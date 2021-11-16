Еще одна отсрочка: «Северный поток — 2» не поможет Европе этой зимой

Приостановка сертификации «Северного потока — 2» вновь поднимет биржевые цены на газ в Европе выше $1000 за тысячу кубометров. Кроме того, это может создать предпосылки для возникновения дефицита топлива в разгар отопительного сезона, считают эксперты. Вхождение же в состав комиссии по сертификации Украины и Польши может осложнить ввод в эксплуатацию российского газопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) 16 ноября сообщило, что временно приостановило процедуру сертификации газопровода «Северный поток — 2». В немецком регуляторе объяснили, что это связано с меняющимся правовым статусом проекта.

«После детального изучения документов Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что сертификация оператора трубопровода Nord Stream 2 возможна только в том случае, если он приведет свою организационно-правовую форму в соответствии с законодательством Германии», — говорится в сообщении.

Речь идет о выводе газопровода из-под действия газовой директивы ЕС. Европейское энергетическое законодательство запрещает производителю газа полностью владеть транзитными линиями, а Nord Stream 2, хоть и зарегистрирована в Швейцарии, но на 100% принадлежит российскому монополисту. Если «Газпром» не сменит правовой статус оператора «Северного потока — 2», то ему придется делиться транспортными мощностями с третьими лицами или же платить штрафы. Это, в свою очередь, сильно скажется на окупаемости всего проекта.

В BNetzA пояснили, что Nord Stream 2 AG для выхода из-под газовой директивы решила не преобразовывать существующую компанию, а создать новое дочернее предприятие, которое станет владельцем и оператором немецким участком «Северного потока — 2».

Пока не завершится процесс передачи основных активов от Nord Stream 2 AG новой «дочке», процесс сертификации газопровода останавливается. После выполнения требований немецкого регулятора, он сможет «возобновить процедуру в установленный четырехмесячный срок». После этого проект решения BNetzA передадут для оценки в Еврокомиссию.

Сроки сертификации замедлятся

Решение Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA — «Газета.Ru») о приостановке сертификации «Северного потока – 2» сместит как минимум на пару месяцев ввод в эксплуатации двух ниток газопровода. Фактически, полная заполняемость мощностей при таком раскладе произойдет не раньше начала марта 2022 года. Максимально же негативный сценарий подразумевает начало поставок в Европу к середине следующего года, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. «Главный вопрос переговоров». Что Вучич попросит у Путина Сербия оказалась заложником газовой директивы ЕС, что только усугубляет ситуацию вокруг подписания нового... 16 ноября 22:26

По словам главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, главной претензией ФРГ стала юридическая регистрация компании-оператора СП-2 Nord Stream 2 AG в Швейцарии. Таким образом действие энергетического законодательства Евросоюза фактически не распространялись на главного подрядчика газопровода.

«Решение этой проблемы не составит запредельных сложностей для «Газпрома». Однако к 8 января проект точно не заработает на полную мощность. По сути, российскому монополисту нужно за декабрь-январь перерегистрировать компанию-оператора. Однако главный вопрос заключается в том, будет ли процедура сертификации возобновлена с учетом того времени, которое было потрачено германской стороной до предъявления «Газпрому» замечаний, или же все начнется с нуля», — подчеркнул эксперт.

Последний сценарий подразумевает трату еще нескольких месяцев на дополнительное изучение немецким регулятором необходимой документации. При таком варианте европейские потребители очень рискуют встретить разгар отопительного сезона с дефицитом топлива.

Роль Украины и Польши

В конце октября государственная энергетическая компания Украины «Нафтогаз» вошла в комиссию по сертификации «Северного потока – 2». В середине сентября Федеральное сетевое агентство Германии разрешило принять участие в рассмотрении проекта «Газпрома» польской PGNiG. Включение в состав комиссии откровенно недружественных для России компаний только осложнит текущую ситуацию вокруг СП-2. При этом даже ограниченные права Украины и Польши могут сыграть решающую роль в итоговом решении надзорной комиссии, считают эксперты.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, ключевого права вето ни у Украины, ни у Польши в настоящее время нет. Однако создать определенные негативные настроения в качестве наблюдателей они вполне могут.

«Украина не является страной-участницей Евросоюза. Даже полякам немецкий сетевой регулятор отказал в праве голоса, наделив PGNiG чисто фиктивной ролью. Говорить же о какой-то особенном факторе Киева сейчас вообще не приходится», — отметил Юшков. Без права вето. Украина добилась участия в сертификации «Северного потока — 2» «Нафтогаз» примет участие в сертификации оператора «Северного потока - 2»... 16 ноября 09:34

Противоположное мнение «Газете.Ru» высказал Громов. По его словам, Украина не может в одностороннем порядке заблокировать итоговое положительное решение комиссии касательно ввода СП-2 в эксплуатацию. Однако право голоса у Киева все же будет.

«Если комиссия примет абсолютным большинством решение по отказу от ввода СП-2, то голос Украины также учтут. К тому же позиция Киева будет играть весомую роль в процессе обсуждения представленной документации по газопроводу. Фактически, при определенном раскладе Украина и Польша могут торпедировать положительное решение. Их политизированные доводы могут принять во внимание», — считает Громов.

Эксперт также добавил, что Варшава выступает против «Северного потока -2» из-за зависимости от транзита российского газа. Только по трубопроводу «Ямал-Европа» Польша ежегодно прокачивает до 10 млрд кубов. Ввод же в эксплуатацию СП-2 может резко сократить данный маршрут.

Стратегия «Газпрома»

Стратегия российского монополиста по управлению немецкой частью газопровода дочерней компанией вполне вписывается в рамки «Третьего энергопакета» ЕС, подчеркнули в беседе с «Газетой.Ru» эксперты.

По мнению Юшкова, решение немецкого регулятора фактически заставляет «Газпром» создать новую компанию-оператора с нуля, и продать ее Nord Stream 2 AG. Второй же вариант подразумевает регистрацию фирмы с дальнейшим переводом технического персонала в ее состав.

«От выбора «Газпрома» будет зависеть, насколько большой станет итоговая отсрочка по сертификации СП-2. Оба варианта потребуют от монополиста значительного времени. Однако рассматривать решение регулятора ФРГ исключительно в негативном ключе не стоит. Раньше стоял вопрос о том, что Nord Stream 2 AG вообще не может быть компанией-оператором. Сейчас же BNetzA фактически говорит обратное, нужно лишь переоформиться», — объяснил аналитик.

В то же время в антимонопольном законодательстве ЕС отсутствует прямой запрет на использование дочерней компании в управлении газопроводом. Там указано, что поставщик должен создать такую систему, при которой оператор не будет от него зависеть.

«Если «Газпром» докажет комиссии, что оператор действует независимо от воли монополиста, то все барьеры на пути к вводу трубопровода будут сняты. В этом случае по 50% в проекте может принадлежать «Газпрому» и его европейской «дочке», — заключил Юшков. «Россию может накрыть волна бензинового контрафакта» На фоне растущей инфляции сохраняется риск подорожания бензина в России. По мнению экспертов... 15 ноября 17:16

Что будет с ценами

После решения о приостановке сертификации «Северного потока — 2» биржевые цены на основных европейских площадках вновь поднялись выше $1 тыс. за тысячу кубометров газа. Они могли бы вырасти еще сильнее и обвалить энергетический рынок ЕС, если бы не стабилизация ситуации с поставками в Азию.

По словам Громова, такая тенденция в среднесрочной перспективе приведет к уменьшению биржевых газовых котировок на азиатских площадках. Этот фактор, в свою очередь, перенаправит часть объемов в европейские терминалы.

«В Азии начинает успокаиваться ситуация с возросшим спросом на сжиженный природный газ. Пик энергетического кризиса, начавшегося в КНР и Индии в сентябре-октябре, по всей видимости, преодолен. Поэтому запредельного роста цен на газ в Европе ожидать не приходится. Стоимость топлива в разгар отопительного сезона может составить порядка $1-1,2 тыс. за тысячу кубометров», — предположил эксперт. «Мы ведем энергетическую войну с Россией» Украина ведет переговоры со Словакией по поводу возможных закупок газа, до этого также сообщалось... 13 ноября 10:21

Громов также добавил, что если бы цены на СПГ в Азии продолжили бы рекордный рост, то вкупе с замедлением сертификации СП-2 это привело бы к моментальному взлету биржевой стоимости газа в Европе к $1,5 тыс. за тысячу кубов. Иными словами, Китай фактически спасает ЕС от энергетического краха, заключил Громов.

Решение ФРГ не связано с политикой

В Минэнерго ФРГ уже успели заверить, что приостановка сертификации «Северного потока — 2» никак не связана с политикой и является исключительно регуляторным решением. Оно касается смены хозяйствующих субъектов, и никак не отразится на немецких потребителях. Такого же мнения придерживаются в рейтинговом агентстве Fitch.

Кроме того, в Минэкономики Германии сообщили, что им не придется составлять новый отзыв на газопровод (входит в пакет документов, необходимых для сертификации — «Газета.Ru»), для возобновления сертификации трубы будет достаточно уже подготовленного ранее документа.

В Киеве, в свою очередь, приостановку сертификации связали с «юридическими уловками» «Газпрома». «Это издевательство над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства о сертификации трубопровода», — прокомментировал сообщения глава «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.