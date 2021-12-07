«Последние полтора года стали прорывными для рынка девелопмента»

Подходит к концу 2021 год. Уже второй год весь мир приспосабливается к условиям пандемии коронавируса. О том, как девелоперский бизнес смог адаптироваться к новым условиям, чем очное общение лучше онлайн, о работе с иностранными партнерами рассказал «Газете.Ru» владелец инвестиционно-девелоперской компании «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей.

— Уже второй год мы живем в парадигме коронакризиса. Как вы считаете, насколько безболезненно девелоперский бизнес пережил это время, смог ли адаптироваться? Как этот период отразился на компании?

— Этот вирус стал настоящим вызовом для всего человечества. Никто в мире не был к нему готов. Но такие катаклизмы всегда открывают новые возможности, ускоряют технический прогресс, симулируют принятие быстрых и неординарных решений.

Для рынка девелопмента последние 1,5 года стали прорывными. Сама строительная отрасль была определена в качестве локомотива развития российской экономики, ведь именно стройка имеет большой мультипликативный эффект, она быстро задействует смежные сектора экономики.

Для нашей компании этот период тоже стал весьма успешным. За это время мы запустили и завершили проекты, благодаря которым компании «РГ-Девелопмент» удалось подтвердить репутацию надежного застройщика, усилили свои позиции на очень конкурентном столичном рынке. Мы значительно улучшили свои финансовые показатели, что дало нам возможность второй год подряд войти в рейтинг двадцати крупнейших застройщиков по версии Forbes.

Приумножился и земельный банк компании, который сейчас по оценкам аналитиков «Национального кредитного рейтинга» (НКР) позволяет обеспечить реализацию проектов в течение 20 лет. Оценив это, а также высокую рентабельность и ликвидность, нашей компании был присвоен рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.

В целом для «РГ-Девелопмент» пандемия стала катализатором цифрового развития. Все процессы, которые были протестированы и налажены в период самоизоляции, продолжают использоваться в компании и дальше, доказав свою эффективность.

— Вы только недавно вернулись из Мюнхена, где компания была в числе немногих, кто представлял Москву на выставке Expo Real. Многие предпочти онлайн участие, вы – выбрали очное? Почему?

— Бесспорно, за последнее время возросла ценность онлайн встреч и дискуссий, но нет ничего надежнее и плодотворнее, чем партнерство, сложившееся в формате личного общения. Expo Real стал одной из первых площадок, которая продемонстрировала, что мир, в том числе и рынок недвижимости, начинает оживать после пандемии, восстанавливаться и приспосабливаться.

— Для чего, по-вашему мнению, застройщикам стоит обращать внимание на такие деловые мероприятия?

— Компания «РГ-Девелопмент» постоянно участвует в международных отраслевых выставках и форумах самостоятельно или в составе российской делегации на стенде Правительства Москвы, демонстрируя знаковые проекты и лучшие градостроительные практики. Для нашей компании – это не только возможность показать, что развитие «РГ-Девелопмент» соответствует международным трендам, но и расширить профессиональный кругозор, пригласить к сотрудничеству мировые архитектурные бюро.

На протяжении всей истории России иностранные архитекторы часто привлекались для воплощения различного рода градостроительных замыслов. Сейчас коллаборация российских и иностранных компаний – это способ создать современную архитектуру с учетом многонациональности, мультикультурности, контрастности и открытости столицы. Именно интернациональные проекты получаются наиболее впечатляющими и профессиональными с точки зрения мировой урбанистики.

— А что привлекает иностранных участников таких мероприятий в проектах, реализуемых в Москве?

— Многие иностранные компании ищут себе партнеров для выхода на российский рынок, считая его перспективным и инвестиционно-привлекательным. Эксперты положительно отмечают те преобразования, которые происходят в городе, в частности развитие государственно-частного партнерства, законодательные изменения, масштабную систему поддержки предпринимательства и другие важные факторы создания благоприятных условий для жизни горожан и для экономического роста мегаполиса.

— Есть ли у вас опыт работы с иностранными архитектурными бюро?

— На стадии подготовки проекта мы проводим конкурс среди архитектурных организаций на разработку концепции развития территории. Среди победителей таких творческих конкурсов до последнего времени были представители российских бюро, таких как СПИЧ, ASADOV, Архитектурная лаборатория «АК и партнеры». Это известнейшие российские проектировщики, высокая квалификация которых подтверждена рядом реализованных проектов в зарубежных странах.

Наш последний проект ЖК «Михалковский» разработан совместно с голландским бюро MLA+ во главе с Маркусом Аппенцеллером, который сегодня является одним из самых востребованных специалистов по современному градостроительному развитию, и проектной компанией GENPRO. Эта команда предложила уникальную концепцию, где необходимо было органично вплести сохранившиеся исторические объекты в современную городскую ткань.

— Работая с иностранными компаниями, не задают ли вам вопросов о прежнем собственнике «РГ-Девелопмент», об отношении к этому проекту в 2014 году говорил Аркадий Ротенберг?

— Когда я делал дьюдил компании, мы не видели никаких структур, связанных с этим бизнесменом ни среди учредителей, ни среди собственников, ни на одном из этапов существования компании. Как я понимаю, велись переговоры, даже делались какие-то заявления, но юридически этого оформлено не было, и дальше разговоров дело не пошло.

— Есть ли проекты или архитекторы, которые вам нравятся больше других?

— Я – инвестор, а в первую очередь, я, конечно же, горожанин. Меня восхищают такие проекты, как парк Зарядье или Хай-Лайн в Нью-Йорке, которые вдыхают новую жизнь в давно существующие районы. Кстати, в работе над этими проектами участвовало одно и тоже бюро «Diller Scofidio + Renfro». После завершения реконструкции парка Хай-Лайн недвижимость в этом районе Манхэттена подорожала на 40%, в выигрыше оказался и малый бизнес, расположенный по соседству, который значительно окреп.

— А чему полезному можно научиться у западных архитекторов?

— Сегодня на первый план выходят такие понятия как «полезность» и «функциональность». Современное поколение не готово переплачивать за дорогостоящие «фишки», которые не несут никакой полезной функции.

Вы можете не поверить, но европейцы, например, предпочитают невысокие потолки: чем «квадратура» помещения меньше, тем теплее в квартире и, соответственно, ниже коммунальные платежи. Посмотрите, даже в дизайне интерьера сейчас господствуют минимализм, хюгге и скандинавский стиль: чем проще, тем лучше.

Работая над своими проектами, мы совместно с архитекторами пытаемся выйти за границы привычного, представить каким будет город будущего. Мы понимаем, что использование городских территорий должно стать более продуманным и функциональным, а это в первую очередь связано с повышением роли новых технологий и новых стандартов городской жизни.

— Чем вы порадуете покупателей в ближайшей перспективе?

— Компания готовит к запуску проект ЖК «Варшавские ворота» рядом с метро Аннино, в стадии проектирования новые очереди ЖК «Михалковский» и жилого квартала «Октябрьское поле», есть проекты в стадии общественных обсуждений, ну и новые площадки, о которых мы сможем говорить только после завершения подготовительных процедур.

— А в самом девелопменте вы не разочаровались? Не собираетесь еще прикупить какой-нибудь актив?

— Собираюсь, но обо всем в свое время. Деньги, как известно, любят тишину.

— А кто вообще сегодня покупает жилье?

— Основной наш покупатель – это человек семейный, который чаще всего улучшает жилищные условия в районе проживания. Но сейчас наметилась тенденция увеличения доли инвестиционных сделок. Несмотря на некоторую волатильность, которая отмечается в последнее время на рынке жилой недвижимости, приобретение жилья продолжает одерживать победу над банковскими депозитами в борьбе за накопления граждан.

Сегодня инвестиции в жилую недвижимость – это не только возможность получить гарантированный, но, что не менее важно, защищенный доход.

В целом грамотный проект в хорошей локации при покупке на ранней стадии строительства дает прирост стоимости до 30%. А с учетом капитализации вложений за счет развития городской инфраструктуры, прибыль может быть и больше. Хороший дом с красивой архитектурой и правильным месторасположением никогда не потеряет в цене, это как инвестиции в предметы искусства, которые со временем только укрепляют свой статус и ценность.