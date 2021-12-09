«Целое меню вариантов»: какие санкции США введут в последнюю очередь

Демонстранты во время протеста против санкций перед посольством США, 2019 год

Американские власти вряд ли введут санкции против российской энергетики. Такие ограничения могут нанести больше вреда самим США, нежели России. Всему виной падение рейтинга президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за роста цен на бензин.

Санкции против России в энергетической сфере станут крайней мерой, так как они могут негативно повлиять на мировую экономику и цены на бензин в самих США. Об этом сообщило CNN со ссылкой на американских чиновников.

«Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из этого меню разом… Сектор энергетики является наиболее крайней мерой, если это будет необходимо», — сказал один из собеседников телеканала.

В то же время некоторые источники полагают, что без санкций против энергетической сферы меры сдерживания России будут недостаточными.





Зависим от энергетики — зависим от ОПЕК

Эксперты отмечают, с ценами на топливо связан рейтинг одобрения президента США Джо Байдена. В середине октября авторитетный Квиннипэкский университет опубликовал результаты опроса общественного мнения о действиях Белого дома. Они оказались неутешительными: рейтинг американского президента снизился до 38%, а больше половины опрошенных посчитало, что Джо Байден некомпетентный.

Опрошенные «Коммерсантом» американские эксперты считают, что основная причина таких итогов исследования — рост стоимости бензина в США. За год цена поднялась более чем на доллар — до $3,266 за галлон (3,8 литра), написало издание со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

Bloomberg еще в июле предупреждал, что цены на бензин могут оказать серьезное влияние на рейтинг действующего главы государства. Агентство подсчитало, что рост стоимости топлива на 10 центов эквивалентен для Байдена потере 0,6 процентного пункта поддержки американцев.

К концу ноября цена на бензин подобралась к отметке $3,5 за галлон, рассказал RT управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Чтобы снизить расценки, Байден решил высвободить из стратегических запасов страны 50 млн баррелей нефти.

В Вашингтоне ожидали, что примеру США последуют Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. В то же время заявление Байдена дало обратный эффект. Нефтяные цены отреагировали на его слова резким ростом, так как инвесторы ожидали от него более радикальных мер.

«В США руководствуются необходимостью улучшать рейтинг поддержки администрации новоизбранного президента среди населения», — уверен Громадин.

Предшественник Байдена Дональд Трамп раскритиковал решение Белого дома. По его словам, если раньше США были энергетически независимыми, то сейчас оказались «во власти ОПЕК».

2 декабря страны ОПЕК+ решили продолжить увеличение добычи нефти в январе на 400 тыс. баррелей в сутки. В США приветствовали это решение.

«Мы считаем, что в совокупности с недавним скоординированным высвобождением нами нефти из стратегических резервов это должно содействовать экономическому восстановлению в мире», — отметила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки.