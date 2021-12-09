«На несколько дней»: Россию могут отключить от SWIFT в качестве предупредительной меры

Евроатлантическому сообществу следует прямо сейчас принять меры в отношении России, заявил эксперт по внешней политике и военным делам, бывший заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский.
Это, по его словами, должны быть меры экономического характера, включая возможное отключение от SWIFT.
«Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — заявил представитель США в эфире YouTube-канала Open Ukraine.
В целом же, как считает Бжезинский, партнеры Украины нуждаются в комплексном подходе к сдерживанию России. В контексте внешнеполитических отношений он придерживается позиции полной изоляции России со стороны международного сообщества, а также неоднократно говорил о необходимости введения против РФ санкций, которые затронут энергетический сектор.
Ян Бжезинский — сын антисоветчика Збигнева Бжезинского, бывшего высокопоставленного чиновника США в 1980-х годах. У Бжезинского-младшего, придерживающегося идеологии отца, более чем двадцатилетний опыт работы в вопросах национальной безопасности США. Ранее он занимал руководящие должности в Министерстве обороны США и конгрессе.
SWIFT является международной системой обмена транзакциями и используется тысячами банков по всему миру, включая Россию. Угроза отключения российских банков от SWIFT периодически обсуждается с 2014 года в связи с присоединением Крыма, и это одна из наиболее серьезных санкционных угроз, считают за рубежом. Несмотря на это, в самой компании констатируют, что отключение России «никому не выгодно» и несет опасности для зарубежных партнеров, потому делать это не имеет никакого смысла.
Тем не менее в 2014-м Банк России создал аналог SWIFT как ответ на потенциальную угрозу отключения — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). ЦБ РФ в мае нынешнего года сообщил, что количество расчетов через СПФС за год возросло вдвое.
Сегодняшняя напряженность и риск экономических санкций обусловлены утверждениями США о том, что Россия в начале 2022 года планирует нападение на Украину. Официальные российские лица это категорически отрицают, называя такие сообщения провокацией.
Телеканалу CNN стало известно от неназванного источника, что Вашингтон и Брюссель разработали «чертовски агрессивный пакет» санкций на случай наступления России на Украину. В него входят ограничительные меры в отношении «близкого окружения президента Владимира Путина», суверенного долга РФ, российских энергетических компаний и отключение государства от SWIFT.
В России назвали эти сообщения «истерикой».
«Скорее это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Серьезность намерений подтвердил президент США Джо Байден, заявивший после онлайн-разговора с российским коллегой Путиным, что предупредил Россию об «экономических последствиях, подобных которым никогда не было», если Россия вторгнется на Украину.