«На несколько дней»: Россию могут отключить от SWIFT в качестве предупредительной меры

Европе и Америке необходим комплексный подход к отражению российской агрессии, считает бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский. Американский политик предположил, что действенной экономической санкцией против РФ может стать отключение страны от системы SWIFT на несколько дней.

Евроатлантическому сообществу следует прямо сейчас принять меры в отношении России, заявил эксперт по внешней политике и военным делам, бывший заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский.

Это, по его словами, должны быть меры экономического характера, включая возможное отключение от SWIFT.

«Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — заявил представитель США в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

В целом же, как считает Бжезинский, партнеры Украины нуждаются в комплексном подходе к сдерживанию России. В контексте внешнеполитических отношений он придерживается позиции полной изоляции России со стороны международного сообщества, а также неоднократно говорил о необходимости введения против РФ санкций, которые затронут энергетический сектор.

Ян Бжезинский — сын антисоветчика Збигнева Бжезинского, бывшего высокопоставленного чиновника США в 1980-х годах. У Бжезинского-младшего, придерживающегося идеологии отца, более чем двадцатилетний опыт работы в вопросах национальной безопасности США. Ранее он занимал руководящие должности в Министерстве обороны США и конгрессе. «Отключение России от SWIFT — это «последний патрон» Если Россию отключат от системы международных платежей SWIFT, то отечественные банки смогут переключиться... 07 декабря 18:51

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В России назвали эти сообщения «истерикой».

«Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Серьезность намерений подтвердил президент США Джо Байден, заявивший после онлайн-разговора с российским коллегой Путиным, что предупредил Россию об «экономических последствиях, подобных которым никогда не было», если Россия вторгнется на Украину.