Инфляция стала двузначной, кредиты ограничат. О чем рассказали в ЦБ

Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения — предупредила 18 ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, на высокий рост стоимости продуктов повлияли сразу несколько факторов. Расходы россиян в октябре достигли пятилетнего максимума, отмечает, в свою очередь, исследовательская компания «Ромир». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Миллиардер дал совет по выживанию на пенсии Наличие дополнительной недвижимости для сдачи в аренду является ключом к комфортной пенсии. Об... 18 ноября 13:35

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная», — констатировала она, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ указала на необходимость снижения инфляции в ближайшее время – иначе пострадают самые незащищенные группы населения. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь.

Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — пояснила Набиуллина.

По ее словам, на высокий рост стоимости продуктов повлияли сразу несколько факторов. В их числе – не очень хороший урожай, рост глобальных цен, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов. ЦБ ограничит выдачу потребительских кредитов в 2022 году Банк России со второй половины 2022 года собирается использовать механизм ограничения выдачи... 18 ноября 15:37

По базовому прогнозу ЦБ в 2022 году инфляция приблизится к цели – этот показатель, как указала Набиуллиной, будет между 4% и 4,5%.

«Наша ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3% - 8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции. Особенно хочу обратить внимание на то, что проводимая Банком России политика не будет сдерживать экономическую активность, а напротив, будет способствовать выходу на траекторию устойчивого, сбалансированного роста», — заключила глава ЦБ.

Будут ли ограничены кредиты

Также в четверг стало известно, что ЦБ планирует использовать количественные ограничения кредитов со второй половины 2022 года. Регулятор отмечает, что банкам надо дать время, чтобы «они подстроили свои системы» для отслеживания устанавливаемых лимитов.

«Мы ожидаем использование механизма количественного ограничения кредитов, скорее, во второй половине следующего года, если это будет необходимо», — рассказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Набиуллина заявила, что Россия достигла двузначных значений продовольственной инфляции Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Об этом заявила глава Центробанка... 18 ноября 14:04

Она добавила, что доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 80% в III квартале 2021 года выросла до 31%.

«Мы действительно видим ухудшение стандартов кредитования. Наши основные показатели, которые мы смотрим, это доля кредитов с высоким ПДН, показателем долговой нагрузки. И мы видим, что с начала пандемии показатель существенно возрос. Кредитов с ПДН больше 80% было 23%, сейчас уже в III квартале — 31%», — уточнила Данилова.

Рост долговой нагрузки россиян регулятор связывает именно с ростом необеспеченного потребительского кредитования. «Сейчас я не стала бы давать какие-то точные прогнозы. Мы видим, что в октябре, наверное, цифры по росту были ниже. Но я не стала бы прогнозировать, что это замедление точно уже устойчивое, поскольку мы понимаем, что сыграла здесь и пандемия, и ограничительные меры», — заключила Данилова.

Сколько тратят россияне

Расходы россиян в последние недели действительно снижаются, следует из данных компании «Ромир». «Власть не допустит дефицита продуктов в России» Государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания цен — об этом заявил... 14 ноября 19:18

Так, с 8 по 14 ноября средние недельные расходы россиян составили 4887 рублей, что на 4% (204 рубля) меньше, чем на прошлой неделе.

Однако, в годовой динамике индекс недельных расходов по-прежнему выше. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы увеличились на 4% (218 рублей).

В то же время средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина составил 705 рублей, что на 8% (55 рублей) больше, чем на прошлой неделе. Эксперты объяснили это тем, что на исследуемый период выпал всемирный день шопинга (11 ноября), когда во многих магазинах объявляли скидки и акции.

За год недельный средний чек вырос на 17% (101 рубль).

Траты достигли пятилетнего максимума

В октябре расходы россиян достигли максимального показателя за последние пять лет, отмечается в исследовании холдинга. Водка, коньяк, бренди: какой алкоголь может подорожать в 2022 году Со следующего года в России могут повысить минимальную цену на водку – до 261 рубля... 15 ноября 13:56

На этом фоне называют свое материальное положение хорошим 18% россиян, плохим – 24%. 57% характеризуют его как среднее, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

За последние два-три месяца улучшилось материальное положение у 7% респондентов, ухудшилось – у 24%. 67% изменений не отмечают.

19% россиян рассчитывают, что в ближайший год их материальное положение улучшится. 18% прогнозируют ухудшение своей финансовой ситуации. 44% изменений не предвидят.