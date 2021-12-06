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Бизнес

«Глобального расстекления» не будет. Что не так с сообщениями СМИ о приказе Минстроя

Минстрой отдал регионам полномочия по штрафам за остекление балконов

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Резонансный приказ Минстроя о новых правилах пользования жильем не вводит прямого требования о демонтаже застекленных балконов, выяснила «Газета.Ru». Убирать рамы с балкона не заставят даже если остекление не было предусмотрено проектом многоквартирного дома. Но регионы и муниципалитеты имеют право вводить собственные правила балконного переустройства — а также наказание за их несоблюдение, добавляют юристы.

С чего все началось

Российские СМИ 6 декабря сообщили, что новый приказ Минстроя 14.05.2021 №292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», вступающий в силу с 1 марта следующего года, может угрожать штрафами всем тем, кто без официального разрешения застеклил свой балкон или же произвел на нем перепланировку. Эксперты изданий сообщали о штрафах в 5 тыс. руб. за то, что балкон не соответствует техпаспорту жилого помещения и застеклен.

Позже в понедельник Минстрой представил свою позицию о правилах остекления балконов и лоджий в жилых домах. В ответ на запрос «Газеты.Ru» в ведомстве пояснили, что правила пользования жилыми помещениями, которые вступят в силу в следующем году, «не вводят новых требований для граждан-собственников жилья». А главное требование действующих с 2006 года правил — содержать свое жилое помещение «в надлежащем состоянии», напоминает министерство.

Но есть отличие нового приказа Минстроя от действующего документа — требование содержать жилое помещение в надлежащем виде предъявляются не только к физическим лицам, но и к юридическим. Имеются в виду юрлица-собственники помещений.

Как поясняет Минстрой, граждане вправе заменять окна и двери балконов. Можно также утеплять стены «разрешенными материалами», а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление».

Разъяснения министерства не только не внесли ясности, но и добавили вопросов. «Газета.Ru» изучила вступающий в силу в марте приказ, нашла несоответствия с версиями СМИ, а опрошенные юристы указали на некоторые детали документа, которые все-таки могут насторожить собственников жилья.

В регионах уже давно борются с остеклением

Из разъяснения Минстроя следует, что внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться правовыми актами регионов и муниципалитетов.

«Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях»,— пояснили в министерстве.

СМИ ошибочно сообщали россиянам, что всем, кто застеклил свои балконы и лоджии, предложат провести демонтаж остекления. Попросту говоря, убрать остекление, если таковое изначально не было предусмотрено проектом строительства многоквартирного дома.

В то же время, в регионах уже есть случаи, когда от жителей требовали «расстеклить» балконы. Например, в прошлом году в Санкт-Петербурге управляющие компании массово направляли жильцам предписания о демонтаже остекления. Либо согласовать изменение конструкции своего балкона в кратчайшие сроки.

После резонанса в СМИ и соцсетях проблему решили — законодательное собрание Санкт-Петербурга ввело десятилетний мораторий на демонтаж остекления.

Петербуржцам дали срок привести фасады зданий в соответствие с проектной документацией не позднее 1 января 2030 года.

В свою очередь в Волгограде власти не стали вводить мораторий, когда решили обновить (расширить и озеленить) улицу Мира. Концепцией обновления этой улицы предусмотрено приведение фасадов «к единообразию».

«Эксперты настаивают на необходимости очистить фасады от блоков сплит-систем и демонтировать остекление балконов, не предусмотренное сталинским ампиром», — сообщали волгоградские СМИ со ссылкой на мэрию.

Жителям города объясняли, что планируемый демонтаж остекления будет проводиться «в интересах самих жителей, поскольку такое преображение повысит визуальную привлекательность зданий и стоимость квартир».

Что напутали СМИ

Новый приказ Минстроя во многом дублирует Жилищный кодекс и ничего принципиально нового не вводит. Зато он породил массу путаных комментариев и трактовок. Так, по версии ряда СМИ, если собственник въехал во «вторичку», где остекление лоджий и балконов не предусмотрено, то с 1 марта 2022 года ему надо будет брать разрешение на такой ремонт. Такого нет в обновленных правилах пользования жилыми помещениями.

Или, например, СМИ приводят «экспертное мнение» о том, что за установку козырька над балконом или демонтаж части стены (то есть перепланировку), владелец квартиры «по новым правилам» получит штраф в 5 тыс. руб.

Самовольная перепланировка действительно наказываются штрафами от 2000 до 2500 рублей, но это предусмотрено не правилами Минстроя, а Кодексом об административных правонарушениях.

Еще один резонансный момент, мелькающий в публикациях. В нем указывается, что смену облика балкона или установка остекления будут входить в технический паспорт — «как один из элементов оформления фасада». И для этого якобы придется получить разрешение.

Однако в правилах Минстроя нет ни слова про техпаспорт. Технический паспорт жилого помещения и паспорт фасада являются разными документами. И надлежащее техническое содержание жилого помещения вовсе не означает полное соответствие техническому паспорту. Хотя в некоторых регионах надзорные органы и отстаивают подобную точку зрения.

Старший партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Ольга Саутина считает, что новый приказ Минстроя не приведет к массовому демонтажу остекления балконов и лоджий. «Указанный акт не содержит требований к порядку остекления. А принудительный демонтаж возможен только в том случае, если при осуществлении работ были нарушены обязательные для применения нормы и требования. Полагаю, в большинстве случаев такие требования не нарушались, так как обычное остекление не является перепланировкой или переоборудованием, соответственно, могло проходить без оформления разрешительной документации», — поясняет Саутина.

Юрист компании Stream Legal Мария Понаморева отмечает, что приказ Минстроя не содержит прямого запрета на остекление балконов и лоджий, «но содержит обширную формулировку относительно того, что собственник или наниматель жилого помещения обязан содержать его в надлежащем состоянии».

Наказание все же смогут вводить регионы

В действующем законодательстве указывается на прямой запрет на переустройство и(или) перепланировку жилого помещения. Понаморева отмечает: остекление балкона не является переустройством или перепланировкой, требующими получения разрешения соответствующего органа. «Но такое остекление не должно приводить к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов либо нарушению противопожарных устройств», — говорит эксперт, ссылаясь на Жилищный кодекс РФ.

Юристы солидарны во мнении, что приказ Минстроя не запрещает остеклять балконы и лоджии, но допускает, что региональные или муниципальные власти могут вводить собственные нормы и наказание за их несоблюдение.

«Отдельные регионы могут вводить нормативные акты, устанавливающие дополнительные требования к остеклению балконов и последствия их несоблюдения», — говорит Саутина.

Понаморева говорит, что из судебной практики известно следующее: если застекленный балкон не создает угрозу чьей-либо жизни, не ведет к нарушению прочности несущих конструкций здания, не нарушает вид фасада многоквартирного дома, то суды обычно признают за собственником право на сохранение балкона в перепланированном виде полностью или частично.

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