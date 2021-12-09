Добрый Дедушка Мороз, ты нам QR-код принес?

В этом году из-за пандемии каждый третий родитель будет проверять QR-код у Деда Мороза, показал опрос Superjob.ru. Некоторые из них планируют спрашивать еще и тест на коронавирус. В Национальном общественном движении Дедов Морозов и Снегурочек рассказали «Газете.Ru», что люди в целом не выдвигают требования о QR-кодах. Хотя саму идею в организации поддерживают. Там подчеркнули, что ответственность должна быть взаимной: клиенты тоже не должны подвергать риску Дедов Морозов и Снегурочек.

Дедам Морозам и Снегурочкам в этом году вновь придется работать в условиях ограничений из-за пандемии. Каждый третий родитель (34%) планирует проверять у них QR-код, показал опрос Superjob.ru, сделанный для «Газеты.Ru».

При этом 28% собираются проверять только QR-код, а еще 6% будут помимо него просить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Однако большинство родителей все же не намерены проверять QR-коды у Деда Мороза и Снегурочки (60%). Еще 6% затруднились с ответом.

Позвать к себе Деда Мороза хотят 13% родителей. Это чуть больше, чем в прошлом году (на 2 п.п.). Отказался от этой идеи из-за пандемии каждый третий опрошенный родитель (33%). Еще 35% рассказали, что Деда Мороза сыграет кто-то из родственников или гостей. Пока не определились — 19%.

Опрос проводился 30 ноября — 7 декабря 2021 года. В нем приняли участие родители детей в возрасте от 4 до 10 лет, в чьих семьях есть традиция приглашения Деда Мороза.

В «Авито Услугах» также сообщили «Газете.Ru», что спрос на услуги новогодних аниматоров вырос: за ноябрь он увеличился на 56% год к году.

Средняя стоимость услуг аниматоров в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом выросла на 15%: ценник начинается от 1500 руб. за час, сообщил руководитель отдела маркетинга «Авито Услуг» Иван Чулков.

Дороже всего пригласить Деда Мороза и Снегурочку в Екатеринбурге (1750 руб.), Санкт-Петербурге (2000 руб.), Москве (2200 руб.) и Махачкале (2500 руб.). Однако чем ближе к празднику, тем выше стоимость услуг: в прошлом году в 20-х числах декабря она составляла до 5000 руб. за час, а в саму новогоднюю ночь — до 10 000 руб.

В сервисе уточнили «Газете.Ru», что большинство аниматоров в связи с пандемией указывают наличие QR-кода.

«В целом наличие кода для работы Дедушкой Морозом не обязательно, тем более, что на стоимость услуг аниматоров оно не влияет», — добавили там.

А вот в сервисе YouDo.com отметили, что у них услуги специалистов с антителами стоят дороже. Некоторые клиенты ищут аниматоров с антителами, вдобавок у Деда Мороза могут попросить сертификат о прививке.

«Общих требований по наличию QR-кода пока нет, однако услуги исполнителей с антителами на YouDo, как правило, стоят дороже. В прошлом году средний чек у иммунизированных мог быть в 2,5 раза больше, чем у людей без антител», — рассказала «Газете.Ru» представитель пресс-службы сервиса Анастасия Володина.

Она добавила, что некоторые родители ищут аниматоров, которые могут провести праздник в онлайн-формате, популярность также набирают видеозвонки от Деда Мороза.

В пресс-службе «Профи» сообщили «Газете.Ru», что также не просят своих специалистов обязательно иметь QR-код. «Клиенты и специалисты самостоятельно договариваются о правилах, которые комфортны всем сторонам», — отметили там.

Как на QR-коды смотрят Деды Морозы?

Дедушки Морозы и Снегурочки должны понимать ответственность, которую они несут, приходя к кому-то в гости, отметил в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления Национального общественного движения Дедов Морозов и Снегурочек, организатор Национальной школы Дедов Морозов им. Т.И. Радченко Алексей Прокофьев (Дед Мороз Михалыч).

По его мнению, идея QR-кодов или ПЦР-тестов на коронавирус – правильная.

«Они (Деды Морозы и Снегурочки. – «Газета.Ru») должны думать не только о себе, но и о том, что они будут встречаться с детьми, родителями, бабушками и дедушками. И поэтому QR-коды – это, конечно, самое лучше решение, которое могло бы быть. Может быть, ПЦР-тесты на несколько дней», — рассуждает Прокофьев.

По его мнению, меры безопасности должны быть чем-то самим собой разумеющимся. В прошлом году многие организации «бравировали» тем, что их Деды Морозы, например, могут предъявить отрицательный ПЦР-тест. «Это должно как дважды два быть», — считает Алексей Прокофьев.

Однако он подчеркнул, что ответственность должна быть взаимной. У одного из его знакомых Дедов Морозов был случай, когда клиент исчез после его просьбы также сделать ПЦР-тест.

«Просить что-то, а самому не делать – это не очень хорошо. Если уж играем на одном поле, на улице с двусторонним движением, и вы делайте тест», — подчеркнул Прокофьев.

Также он рассказал, что один Дед Мороз из Казани заразился после того, как побывал в гостях у заказчиков – сам был не болен. «Ответственность должна быть взаимной», — заключил Алексей Прокофьев.

Еще один Дед Мороз по имении Даниил рассказал «Газете.Ru», что некоторые клиенты сейчас спрашивают про QR-коды: например, они опасаются за пожилых родственников. Но чаще всего – не спрашивают. «Вполне нормальный опыт. В целом мы с бородами, как в масках», — отметил он.

На стоимости, по его словам, наличие QR-кода не отражается. «Для клиентов самое главное – это цена, костюмы, программа. А есть QR-код или нет… Может, спросят перед выездом, есть или нет», — рассказал Даниил.

Что говорят в Госдуме

Депутат Госдумы Евгений Попов отметил в беседе с «Газетой.Ru», что сейчас на рассмотрении у регионов находится федеральный законопроект об использовании QR-кодов. Вопрос о мерах безопасности на фоне пандемии и, в частности, приглашении Дедов Морозов также будет решаться в регионах.

«Поэтому Дед Мороз Деду Морозу рознь — в зависимости от региона, где он будет поздравлять детей и взрослых», — сказал он.

Депутат считает, что Дед Мороз с QR-кодом безопаснее, и полагает, что этот вопрос решит рынок. Попов напомнил, что в прошлом году было огромное количество объявлений с указанием того, что Дед Мороз и Снегурочка обладают иммунитетом к COVID-19.

«Поэтому я думаю, что рынок здесь продиктует свои условия, и спрос на вакцинированных, сертифицированных Дедов Морозов будет гораздо выше, чем на тех, кто представляет потенциальную опасность коронавируса. Обязательной вакцинации для дедов морозов и снегурочек не существует», — подчеркнул он.