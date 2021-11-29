Нажиться на обвале лиры. Стоит ли сейчас покупать недвижимость в Турции

Вслед за обвалом турецкой лиры к твердым валютам и даже к рублю неизбежно последует снижение цен на надвижимость в Турции, прогнозируют эксперты. Cтоит ли сейчас инвестировать в турецкие квадратные метры, разбиралась «Газета.Ru».

Турецкие банки начали активно распродавать залоговое имущество, среди которого — квартиры, апартаменты, виллы, а также коммерческая недвижимость. Об этом сообщает профильный турецкий портал Turk.Estate.

Выброс на рынок значительного количества залогового жилья связан с долгами: из-за потери работы в пандемию и проблем в экономике многие жители страны не смогли платить по ипотечным кредитам. Ранее банки, кредитующие выдачу ипотеки, пошли навстречу проблемным заемщикам, дали им отсрочку на 3-6 месяцев. Но льготный период закончился 1 октября, часть жилья банки в итоге забрали за неуплату по долгам.

Невозвратный ипотечный долг оценивается турецкими банками в 160 млрд лир ($12,55 млрд). Кредитные учреждения сейчас вынуждены массово избавляться от залоговой недвижимости, стремясь возместить хотя бы часть потерь.

Налетай, подешевеет

Эта ситуация привлекала внимание российских инвесторов, сообщили «Газете.Ru» в риэлторских агентствах, специализирующихся на сделках купли-продажи зарубежной, в том числе турецкой недвижимости. Она и раньше была весьма привлекательной из-за высокой ликвидности. А в 2019 году граждане России вошли в тройку лидеров среди иностранцев по объему сделок с турецкими квартирами и виллами.

Как поясняют эксперты, рост предложения недвижимости, которая находится в залоге у банка, давит на рынок в целом. Цены в такой ситуации неизбежно будут снижаться и такой момент, возможно, скоро настанет.

«Перспективы ценообразования, по моему мнению, зависят от динамики продаж залоговой массы. Если она будет интенсивно увеличиваться, то это приведет к падению номинированных в лире цен на недвижимость», — говорит управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка.

По данным Turk.Estate, госбанки Турции уже выставили на аукцион больше 2 тыс. жилых резиденций. Ziraat Bank распродает 1404 «арестованных» объекта недвижимости. Halkbank – 606 объектов.

Предложений от частных турецких банков еще больше — 2 572 единицы. Şekerbank – 946, İş Bankası — 548.

Но цены на турецкие квадратные метры пока остаются высокими, хотя и стабилизировались, говорят эксперты. «Турция уже шестой квартал подряд остается абсолютным лидером по росту цен на жилье, с апреля 2021 года стоимость квартир выросла на 29%», — говорит партнер Savills в России Ирина Мошева.

Например, одно-двухкомнатную квартиру в Махмутларе (Аланья) на первой береговой линии можно купить за 5-10 млн руб. В незначительной удаленности от моря — за 3,7 млн руб. Цены на квартиры в Измире начинаются от 4-6 млн.

«Стоимость вилл в Конаклы начинается от 4,3 млн руб., в Авсалларе — от 5 млн руб. Дом, расположенный на бодрумском побережье, с открытым бассейном и зоной барбекю потянет на 5-10 млн руб.», — говорит Мошева.

Апартаменты в Стамбуле можно приобрести за 15-50 млн рублей. Самое дорогое жилье находится в стамбульских районах «Сарыер», «Бейкоз», цены, например, на коттеджи там доходят до 700 млн рублей, добавляет эксперт.

Эрдоган играет на лире

Интерес российских инвесторов к турецким берегам подогревается также слабеющей лирой. Курс национальной валюты Турции в последнее время не просто снижается, он обваливается. Причем, не только к твердым валютам, но и к рублю. В понедельник, 29 ноября, лира упала на 4,6% по отношению к доллару, приблизившись к рекордным минимумам, достигнутым на прошлой неделе. Тогда одна турецкая лира стоила 7 центов, а сегодня «укрепилась» до 8 центов.

С начала года нацвалюта Турции потеряла 70% своей стоимости по отношению к доллару США. А всю прошлую неделю лира падала и к рублю. В понедельник ее курс снизился еще на 2%. Десять дней назад лира стоила 7,1 руб. Сейчас — 5,8 руб.

Причин для обвала лиры несколько, но главная, наверное, состоит в странной финансовой политике президента Эрдогана, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Эрдоган решил, что вопреки всем законам экономики для снижения инфляции нужно опускать ставку ЦБ, хотя так это не работает ни в одной стране мира. За три года в Турции сменилось четыре главы ЦБ, несогласных с логикой действий президента, а лира продолжает обесцениваться, инфляция в стране, по данным за октябрь, — 19,8%», — говорит Кричевский.

Не всегда обвал курса национальной валюты может представлять интерес для зарубежных инвесторов, предупреждают эксперты. «Да, в период экономического кризиса есть возможность удачно приобрести ликвидный актив по относительно невысокой цене. Однако необходимо учитывать, что ослабление курса именно лиры, судя по всему, будет носить затяжной характер», — говорит Коркка из компании «Метриум».

Затяжное падение лиры приведет к тому, что цены на недвижимость, номинированные в национальной валюте, продолжат снижаться относительно доллара и евро. Это может привести к тому, что инвестиции де-факто станут убыточными на среднесрочном горизонте в 3-5 лет,

прогнозирует эксперт «Метриум».

Разумеется, можно найти компетентного консультанта, который подыщет перспективные с точки зрения инвестирования квадратные метры в локациях, подлежащих сносу, например, в рамках местного аналога реновации или комплексного развития территорий, считает Коркка.

«Но на мой взгляд, вложения в жилую недвижимость Турции сейчас представляют собой высокорисковые инвестиции. Это подтверждают как экономические, так и политические факторы», — заключает эксперт «Метриум».

Что для иранца хорошо, для россиянина избыточно

Вложения в недвижимость в «теплых странах», таких, как Турция, всегда были популярны у российских туристов. И качество строительства у турок, не в пример российскому, высокое, отмечают эксперты.

«Но именно сейчас не вижу перспектив для инвестирования в Турции. В том числе и в качестве приобретения недвижимости для получения вида на жительство», — говорит основатель портала международной недвижимости Tranio Георгий Качмазов.

Гражданство за инвестиции в Турции одно из наиболее дешевых в мире — упрощенная процедура получения ВНЖ возможна после покупки недвижимости на сумму от $250 тыс.

Качмазов обращает внимание на то, что сейчас в Турции действительно обострились политические, экономические и валютные риски. А самые значительные инвестиции в турецкий рынок недвижимости делают состоятельные граждане Ирана и Ирака. Для них покупка ВНЖ и получение потом турецкого паспорта — это возможность путешествовать по Европе, вести там бизнес.

«А что дает россиянину ВНЖ в Турции, не очень понятно, если между Россией и Турцией и сейчас действует безвизовый режим, а отказов по политическим мотивам для поездок в ЕС для россиян нет», — заключает Качмазов.

Он считает, что сейчас существует реальный риск купить в Турции недвижимость, которая вскоре упадет в цене, а восстановление рынка может растянуться на многие годы. «Другое дело, если вы хотите приобрести апартаменты у моря для себя, для своей семьи, для здоровья. Тогда не смотрите на конъюнктуру, а оценивайте инфраструктуру и прочие удобства», — говорит Качмазов из Tranio.