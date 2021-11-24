Парламент Молдавии должен изменить закон о бюджете ради «Газпрома»

Парламент Молдавии рассмотрит вопрос о выделении средств для выплаты «Газпрому» в срочном порядке. Для этого депутатам нужно одобрить поправки к закону о госбюджете на 2021 год. «Газпром» до сих пор не получил деньги по текущему контракту с «Молдовагазом», а 48-часовой ультиматум истекает сегодня вечером. Если денег не будет – перекроют подачу газа в республику.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица официально попросила парламент страны как можно скорее рассмотреть поправки к закону о госбюджете на 2021 год. Об этом сообщает парламентская пресс-служба.

Обновление закона в срочном порядке нужно для выделения средств на выплату «Газпрому» денег по текущему контракту.

Просьбу премьера рассмотрят на заседании Постоянного бюро парламента Молдавии в 16.00 по московскому времени. Если орган одобрит, то вопрос будет рассмотрен на заседании парламента 25 ноября. Очевидно, что деньги российской компании молдавская сторона перевести вовремя не успевает.

Перед этим представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Кишинев так и не заплатил за поставки топлива.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. Срок в 48 часов после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — сказал он.

Эксперт, бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский заявил ТАСС, что если «Газпром» перекроет подачу газа, то Кишинев будет вынужден закупать топливо у альтернативных поставщиков – по завышенной цене. Не исключен и вариант перевода энергетики на мазут.

Впрочем, добавил Муравский, не исключено, что удастся снова договориться об отсрочке, и перекрытия газа не будет.

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил в свою очередь «Ленте.ру», что «Газпром» не будет терпеть неплатежи Молдавии, и скорее всего отключит газ. Это, по его словам, необходимо для демонстрации своей решительности – любая страна в Евросоюзе ввела бы после нарушения контракта санкции против Кишинева.

При этом накануне, 23 ноября, стало известно о намерении вице-премьера Молдавии Андрея Спыну обсудить проблему с оплатой газа с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Я в понедельник обсудил с господином Миллером ситуацию, он не предупреждал меня о 48 часах, на заседании Наблюдательного совета также обсуждалась эта ситуация, было принято решение, что «Молдовагаз» должен предпринять все усилия. Надеюсь, что завтра смогу снова пообщаться с главой «Газпрома», чтобы объяснить ему действия правительства», — сказал Спыну.

В понедельник, 22 ноября, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания уведомила официальный Кишинев о возможном прекращении поставок через двое суток. Причиной этого решения он назвал отсутствие стопроцентной оплаты по текущему контракту.

«Очередной срок текущих платежей – сегодня... Платежа нет. В связи с этим <…> «Газпром» в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — сказал Куприянов.

Он добавил, что «Газпром» крайне разочарован невыполнением своих контрактных обязательств Кишиневом. Российский холдинг ранее пошел навстречу молдавской стороне, согласившись на менее выгодные условия. Связано это решение было с желанием сохранить для Молдавии возможности выплаты ее долга. Также была учтена позиция президента России: у Владимира Путина молдавское руководство просило содействия в газовом вопросе. «Через 48 часов поставки будут остановлены». Молдавия получила ультиматум «Газпрома» «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов. По словам... 23 ноября 10:27

«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии <…>

было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ», — отметил также Куприянов.

Вскоре после этого председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан попросил у кабинета министров Молдавии заем в $74 млн для оплаты газа по контракту с «Газпромом».