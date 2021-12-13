«Повторение старого трюка». Что могут предпринять противники «Северного потока — 2»

Германия не откажется от запуска «Северного потока – 2», но будет всячески затягивать процесс сертификации российского трубопровода, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Ожидать ввода в эксплуатацию проекта после смены немецкого кабмина стоит в лучшем случае к началу осени 2022 года и только при условии сохранения транзита через Украину. Однако «Газпром» может окупить трубу еще до ее запуска — все благодаря высоким биржевым ценам на топливо.

Старая новая риторика ЕС

Глава партии «Зеленых» в немецком правительстве и руководитель МИД страны Анналена Бербок вновь вернулась к привычной критической риторике касательно ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». По ее словам, в своем нынешнем виде российский трубопровод не соответствует нормам энергетического законодательства ЕС, что не допускает в «настоящий момент» его согласования.

Неодобрительно высказался в адрес проекта и премьер Польши Матеуш Моравецкий. На встрече с новым канцлером ФРГ Олафом Шольцем он заявил, что польская сторона вместе с немецкими партнерами инициирует программу противодействия потенциальным рискам от запуска СП-2. По мнению польского премьера, «Северный поток — 2» дает Кремлю еще больше рычагов воздействия на Украину и ЕС, угрожая стать «инструментом ценового диктата» России.

Как сильно затянется сертификация

Польское правительство сделает все возможное, чтобы запуск «Северного потока – 2» произошел не раньше сентября 2022 года заявили эксперты по энергетики в беседе с «Газетой.Ru». Премьер страны Матеуш Моравецкий в идеале хотел бы повторить историю с газопроводом Opal, когда Варшава подала иск в Европейский суд против монополизации поставок. Тогда Польше удалось снизить пропускную способность трубы, что в будущем планируется сделать и с СП-2. «Зима может быть тяжелой». Польша просит «Газпром» увеличить поставки газа Глава польской PGNiG Пшемыслав Вацлавский призвал «Газпром» нарастить поставки газа, поскольку заполняемость... 09 декабря 09:09

По словам старшего научного сотрудника Финансового университета при правительстве России Станислава Митраховича, когда только начинали строить СП-2 инвесторы проекта предполагали, что он будет работать по определенным правилам. Однако в дальнейшем условия игры изменились, в том числе, из-за давления восточноевропейских стран, включая Польшу.

«Даже если «Газпрому» удастся зарегистрировать «дочку» Nord Stream 2 AG в Германии, Варшава все равно может вставить палки в колеса монополисту. Весь вопрос в том, удастся ли полякам во второй раз повторить старый трюк с антимонопольным иском», — объяснил эксперт.

В то же время европейская бюрократия, похоже, не собирается играть с Россией по честным энергетическим правилам, считает Митрахович. Теоретически, той же ФРГ под давлением Варшавы ничто не мешает в очередной раз пересмотреть свод энергетических норм ЕС.

«ЕС пытается играть с Москвой по принципу «честного казино», в такой игре вы никогда не выиграете. Справедливых бюрократов, находящихся вне политического поля, в мире также не существует. В итоге Шольцу приходится сейчас маневрировать, идя на заигрывание с Польшей, ссориться с которой сейчас для ФРГ опасно», — резюмировал аналитик.

«Газпром» окупит СП-2 еще до ввода в эксплуатацию

Несмотря на простой достроенного трубопровода из-за затягивания сертификации, текущая ситуация, как ни странно, даже выгодна «Газпрому». Дело в том, что большинство действующих контрактов монополиста с европейскими партнерами имеют спотовую привязку, что позволяет получать порядка $350-400 с каждой проданной тысячи кубометров. Это на $50-100 больше, чем при ситуации, когда СП-2 был бы введен в строй в начале января 2022 года, считают эксперты. «Шольц в любой момент может перекрыть кран». Чего ждать «Газпрому» от нового правительства ФРГ Новое правительство ФРГ во главе с социал-демократом Олафом Шольцем займет сугубо прагматичную позицию... 09 декабря 18:34

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, при таком раскладе «Газпром» фактически наполовину окупит проект в течение первой половины следующего года (в 2018 году Sberbank CIB оценивал инвестиции «Газпрома» в трубопровод в $17 млрд). Суммарная же выручка монополиста может составить до $10 млрд.

«Биржевые цены на газ последние три месяца стабильно держатся выше $1 тыс. за тысячу кубометров, а 13 декабря впервые с октября поднялись выше $1350. У «Газпрома» сложные формулы контрактов со странами ЕС, там есть и нефтяная, и спотовая привязки. Но в любом случае топливная биржа пока позволяет монополисту дышать свободно», — подчеркнул Пикин.

Чуть менее оптимистичную оценку возможной прибыли «Газпрома» от простоя СП-2 дал старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его словам, сейчас средняя стоимость тысячи кубов по контрактам монополиста составляет порядка $300.

«Но даже при таком сценарии «Газпром» получит ощутимую маржу около $50 за каждую проданную тысячу кубов. Если простой СП-2 будет и дальше держать биржевые цены на пиках, то прибыль монополиста к началу лета 2022 года составит порядка $8-9 млрд», — отметил аналитик.

Без транзита через Украину не обойтись

Шольц ранее неоднократно указывал на необходимость сохранения за Украиной статуса газового транзитера после завершения долгосрочного соглашения с «Газпромом» в 2024 году. Это означает, что западные страны в дальнейшем будут настаивать на сохранении прокачки российского газа по самому дорогому направлению в Европе. «Пусть в Киеве одни аборигены уничтожают других — нам-то что? Такая у МВФ логика» Возможная национализация предприятий миллиардера Рината Ахметова украинскими властями может привести... 07 декабря 20:45

В то же время сам Киев так и не предложил каких-либо конкурентоспособных условий по снижению ставки, которая сейчас составляет примерно $2,6-2,7 за транспортировку тысячи кубометров газа на 100 км. Для сравнения, транзит через Польшу до недавнего времени обходился «Газпрому» в 85 раз дешевле — $0,03 за прокачку тысячу кубов на 100 км.

При таком раскладе, подчеркивает эксперт Института энергетики и финансов Алексей Громов, скорость ввода двух ниток газопровода будет зависеть от множества факторов. В первую очередь, Москве придется пойти на компромисс с Берлином касательно транзитного статуса Украины после 2024-го.

«Без сохранения транзита через Киев на проекте СП-2 можно будет ставить крест. Это принципиальная позиция Шольца, и с ней «Газпрому» придется смириться. Единственным альтернативным направлением в ЕС сейчас является только Украина. Вся беда заключается в высоких ставках на прокачку, этот вопрос станет ключевым для Москвы и Киева», — объяснил аналитик.

При таком раскладе, подчеркивает Громов, ожидать ввода двух ниток газопровода раньше сентября 2022 года не приходится.

Идеальная сделка для «Газпрома»

При неизбежном уменьшении транзита после 2024 года Украина будет настаивать на сохранении текущих расценок — одних из самых высоких в Европе. Однако ЕС может надавить на Киев в ходе трехсторонних газовых переговоров, снизив барьеры для топливной прокачки. «Санкции опаснее «омикрона»: что будет с ценами на нефть и газ Новый вариант коронавируса «омикрон», несмотря на информационный «шум», не окажет серьезного... 30 ноября 15:39

«Важно понимать, что никто в ЕС из-за газовой директивы не позволит Москве загрузить на полную мощность СП-2 (55 млрд кубов — «Газета.Ru»). В лучшем случае России стоит ждать суммарную прокачку двух ниток в районе 22,5 млрд кубов в год. При определенном раскладе этот показатель может подняться до 30 млрд, не более того», — подчеркнул Громов.

Эксперт добавил, что в такой ситуации обойтись без украинского транзита Москве будет практически невозможно. Приемлемым же вариантом для России стало бы пролонгация соглашения с Киевом до 2030-го на прокачку 30-35 млрд кубов в год при условии сопоставимых с европейскими аналогами ставок.