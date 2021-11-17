«Российский бюджет может потерять ₽500 млрд доходов в месяц»

Джо Байден предложил Си Цзиньпину «распечатать» стратегические нефтяные запасы по примеру Вашингтона для снижения мировых цен. Совокупные резервы этих двух стран составляют более 900 млн баррелей. Если Пекин согласится, при наиболее негативном развитии событий российский бюджет может потерять триллионы рублей.

Китай не спешит с ответом

Президент США Джо Байден во время виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином призвал Китай расконсервировать стратегические запасы нефти и выставить объемы для продажи на внешних рынках — чтобы снизить цену на топливо. Однако власти Пекина пока не спешат с ответом, продолжая восстановление после затяжного энергетического кризиса, начавшегося в сентябре-октябре 2021 года.

В рамках деловой встречи Байден предложил Си использовать внутренние стратегические резервы США и Китая для стабилизации растущих цен на нефть. Биржевая стоимость марки Brent по состоянию на 16 ноября составила почти $83 за баррель. Внутренние запасы Вашингтона сейчас находятся в пределах 700 млн баррелей, Пекин же располагает 200 млн барр. В Минэнерго Китая отметили, что в настоящее время переговоры ведомств двух стран продолжаются.

Политологи и аналитики энергорынков единогласно заявляют, что стремление Байдена «уронить» биржевую цену нефти связано с желанием оказать давление на ОПЕК+, в том числе ключевых ее членов — Россию и Саудовскую Аравию. Ранее Вашингтон уже предлагал поменять квоты на добычу, чтобы снизить цену на нефть. Дорогое топливо вызывает рост цен на американских заправках, увеличивает транспортные расходы, разгоняет внутреннюю инфляцию США. Дорожающие продукты в магазинах не прибавляют баллов и без того просевшему рейтингу Байдена. Именно поэтому он попросил содействия у своего главного торгового противника — Пекина — отношения с которым последние годы только ухудшались.

Наихудший сценарий

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что ни Китай, ни США не пойдут на высвобождение всех своих резервов, а будут действовать как рациональные игроки на рынке. Однако, если обе стороны все же расконсервируют свои запасы, это краткосрочно может привести к падению цены на нефть до $20-25 за баррель и резкому обвалу рубля по отношению к доллару и евро. Еще одна отсрочка: «Северный поток — 2» не поможет Европе этой зимой Приостановка сертификации «Северного потока — 2» вновь поднимет биржевые цены на газ в Европе... 16 ноября 21:57

«При падении цен на нефть до $25 за баррель и снижении курса до 100 рублей за доллар нефтегазовые доходы российского бюджета могут снизиться в пять раз, ежемесячно страна будет терять свыше 500 млрд руб.», — объяснил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Почему это не выгодно ни Пекину, ни Вашингтону

Кондратьев отмечает, что значительная часть нефтяных запасов хранится на черный день — это страховка на случай серьезного военного кризиса. В текущей ситуации США и Китай не пойдут на высвобождение даже половины стратегического резерва: это может вызвать обратный эффект — после краткосрочного обвала цены на нефть начнут стремительно расти, вызовут никому не нужную панику на рынке.

По словам эксперта, максимум, на что могут пойти обе страны — расконсервировать по 20-30 млн баррелей. «Для США это не первые подобного рода операции, американцы прибегали к высвобождению запасов за последние 20 лет, когда на сырьевых рынках возникали сложные ситуации. Однако это всегда была незначительная доля от месячного уровня потребления», — сообщил аналитик.

По его мнению, Байден сейчас просто «прощупывает» почву и наблюдает за реакцией других ключевых игроков на мировом нефтяном рынке. Даже в случае «выброса» достаточно больших объемов топлива на рынок, США и КНР не станут «ронять» цену на нефть ниже $60-65 — к более резкому падению не готовы экономики обеих стран.

Рискнет ли Китай

По словам руководителя исследований нефтяного рынка Института энергетики и финансов Александра Титова, если Китай и согласится на сделку со Штатами, то слишком больших объемов стратегических запасов выставлено на продажу все равно не будет. Однако предложение Вашингтона при определенном раскладе не лишено здравого смысла.

«К концу первого квартала 2022 года на мировом нефтяном рынке ожидается профицит, запасы топлива начнут постепенно расти после просадки в этом году. По этой причине Китаю есть смысл продать часть внутренних запасов сейчас, сбавив биржевые котировки, чтобы потом на этой волне вновь нарастить стратегические резервы. Однако сделка Пекина и Вашингтона не изменит структурно ресурсные котировки. Цены не упадут резко вниз, в краткосрочной перспективе котировки могут снизиться на $2-5 за баррель», — поделился эксперт.

Титов добавил, что устойчивый тренд на снижение биржевых цен начнется только к концу отопительного сезона. «Главный вопрос переговоров». Что Вучич попросит у Путина Сербия оказалась заложником газовой директивы ЕС, что только усугубляет ситуацию вокруг подписания нового... 16 ноября 22:26

Предстоящей же зимой биржевые котировки по-прежнему будут в коридоре $80-85 за баррель. Даже при самом негативном сценарии нефтяные цены до конца 2021 года вряд ли опустятся ниже $75.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что у Вашингтона нет на руках эффективных рычагов давления на Пекин, что ставит возможную нефтяную сделку под сомнение.

«Внутренний энергетический кризис Китая наглядно продемонстрировал вектор на проведение самостоятельной ресурсной политики. Столкнувшись с резким ростом цен на уголь, Пекин путем введения ручного режима (меры по ограниченному пользованию электроэнергией предприятиями и конечными потребителя — «Газета.Ru») эту проблему полностью решил. Подобные интервенции КНР проводил и в нефтяном секторе», — объяснил Фролов.

Даже если сделка между Вашингтоном и Пекином все-таки состоится, это решение все равно кардинально не изменит расклад сил на мировом нефтяном рынке. Более того, у России сейчас попросту нет достойного альтернативного предложения. Москва еще может в какой-то степени надавить на ту же Саудовскую Аравию не увеличивать резко нефтедобычу, однако Эр-Рияд в отличие от Пекина входит в ОПЕК+. По этой причине России не стоит ввязываться в политические игры Байдена, проводящего очень неоднозначную энергетическую политику, заключили эксперты.