энергетический вектор развития странам АТЭС будет очень тяжело. Если экономика азиатского региона продолжит расти быстрыми темпами на уровне 3-5%, тренд на использование традиционных топливных источников никуда не исчезнет. Даже прекращение субсидирования неэффективных угольных шахт в Китае не приведет к сокращению спроса на зарубежные поставки», — подчеркнул аналитик. «Есть план, но денег может не хватить» Долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляет $709 млн (около 50 млрд... 10 ноября 15:36

Эксперт также добавил, что в прошлом году Китай закрыл множество старых угольных шахт, на которых нередко происходили технологические аварии. Этим вполне могут воспользоваться российские предприятия, которые экспортируют качественный кузбасский уголь в КНР. Поставки могут увеличиться в том числе из-за кризисной ситуации в провинции Шаньси, расположенной в центральной части страны, на которую до недавнего времени приходилась большая часть производства «черного» сырья.

«Китай достаточно серьезно рассматривает возможность сокращения выбросов углекислого газа на угольных электростанциях, однако пока не заявляет о полном отказе от их использования. Показательно, что Пекин не стал подписывать итоговую декларацию климатического саммита в Глазго, как и другие ключевые мировые потребители, включая Индию с Австралией. Поэтому российский кузбасский уголь еще долго будет пользоваться экспортным спросом», — заключил Кондратьев.

Метеорологи подстегивают цены вверх

Средняя биржевая стоимость газа на европейском энергетическом рынке до конца года, с большой долей вероятности, останется на текущем уровне в диапазоне $800-1000 за тысячу кубометров. Этому сценарию способствуют неутешительные прогнозы китайских метеорологов, которые предсказывают холодную зиму в северных и центральных провинциях азиатской страны. В итоге количество зарубежных поставок СПГ и угля в ближайшие месяцы кардинально не изменится, что будет напрямую сказываться на топливной нехватке в европейских подземных хранилищах и портах, считают эксперты. «Проект на $500 млрд»: в России нашли способ сделать энергетику «зеленой» Экспорт водорода с помощью приливных электростанций является перспективный задумкой. Однако, как считают... 05 ноября 14:58

По словам научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, некоторый импульс европейским рынкам решение АТЭС могло бы дать в том случае, если бы имплементация (одобрение резолюции в национальных парламентах стран азиатского региона) не носила долгосрочный характер. Закрепление подобных решений может занять как месяцы, так и годы. Более того, эта декларация может быть пересмотрена в будущем, исходя из сложившейся конъюнктуры на мировом энергетическом рынке.

«На саммите в Глазго Украина всех удивила, заявив о полном отказе от угольной генерации через 20 лет. Однако на фоне текущей острой топливной нехватки и закрытии некоторых производств в этот сценарий верится с трудом. Та же Польша, которая в еще большей степени зависит от угля, провозгласила отказ от «черного» природного ресурса к 2040 году. Заявления АТЭС из этой же серии — пообещали и разошлись», — отметил Митрахович.

За 2020 год Китай открыл в 3 раза больше угольных мощностей, чем все остальные страны мира вместе взятые. Речь идет о колоссальных объемах генерации общим объемом порядка 10-20 ГВт, что сопоставимо с выработкой энергии 10 блоков современных атомных станций.

В то же время работа новых угольных шахт в Китае явно рассчитана на несколько десятилетий вперед, что только обострит и без того напряженную конкуренцию поставок СПГ между Пекином и Брюсселем.

Самое худшее время для спекуляций

На фоне продолжающегося роста спроса не традиционные природные ресурсы, включая нефть, уголь и газ, подписание деклараций об отказе от субсидирования «грязного» топлива кажутся очень несвоевременными. В прошлом году такой документ сильно бы повлиял на биржевую стоимость ключевых энергоносителей. Более того, многие специалисты открыто провозглашали прохождение пика потребления нефти в 2019 году из-за распространения коронавирусной пандемии и резкого спада использования ископаемых ресурсов, считают эксперты. «Пекин диктует свои условия»: есть ли у России альтернативы энергорынку ЕС В ближайшие 10-15 лет европейский энергетический рынок по-прежнему останется для России главной... 29 октября 11:31

По словам Митраховича из Финансового университета при правительстве РФ, спрос на традиционные источники энергии за прошедшие месяцы не только почти достиг допандемийных значений, но уже в начале 2022 года рискует превзойти эти показатели. Это происходит на фоне относительного простоя гражданской авиации, которая потребляет значительное количество керосина.

«Авиационный керосин составляет 8-10% от общего объема мирового потребления нефтепродуктов. Сейчас же показатели оказались на уровне 99-100 млн баррелей в сутки, с учетом же восстановления авиарынка цифры могут увеличиться до рекордных 110 млн баррелей. Та же история с углем и газом. Поэтому вся эта история с АТЭС не более чем жонглирование «зелеными» ценностями»,

— объяснил эксперт.

С ним оказался солидарен директор Института национальной энергетики Александр Правосудов, который отметил несовпадение экономических интересов среди стран-участниц АТЭС. По мнению аналитика, в настоящее время тот же Китай, очевидно, делает ставку на скорое восстановление внутреннего производства, а Россия, несмотря на подписание «лесной» резолюции в рамках климатического саммита в Глазго, по-прежнему зависит от экспорта традиционных углеродных ресурсов.

«Дешевизна угля — его главное преимущество. В Китае в большинстве крупных мегаполисах сейчас наблюдается экологическая катастрофа, атмосферу заполняет ядовитый смог, однако больше 50% в энергетическом балансе страны по-прежнему занимает уголь. В Индии наблюдается та же история. Поэтому страны, у которых много лесных массивов, требуют энергетических бонусов, увеличивая угольный экспорт под ширмой климатической заботы», — резюмировал Правосудов.

Эксперт также отметил парадокс использования лесных массивов в качестве поглощающего источника углекислого газа. Так, за последние 10 лет вместе с фиксацией увеличения СO2 учеными, как ни странно, было выявлен и рост «зеленых» площадей в мире. Получается климатическая ловушка, при которой растениям и деревьям нужно большее количество парниковых газов для жизненного функционирования, и только затем уже происходит его поглощение с выделением кислорода. Однако данная концепция по своей природе в корне противоречит глобальному тренду по сокращению опасных выбросов.