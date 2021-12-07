«Нужно будет что-то делать с поиском арендаторов без детей и животных»

ЦИАН запретит сдавать квартиры «только славянам». Риелторы связывают это с недавним выходом компании на IPO и указывают, что проблему дискриминации по национальному признаку на рынке аренды инициатива не решит — правила научатся обходить. Парламентарий из Чечни в разговоре с «Газетой.Ru» идею поддержал — и вспомнил, как сам не мог снять квартиру. Cобственник жилья имеет право выбирать арендаторов, но иногда не стоит публично высказывать свою позицию, говорят юристы.

Компания ЦИАН решила запретить объявления, в которых есть признаки дискриминации по расовому или этническому признаку. Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

«Текст объявления не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — говорится в сообщении компании.

Опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка и эксперты отметили, что на практике эта мера не заработает.

Почему проблема останется

Новые правила ЦИАН не решат проблему дискриминации, а лишь ухудшат ситуацию для пользователей сервиса, заявил «Газете.Ru» член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Я вас уверяю, будет та же самая проблема. Просто люди будут узнавать о требованиях по национальности по телефону. Они будут звонить, и им будут говорить, что, к сожалению, сдать не смогут. В итоге пользователи ЦИАН будут уходить в другие базы данных, где информация в полном объеме публикуется», — сказал он.

С этим мнением согласился представитель Гильдии риелторов Москвы Евгений Коноплев. По его словам, в первую очередь это навредит тем, кто будет звонить по объявлениям — им будет труднее понять, почему им отказали, и сложнее сориентироваться, куда стоит звонить.

«Во-вторых, будет труднее риелторам. Потому что раньше они могли указать конкретные параметры. И я бы здесь вопрос национальности не ставил на первое место – очень часто заказчики обозначают еще десяток других факторов. И чем больше правил мы вводим, что можно, а что нельзя, тем труднее риелторам», — пояснил эксперт.

Изменить общество можно не за счет каких-то отдельных запретов в объявлениях, а за счет широкой дискуссии, считает Коноплев.

«Уверен, это понимает и ЦИАН. Поэтому предполагаем, что делается это не для того, чтобы изменить чей-то комфорт, а для того, чтобы ЦИАН поставил очередную «галочку». Наверняка это связано также с выходом на IPO», — отметил он (этой осенью компания получила листинг на Нью-Йоркской и Московской фондовых биржах).

Подобного мнения придерживается и основатель IT-компании Realiste, разработавшей нейросеть для мгновенной оценки недвижимости, Алексей Гальцев.

«ЦИАН вышел на IPO, стал более публичным. За ним сегодня следят акционеры не только в России, но и за рубежом. Здесь немного иная этика, другие (уже международные) стандарты ведения бизнеса», — пояснил он «Газете.Ru». По его словам, сейчас в бизнесе становится важна ESG-повестка, которая предполагает, что компания должна уделять внимание экологии, быть социально ответственной и вести эффективное управление.

По мнению эксперта «Лаборатории ESG» Центра социального проектирования «Платформа» Павла Склянчука, проблема недискриминационного позиционирования платформы останется. «Например, нужно будет что-то делать с указанием в объявлениях поиска арендаторов без детей и животных, только женщин и т.д.», — добавил он.

Что же касается проблемы межнациональных отношений в России в целом, то эксперт не видит здесь прямой связи с решением ЦИАН. Однако компания невольно стала частью этой повестки, которая зачастую носит «ситуативный, искусственный» характер. «В последнее время не было крупных медиа-скандалов, например, с отказом собственника в сдачи квартиры жильцам неславянской внешности. Скорее, решение ЦИАН является отправной точкой для глобального процесса переосмысления общественного мнения и выходит далеко за рамки корпоративных задач»», — считает Склянчук.

В ЦИАН заявили «Газете.Ru», что вопрос о борьбе с дискриминацией обсуждался давно, но решить его сразу сложно. Сейчас пришло время «перейти от обсуждений к действиям».

«Компания не решила изменить правила именно сейчас, этот вопрос обсуждается нами очень давно, и он очень непростой для того, чтобы решить его очень быстро», — заявили в пресс-службе.

В ЦИАН добавили, что компания выступает против любых видов дискриминации, и работают над улучшением сервиса. «Акцент делается именно на этой проблеме, т.к. эта проблема есть, и она существует давно, а также потому, что заводить животное или нет — это выбор человека, а цвет кожи и национальность мы не выбираем, эта проблема является наиболее острой», — подчеркнули в компании.

«В своей собственной стране получался своего рода изгоем»

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев также поддержал решение ЦИАН. Он отметил, что собственник имеет право сдавать жилье, кому хочет. Но указывать в объявлении требование о национальной принадлежности и подчеркивать это – неправильно, считает депутат.

«Мы все граждане России, мы живем в одной стране, мы один народ. За пределами России мы все русские, представители русского мира. Нужно давно уже уходить от этого», — заявил Саралиев «Газете.Ru».

По его словам, он сам сталкивался с дискриминацией по национальному признаку. «Когда я в юности приходил снимать жилье — абсолютно добропорядочный, нормальный человек — мне отказывали в аренде. Когда я приходил устраиваться на работу, и там узнавали, что я чеченец из Грозного, мне говорили «нет». И я, гражданин России, в своей собственной стране получался своего рода изгоем», — рассказал парламентарий.

Депутат надеется, что крупные компании и СМИ постепенно смогут справиться с этой проблемой. Он напомнил, что недавно в Чечне подняли вопрос том, чтобы журналисты не указывали национальность преступников. «Особенно, когда [человек] – чеченец, и пишут в заголовках «пойман чеченец», «задержан чеченец», «арестован чеченец. Вы про другие национальности так не пишите», — заявил Саралиев.

Можно ли ограничивать собственников в их выборе

С точки зрения закона собственник вправе сам решить, кому сдавать квартиру, пояснила «Газете.Ru» руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова. Это касается и предпочтений по этнической принадлежности, семейному положению, наличию маленьких детей или животных.

«Никакой дискриминации, запрещенной законом, тут нет — это частный случай проявления свободы выбора контрагента», — отметила юрист. С другой стороны, при определенных обстоятельствах публичное высказывание своей позиции, в том числе в объявлении, может быть расценено как пропаганда или даже призыв к расовой дискриминации, допустила Колесникова.

«Решение ЦИАН — это изменение внутренней политики платформы, которое, скорее, лежит в плоскости этики и никак не связано с требованиями закона. ЦИАН со своей стороны вправе устанавливать любые ограничения на содержание публикуемых на его платформе объявлений. Соответственно, если собственник жилья считает себя ущемленным в своем выборе из-за таких ограничений, то он вправе воспользоваться другим сервисом для публикации объявлений, чья внутренняя политика ему близка. Для него это будет еще одним проявлением свободы выбора», — заключила юрист.