Штаны и кроссовки не поддались импортозамещению

Россияне предпочитают одежду и обувь иностранного производства, доля такой продукции в общем импорте непродовольственных товаров остается высокой пятый год подряд, следует из исследования Высшей школы экономики. Власти сосредоточили свои усилия на замещении импорта в агросфере и в оборонке, а товарам повседневного спроса внимания не уделяется.

Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какую долю среди непродовольственных товаров занимает импорт.

«Лидерами по доле импорта являются компьютеры (99,8%), инструменты, ножевые изделия и скобяные изделия (98,8%), а также автозапчасти (97,3%)», — говорится в исследовании «Импортная продукция: доля в розничных продажах», обнародованном во вторник, 16 ноября.

Из крупных товарных категорий (с объемами продаж свыше 0,25 трлн руб. в год) наиболее высокой была доля импорта по одежде (86,1%) и обуви (86,6%). Прочными остаются позиции отечественных производителей, занимающихся выпуском бумаги и картона (доля импорта – 37,7%), стекла и изделий из стекла (23,3%). В ряде категорий (автозапчасти, инструменты) российские производители выпускают тоже большое количество наименований продукции, но российские ритейлеры в этом случае обычно выбирают в качестве поставщиков иностранные компании. В меньшей степени от импорта зависят продажи спорттоваров, бытовой химии и косметики. А также товаров для дома. Это как правило тот ассортимент, который имеет средние и большие габариты, и стоимость их транспортировки из-за рубежа является довольно высокой. Поэтому даже международные компании локализуют производство такого рода товаров внутри страны, поясняет один из авторов исследования директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Марсель Салихов. На две трети — это импорт «Поколение зумеров скупает все, что имеет возвышенное объяснение» Апсайклинг, коливинг и «распаковка личности». Эти слова и выражения, а также им подобные, стали... 09 ноября 10:42 Из исследования НИУ ВШЭ следует, что доля импорта в спорттоварах выросла с 29,2% в 2017 году до 44,5% в первом полугодии 2021 года, в бытовой электронике — с 72,6% до 88,8% за аналогичный период. В галантерейных товарах доля импорта увеличилась с 60,2% до 66,9%. Как показали расчеты НИУ ВШЭ, подавляющая часть розничной торговли непродовольственными товарами повседневного спроса, за исключением топлива (оно целиком российское), формируется за счет импортных товаров. Эта доля около 75%. «Подобный результат является интуитивно ожидаемым, но в данном случае он подтвержден расчетами», — говорит Салихов. Один из ключевых выводов — доля непродовольственного импорта за последние четыре года фактически остается на прежнем уровне. «Мы проанализировали данные за четыре года, с 2016 по 2020-й, и выяснилось, что с 2016 года мало что изменилось. Даже пандемия не внесла значимых изменений в структуру импорта», — говорит Салихов. Эксперт уточняет, что официальная статистика по непродовольственному импорту представлена очень фрагментарно. Данные на годовом уровне приводятся лишь по трем видам продукции, это кожаная обувь и крупная бытовая техника. Но на эти товары приходится менее 5% от всех розничных продаж непродовольственных товаров. Так, по данным Росстата, в 2020 году доля импортных товаров составляла 86,9% для кожаной обуви, 43,6% — для холодильников и морозильников, 18,9% — для стиральных машин. Отвечая на вопрос, почему импортозамещение в секторе непродовольственных товаров практически не развивается, Салихов говорит, что российским производителям все-таки выгоднее встраиваться в глобальные цепочки, чем пытаться локализовать все этапы производства в России. «Современные промтовары, как правило состоят из множества различных компонентов, которые производятся другими многочисленными поставщиками, в том числе и за рубежом. Зачем все подряд замещать, если можно купить импортный аналог. Это абсолютно нормально», — поясняет Салихов. Методика НИУ ВШЭ по оценке доли импорта в розничной торговле использует данные по таможенным пошлинам, наценке в оптовой и розничной торговли по отдельным рынкам. В исследовании ВШЭ поясняется, что в современной экономике разделение между «импортным» и «отечественным» носит условный характер. Под «импортным» понимается готовый для использования продукт, который поступил из-за границы. Все усилия — на оборону и безопасность Картошка выросла в проблему: почему овощи продолжат дорожать Проблемы с хранением и переработкой овощей, госрегулирование цен на готовую продукцию, сокращение... 08 ноября 22:04 Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников объясняет, почему доля импорта среди таких популярных у населения групп товаров, как одежда и обувь, практически не растет. «В фокусе усилий властей в последние пять лет было сельское хозяйство и отдельные отрасли промышленности, в первую очередь – оборонная. Основные ресурсы были брошены именно на эти сектора», — говорит Черников.

Черников считает, что доля импорта среди непродовольственных товаров на самом деле еще выше, чем посчитано Росстатом или ВШЭ: часть товаров поступает в страну через е-коммерцию. «Через онлайн каналы проходит примерно 25-30% от всего объема рынка одежды. Просто эта часть рынка в России не очень прозрачна, ее трудно учесть», — говорит Черников.

Большое количество одежды, продающееся в России, произведено здесь же, но одновременно немалая доля российских брендов шьется в Китае. «Эти доли импорта в общем объеме необходимо считать с большим скепсисом», — добавляет Черников.

Салихов из ВШЭ согласен, что недоучет поставок импортной продукции вполне возможен. К примеру, импортные поставки из Китая через страны-члены ЕЭАС, куда входит и Россия, могут вообще не учитываться в российской статистике.