Почему упал доход от продажи сигарет, несмотря на рост акцизов

Каждая вторая пачка сигарет в России продается нелегально, выяснила Счетная палата. В итоге за пять лет бюджет недополучил около 300 млрд рублей дохода от акцизов. Улучшить прозрачность оборота табачных изделий могли бы региональные власти, если им разрешат оставлять часть акцизов на своей территории, считают аудиторы СП. Но ни Минфин, ни эксперты эту идею не одобряют.

Счетная палата проверила эффективность сбора акцизов на табачную продукцию и обнаружила недостачу на сотни миллиардов рублей. Собрать акцизы не получилось из-за того, что часть табачной продукции до сих пор продается нелегально.

«По оценкам Счетной палаты, с 2016 года потери бюджета из-за реализации нелегальной табачной продукции составили 295,6 млрд рублей», — говорится в отчете СП (есть у «Газеты.Ru»). Табачная продукция обязана проходить маркировку через систему «Честный знак». «В прошлом году были промаркированы 11,1 млрд пачек сигарет. При этом с кодом «вышел из оборота», что означает реализованы в розничной продаже, обнаружились лишь 5,6 млрд штук», — пояснил на коллегии Счетной палаты аудитор Андрей Батуркин. То есть, акцизы в 2020 году удалось собрать только с половины произведенной продукции. Причем такая картина наблюдается не первый год, отмечает аудитор. С 2008 по 2016 годы поступления акцизов в бюджет росли вместе с повышением самих акцизных ставок. Но с 2017 года динамика изменилась. Ставки акцизов росли, а собирали их меньше ожидаемого. «При росте ставки акцизов на табак произошло падение поступлений от акцизов на табачную продукцию», — уточнил аудитор Батуркин. Подтверждение тренда на сокращение акцизных доходов Счетная палата получила и в этом году. В первом квартале 2021 года из розничного оборота вышло (то есть было официально продано) 61,5% промаркированных пачек. С них собрали акциз. Остальные почти 40% сигаретных и папиросных пачек остались вне налогового учета. «Это свидетельствует о значительном количестве участников оборота, которые не подают сведения в государственную информационную систему маркировки товаров», — считает аудитор Батуркин. Впрочем, падение доходов от подакцизной табачной продукции связано не только с тем, что часть товара уходит в серую зону. Просто курить традиционные виды табачной продукции стали меньше, при этом часть населения переключилась на электронные сигареты. В итоге с 2016 по 2020 год объем проданных сигарет и папирос сократился почти на 28%, подсчитали аудиторы. Доля левого табака в торговле растет Но все-таки основная причина снижения поступлений от акцизов — рост продаж нелегальной табачной продукции, с которой не идут поступления в федеральный бюджет. Акцизы на табачную продукцию дают казне до 3% от всех доходов. В 2020 году удалось собрать табачных акцизов на 710 млрд рублей. По мнению Батуркина, увеличить собираемость табачного акциза поможет передача части доходов от этого сбора в региональные бюджеты. Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, поскольку весь акциз поступает в федеральный бюджет. Но Минфин эту идею не одобрил. Даже при условии, что перераспределять часть доходов от акцизов в бюджеты регионов можно было бы, как считают в Счетной палате, пропорционально численности трудоспособного населения. Это может повлечь за собой рост налогового потенциала наиболее обеспеченных регионов, считают в Минфине. «И, как следствие, увеличение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между субъектами», — заявила на коллегии СП директор департамента доходов министерства Елена Лебединская. Сейчас около 90% производства табачной продукции сосредоточено на территории лишь пяти российских регионов. Россия недотягивает до рекомендаций ВОЗ Директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марель Салихов согласен с позицией Минфина. «Передача части доходов от уплаты акцизов чисто теоретически могла бы создавать стимулы для местных властей, чтобы предпринять усилия по повышению собираемости. Но фактически речь идет о передаче ответственности регионам за те решения, которые принимались наверху, ответственность за повышение ставок акцизов», — говорит Салихов. Именно многолетнее повышение федеральным центром акцизов на табак, по его мнению, привело в итоге к тому, что продавать значительную долю этой продукцию стали нелегально. Решить проблему серого рынка нужно за счет оказания давления на страны ЕЭАС, в первую очередь, на Белоруссию. Эта страна должна выровнять ставки акцизов, сравнять их с российскими. «Основным источником поставок серых сигарет на российский рынок является Белоруссия. Поэтому никакие российские регионы не смогут решить проблему контрабанды сигарет оттуда, это задача федерального центра», — считает Салихов. Председатель правления российской общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина напоминает, что проблема акцизов – это не только про финансы. Тут имеется не менее важная часть – гуманитарная. «Передача части акцизов регионам несет в себе риски того, что региональные власти будут мотивированы не бороться с курением, а как раз наоборот увеличивать его интенсивность, наращивать продажу этой отравы», — сказала она.

Халтурина считает, что акцизы — самая эффективная мера по снижению потребления табака и связанной с ним смертностью. «В отчете Счетной палаты этот момент упускается. Между тем, в России повышение акцизов с 2010 года сопровождалось снижением распространенности курения (с 39% до 25%), а также смертности от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит эксперт.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует повысить акцизы на сигареты до 70% от розничной цены сигарет. Сейчас этот показатель в России составляет около 46,6%, уточняет Халтурина.

«Минимальная ставка акциза на сигареты в странах Евросоюза (включая страны со средним уровнем дохода, такие как Болгария и Румыния) составляет €90 на 1 тыс. штук сигарет, а в России – €38,4 (3,2 тыс. руб.) при сопоставимых уровнях доходов населения», — говорит эксперт.

Повышение акцизов на табак выгодно обществу и невыгодно табачной индустрии, которая постоянно во всем мире старается создать впечатление роста контрабанды, чтобы предотвратить повышение акцизов, заключает Халтурина.