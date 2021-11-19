Запах истребителя, аромат космоса. Кто создает военный парфюм

Ростех представил парфюм, посвященный новому истребителю Су-75, однако россияне не смогут его приобрести, рассказали в пресс-службе госкорпорации. Ростех не первая компания из оборонной отрасли, решившая разнообразить военную продукцию парфюмерией. Кто еще из ОПК придумывал собственные духи — в материале «Газеты.Ru».

Запах «пятого поколения»

Ростех занимается обычно военно-техническими разработками, однако в начале ноября госкорпорация расширила производственную линейку, представив к авиасалону Dubai Airshow 2021 парфюм. Уникальный аромат был вдохновлен истребителем пятого поколения Су-75 The Checkmate, впервые представленным летом 2021 года на авиасалоне в Жуковском. Дизайн флакона выполнен в виде фигуры шахматного коня и является отсылкой к названию воздушного судна — «Шах и мат».

В пресс-службе Ростеха «Газете.Ru» рассказали о сотрудничестве с Гильдией парфюмеров России при создании нового аромата. Модель духов представили на дубайской авиавыставке в павильоне The Checkmate, где состоялась международная премьера истребителя.

«Ноты аромата сочетают в себе запахи стекла, натуральной кожи и металлов, использованных в конструкции фюзеляжа, двигателей и кабины самолета в сочетании с легкими оттенками можжевельника, пачули и дубового мха», — ответили в Ростехе на запрос «Газеты.Ru». Рис, картины или золото. Куда лучше вложиться перед экономическим коллапсом Первое, что делают россияне, когда появляются признаки грядущего экономического кризиса, они скупают валюту... 18 ноября 10:59

В пресс-службе госкорпорации подчеркнули, что россияне не смогут приобрести парфюм в розничных магазинах. Первую партию духов решили сделать лимитированной.

«Продукция госкорпорации вдохновляет парфюмеров, поэтому не исключаем, что в дальнейшем линейка тематического парфюма, посвященного нашей технике, может расшириться», — сообщили в Ростехе.

«Поехали!»

Еще в ноябре прошлого года в пресс-службе Роспатента заявили о намерениях Роскосмоса выпускать одежду, духи и алкоголь под товарным знаком «Поехали!». Зарегистрированная знаменитая фраза первого российского космонавта Юрия Гагарина должна была оградить госкорпорацию от недобросовестной конкуренции. Заявка Роскосмоса охватывала широкий перечень товаров. Помимо духов, одежды и алкоголя она включала в себя также лекарственные средства, электронику, бытовую технику, изделия из драгметаллов и детские игрушки.

Представитель Роскосмоса в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что прошлогоднее обращение в Роспатент было связано не только с выпуском духов. Целью подачи заявки было резервирование товарных позиций, чтобы другие российские производители не использовали бренд «Поехали!» в коммерческих целях.

«Мы запатентовали данный перечень товаров и будем дальше их держать. В Роскосмосе не хотят, чтобы ряд позиций ассоциировался с нашими брендами, включая гагаринское «Поехали!», — сообщили в госкорпорации. Инфляция стала двузначной, кредиты ограничат. О чем рассказали в ЦБ Если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения — предупредила... 18 ноября 17:55

В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас создание парфюмерной линейки не входит в планы госкорпорации. «При этом корпорация открыта к предложениям потенциальных партнеров о выпуске лицензионной продукции с использованием принадлежащих Роскосмосу товарных знаков в различных сегментах, в том числе FMCG (продукты повседневного спроса, включая косметику — «Газета.Ru»), — отметили в Роскосмосе.

Американский конкурент

Аромат в честь Су-75 The Checkmate от Ростеха — не единственный «авиационный» парфюм. Весной 2019 года американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, специализирующаяся в области авиакосмической техники, удивила общественность совершенно новым для себя бизнес-направлением. Компания презентовала собственный брендовый парфюм, получивший название Vector. Его создатели наделили аромат «нотками безвоздушного космического пространства».

Парфюмерные исследования проводились совместно с бывшим астронавтом Национального управления по аэронавтике Тони Антонелли, возглавляющим отдел планирования космической миссии Orion для Lockheed Martin. По словам Антонелли, аромат Vector напомнил ему тот запах, который экс-астронавт почувствовал при первом выходе в открытое космическое пространство. Он также подчеркнул уникальность аромата, описав его как «не от мира сего».

«Этот запах не спутать ни с чем. Я никогда такого не ощущал раньше<….> Созданный компанией парфюм является настоящим сокровищем и ее самым пьянящим достижением», — отмечал Антонелли. Штаны и кроссовки не поддались импортозамещению Россияне предпочитают одежду и обувь иностранного производства, доля такой продукции в общем импорте... 16 ноября 19:55

В руководстве Lockheed Martin, описывая особенности нового аромата, подчеркнули «глубокую металлическую основу, сбалансированную тонким, но соблазнительным оттенком, оставляющим шлейф, сгорающий как пар в атмосфере». При этом парфюмерная линейка, как и в случае с Ростехом, оказалась лимитированной, в свободную продажу новые духи так и не поступили.

Для Lockheed Martin создание собственного бренда духов также стало первым «нецелевым» опытом: до 2019 года корпорация занималась исключительно разработками космического оборудования и программного обеспечения. В корпорации подчеркнули, что новый парфюм создан «для тех, кто никогда в своей жизни не сможет на личном опыте почувствовать космос в условиях микрогравитации».

«Танковый» парфюм

«Газете.Ru» удалось найти в свободной продаже только один «военный» парфюм: линейку запахов, созданную Wargaming — белорусским разработчиком компьютерной игры World of Tanks. Коллекция была создана совместно с российским брендом biblioteka aromatov, специализирующимся на выпуске необычных ароматов и аксессуаров. Ее впервые представили в конце октября 2021 года, каждый из ароматов получил название из внутриигрового сленга: «Сосновый бор», «Гусеница сбита», «Закон ВБР», «Захват базы», «Вечерние Химки», «Фугас» и «Шестое чувство». В онлайн-магазине любые эти духи можно приобрести по единой цене — 1950 рублей. Водка, коньяк, бренди: какой алкоголь может подорожать в 2022 году Со следующего года в России могут повысить минимальную цену на водку – до 261 рубля... 15 ноября 13:56

Покупателям доступны вкусовые вариации от «кондитерских и сливочных» до «хвойных» и «фруктовых и дымных». Объем флаконов небольшой и составляет всего 30 мл, однако при оптимальном использовании его должно хватить на 1-2 месяца. Самым освежающим ароматом коллекции, как подчеркивают создатели, стало «Шестое чувство». Духи «Фугас», как указано в описании, «содержат в себе перчинку, как и снаряд, давший ему название».

Также интернет-пользователи могут приобрести в онлайн-магазине гели для бритья, шампуни для волос и бороды, а также пасту для укладки волос. Вся коллекция выпускается Maestro, который подготовил серию специально для World of Tanks. Стоимость шампуня емкостью 500 мл составляет 1,1 тыс. рублей, гель для бритья (500 мл) обойдется покупателям в 1 122 рубля, а паста для волос (75 гр) можно приобрести за 1 040 рублей. Стоимость полного набора косметики — 3 262 рубля.