Россия показала проект мини-АЭС. Как они работают и кому нужны

На открывшейся 30 ноября «Всемирной атомной выставке» в Париже госкорпорация «Росатом» будет удивлять зарубежных гостей инновационными мини-АЭС. От продаж таких станций «Росатом» уже в ближайшие десятилетия сможет заработать $10-20 млрд.

Атомное сотрудничество Москвы и Парижа

То, что именно Франция стала хозяйкой открывающегося в Париже международного форума «Всемирная атомная выставка» (WNE), выглядит символично. Доля АЭС в выработке электроэнергии для жителей страны составляет более 70%. В середине октября именно Париж стал инициатором обращения ряда европейских стран о необходимости закрепления за атомной энергетикой «зеленого» статуса.

Спустя полтора месяца в столицу Франции приехали ведущие мировые атомные компании, чтобы продемонстрировать свои новинки. Россия привезла на выставку проект инновационных мини-реакторов. Председатель WNE Сильви Берманн назвала эту технологию будущим атомной энергетики наряду с традиционными большими реакторами.

По словам бывшего посла Франции в России, малые модульные реакторы (ММР, SMR) в долгосрочной перспективе должны заменить традиционные «грязные» угольные электростанции, позволив снизить выбросы углекислых газов.

Технология малых модульных реакторов позволяет обеспечить электроэнергией труднодоступные и отдаленные регионы. Революционность подобных станций заключается в том, что система требует минимального вмешательства со стороны обслуживающего персонала.

Кроме того, себестоимость производства энергии на мини-реакторах в разы ниже, чем на традиционных «больших» АЭС. Это позволяет извлекать прибыль из продаж «тепла». Малые реакторы можно буксировать на специальных судах в центры утилизации ядерных отходов, что позволяет не тратить ежегодно сотни миллионов долларов на транспортировку. При своей компактности такие реакторы способны вырабатывать до 200 МВт энергии.

Сколько заработает «Росатом»

Перед «Росатомом» открываются большие экспортные горизонты. Спрос на мини-реакторы в ближайшие десятилетия будет оставаться стабильно высоким, что позволит российской госкорпорации значительно заработать на инновационной технологии, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Стоимость одного мини-реактора гораздо ниже ценника традиционных энергоблоков и составляет $300-400 млн. Мощность же одной плавучей станции будет варьироваться в пределах 40-50 МВт. «Санкции опаснее «омикрона»: что будет с ценами на нефть и газ Новый вариант коронавируса «омикрон», несмотря на информационный «шум», не окажет серьезного... 30 ноября 15:39

По словам президента фонда «Основание» Алексея Анпилогова, строительство большого реактора стоит в среднем $4-5 млрд.

«В отдаленных регионах мира стоимость одного мини-реактора может достигнуть и $0,5 млрд. Однако выгода «Росатома» заключается в необходимости десятков таких блоков, особенно в Тихоокеанском регионе. При таком раскладе капитальные инвестиции уже превысят $5 млрд», — подчеркнул эксперт.

Однако для «Росатома» существует и более выгодная схема получения прибыли от проекта. Этот вариант, как подчеркнул Анпилогов, подразумевает долгосрочную энергетическую ренту для покупателей плавучих атомных станций.

Такое уже происходило в случае с АЭС «Аккую» в Турции.

«При таком раскладе «Росатом» проинвестирует $5 млрд в строительство плавучих АЭС. Госкорпорации не получит прибыль в моменте, но зато растянет ее на десятилетия вперед. В итоге суммарная выручка за 30-40 лет может уже составить порядка $10-20 млрд», — объяснил президент фонда «Основание».

«Ритм-200»

Пока что в мире нет ни одной станции, построенной по технологии плавучих малых реакторов. Первый наземный проект планируется запустить в России к 2027 году. Атомная станция малой мощности появится в Якутии, она будет обеспечивать энергией добычу полезных ископаемых, включая золото. В этом сибирском регионе поставят реактор «Ритм-200» мощностью 55 МВт. В настоящее время конструкторское бюро в Нижнем Новгороде завершает стадию проектирования, после чего разработчики приступят непосредственно к реализации объекта. «Атомный контракт Украины и США выглядит форменным безумием» Активная интервенция американской компании Westinghouse на украинский атомный рынок обойдется Киеву... 23 ноября 17:51

По словам главного редактора аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Бориса Марцинкевича, в настоящее время речь идет о строительстве сразу 10 реакторов малой мощности. «Ритм-200» сейчас используется на ледоколах серии ЛК-60. Партия из пяти кораблей уже есть, все документы и договоры подписаны.

«Реакторы малой мощности также будут задействованы на плавучих станциях мощностью 110 МВт каждая для проекта по добыче полезных ископаемых на Чукотке. Будут построены три атомные электростанции с шестью реакторами «Ритм-200». Общая стоимость проекта составит 167 млрд рублей или €2 млрд — в 2,5 раза меньше стоимости одного энергоблока стандартной АЭС», — добавил эксперт.

Среди плюсов плавучих мини-АЭС Марцинкевич также выделил практически полное отсутствие затрат на оборудование. Для бесперебойной работы подобных станций нужно только проложить подводный кабель и трубу к берегу.

Какие страны заинтересуются мини-АЭС

В плавучих мини-реакторах остро нуждаются прежде всего отдаленные островные государства, включая французскую Полинезию. В Тихоокеанском регионе республике также принадлежит остров Реюнион, Новая Каледония, Таити и другие. Интерес к российской разработке могут проявить Новая Зеландия, Фиджи, Индонезия и Тайвань, считают эксперты. «Если в Донбассе снова полыхнет, мы увидим доллар по 100 рублей» Российская валюта продолжит падение и к концу декабря может достичь уровня 78 рублей за доллар... 27 ноября 21:24

По мнению Анпилогова, плавучие атомные станции могли бы стать выходом из кризисной ситуации для данных территорий. Более дешевым вариантом считается угольная генерация, однако она нанесет большой вред не только тропической природе, но и туристическому имиджу островов.

«Росатом» может получить ощутимую прибыль из-за невероятно высокой стоимости электроэнергии в Тихоокеанском регионе. За счет мобильности и экологичности плавучие АЭС станут идеальной альтернативой газу, мазуту и углю, которые за последнее время рекордно выросли в цене», — отметил Анпилогов.

В свою очередь, Марцинкевич указал, что мини-реакторы являются незаменимыми в труднодоступных районах. Еще одно преимущество мини-АЭС заключается в том, что после отработки их можно отбуксировать и утилизировать. Специальные центры по уничтожению ядерных отходов расположены на Северо-Западе России — в Мурманске и Северодвинске.

«В США сейчас идет разработка проекта малых реакторов NuScale. Однако американская компания до сих пор не получила лицензию на производство от надзорного органа. В итоге референтными блоками пока может похвастать только одна корпорация в мире — «Росатом», у которого риск выброса ядерного топлива в воду приравнен к нулю», — подчеркнул Марцинкевич.

Свои разработки в области реакторов малых мощностей ведет и Великобритания. Однако компания Rolls Royce также затормозила проект на одной из трех стадий лицензирования. По этой причине можно утверждать, что в гонке малых реакторов Россия опередила США и Британию как минимум на пять лет, резюмировал эксперт.

Главный недостаток малых АЭС

Несмотря на ряд преимуществ, у новой российской технологии есть и важный недостаток. Для малых реакторов требуется гораздо большее количество обогащенного урана. По этой причине использование мини-АЭС будет напрямую связано с проблемой нераспространения ядерного оружия. «У Турции есть достаточные рычаги давления на «Газпром» Турция получает российский газ по одним из самых низких цен в Европе. В Анкаре... 26 ноября 19:37

К тому же из-за фактического отсутствия обслуживающего персонала принадлежать такие станции должны исключительно госкомпаниям. Как только реактор на плавучих мини-станциях приостановит выработку энергии, велик риск захвата объекта террористами, что в разы повышает уровень ядерной угрозы, считают эксперты.

Наиболее ярким примером ненадлежащего использования малых реакторов послужила Северная Корея. Председатель КНДР Ким Чен Ир в 90-е годы использовал советский малый исследовательский экземпляр для разработки ядерной программы с использованием радиоактивного плутония.

«Чем меньше активная зона у реактора, тем больше требуется уранового обогащения. В малых АЭС часть нейтронов попросту вылетает из активной зоны. Поэтому американцы в свое время потратили огромные усилия, чтобы забрать высокообогащенный уран с исследовательских реакторов в Восточной Европе. Из-за высоких рисков малыми АЭС ни в коем случае не должны владеть частники», — заключил Марцинкевич.