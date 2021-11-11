«Безумные идеи»: как в России отреагировали на сообщения о санкциях ЕС против «Аэрофлота»

«Аэрофлот» и турецкий перевозчик Turkish Airlines отрицают свою причастность миграционному кризису на белорусско-польской границе. Российская авиакомпания на фоне новостей о возможных санкциях со стороны ЕС не исключает возможности обращения в суд. В Кремле же надеются, что информация о готовящихся ограничениях в отношении авиаперевозчика не соответствует действительности.

Россия рассчитывает на то, что сообщения СМИ о планах Евросоюза ввести санкций против авиакомпании «Аэрофлот» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши являются фейком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что Россия не имеет никакого отношения к тому, что сейчас происходит на белорусско-польской границе. Он считает, что этот вопрос должен быть предметом серьезной обеспокоенности здравомыслящих людей в ЕС, но даже если какие-то авиакомпании перевозят беженцев, то это не противоречит международным нормам.

«Более того, президент [Владимир] Путин вчера имел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, они обсуждали ситуацию, они продолжат свое общение, об этом они условились. Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь.

Позицию РФ подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров. «Если очень дипломатично, это неправда», — заявил он, комментируя обвинения в адрес «Аэрофлота».

«Аэрофлот» также настаивает, что не принимает никакого участия в организации перевозок мигрантов в Белоруссию, которых, по предположениям иностранных СМИ, Минск позднее направляет к польской границе и силой пытается вытеснить в Польшу.

В период с 1 октября по 11 ноября, согласно заявлению компании, на территорию Белоруссии последовало лишь 19 пассажиров из Бейрута. Транзитных граждан Сирии, Ирака и Ирана, следовавших в Минск, не зафиксировано за это время.

«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются. Транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию РФ на территорию Белоруссии затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ», — подчеркнули в «Аэрофлоте». Автоматные очереди и костры: что происходит на границе Польши и Белоруссии Польский МИД призвал ввести санкции против физлиц и юрлиц, причастных к «организации гибридной атаки»... 09 ноября 13:49

О том, что Евросоюз планирует принять новый пакет санкций против Белоруссии, объектами которых также могут стать авиакомпании, стало известно Bloomberg. Издание утверждает, что под санкции могут попасть российский «Аэрофлот» и турецкий перевозчик Turkish Airlines, также упоминаются эмиратская авиакомпания FlyDubai и сирийская Cham Wings. Это будет сделано на основании новых критериев пособничества и подстрекательства к траффикингу, которые сейчас разрабатывают в Евросоюзе.

По словам президента Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен, блок изучает возможность внесения в черной список авиакомпаний третьих стран, которые «активно занимаются торговлей людьми». В ближайшее время два высокопоставленных чиновника Евросоюза — Жозеп Боррель и Маргаритис Схинас — отправятся в Армению, Египет, Ирак, Иорданию, Ливан, Турцию и ОАЭ, чтобы оказать давление с целью пресечь полеты людей в Минск, сообщила глава комиссии.

О санкциях может быть объявлено в начале декабря. ЕС инициирует их совместно с США и, возможно, Великобританией.

«Аэрофлот» считает, что сведения о возможных мерах со стороны Евросоюза наносят ущерб компании. Перевозчик не исключает, что в дальнейшем будет отстаивать свои права в суде.

Turkish Airlines в свою очередь также отрицает обвинения в разжигании миграционного кризиса. Появившиеся в СМИ утверждения компания называет безосновательными.

Миграционный конфликт

Всплеск напряженности на белорусско-польской границе возник 8 ноября. Пограничная служба Польши сообщила о многочисленных попытках незаконного пересечения границы беженцами с Ближнего Востока и Африки. Часть мигрантов, в основном состоящая из граждан Ирака, была задержана. Варшава назвала произошедшее «гибридной атакой» и призвала в срочном порядке ввести санкции против всех юридических и физических лиц, причастных к этому. Позиция Белоруссии заключается в том, что Польша пытается переложить свою ответственность на нее.

В ЕС убеждены, что именно президент Александр Лукашенко приказал белорусским силовикам сопровождать беженцев к границе и пытаться вытеснить их на территорию Польши. Литва также выдвинула обвинения против России в причастности к кризису на границе. Политики говорили о том, что Минск намеренно осуществляет трафик нелегальной миграции, а делает это якобы «по указке Москвы». Посольство РФ в Вильнюсе назвало это перекладыванием своей вины на других.