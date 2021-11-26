Бедных россиян планируют считать по-новому

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает возможность изменения подхода к оценке финансового благополучия россиян. В частности, предлагается ввести новый статистический инструмент — понятие «граница бедности», привязанное к общей инфляции. При этом базой для расчета мер соцподдержки останется прожиточный минимум.

В России могут ввести новую оценку бедности. Эту возможность сейчас рассматривает Минтруд, рассказали газете «Известия» два близких к ведомству источника. Потенциально новый показатель, как ожидается, будет привязан к общему уровню инфляции.

Инструмент оценки благосостояния граждан будет называться «граница бедности». Предполагается, что ее будут рассчитывать по следующей формуле: умножение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 г. («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период. В России повысят МРОТ и прожиточный минимум. Кого это коснется Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить прожиточный минимум на следующий год... 19 ноября 11:09

Как уточнили источники, использовать понятие «граница бедности» планируется исключительно для оценки уровня нуждаемости граждан, то есть в статистических целях. Соответственно, оно не будет основанием для распределения мер соцподдержки и льгот — главным критерием этого по-прежнему останется прожиточный минимум.

По сути, «граница бедности» представляется как показатель, который будет дополнять прожиточный минимум и рассчитываться ежеквартально.

«Коммерсантъ» в свою очередь сообщает, что соответствующую инициативу Минтруд внесет на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии, представят проект 26 ноября на заседании. В пресс-службе Минтруда пояснили изданию, что проект комбинированного подсчета малоимущих в стране, в частности, позволит оценивать показатель бедности в динамике и будет исключить ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране растет по мере роста экономики и медианного дохода.

«У нас есть целевой индикатор по сокращению уровня бедности в два раза к 2030 году по сравнению с 2017-м. Но если мы переходим на расчет ПМ в привязке к медианному доходу, очень сложно его достичь. Потому что растет экономика, растут доходы, растет медиана, качество линии бедности улучшается, но резкого сокращения не происходит», — оценила проект проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

В России бедными считаются те граждане, которые находятся за «чертой бедности», то есть их доходы ниже прожиточного минимума. На 2022 год правительством, напомним, уже утвержден ПМ — он составит 11950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, а для пенсионеров – 10 277 рублей. Бедных посчитают по-другому. Власти готовят новые подходы к измерению доходов Действующие методы сбора и обработки информации по социально-демографическим вопросам требуют постоянного... 19 октября 14:08

Причем в конце прошлого года методика расчета прожиточного минимума изменилась. Теперь его рассчитывают исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Величина устанавливается на календарный год и определяется в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за предыдущий. По такому же принципу теперь рассчитывают минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

За первое полугодие 2021-го за чертой бедности в России оказались 19,1 млн человек, уровень бедности держится на 13,1%.

Кроме того, в октябре стало известно, что Росстат также занимается исследованием на тему изменения оценки финансового состояния россиян. Согласно ему, с 2022-го в наблюдении за доходами населения планируется применять лонгитюдный метод. Иными словами, на протяжении длительного периода следить за благосостоянием одних и тех же домохозяйств, их будут определять выборочно. Вместе с этим при оценки финансового состояния ряда категорий населения — многодетных семей, пожилых — теперь планируют учитывать инвестиционные и биржевые активы, а также социальную помощь в натуральном виде.