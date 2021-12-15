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Бизнес

Куда вложить первый миллион. Прав ли американский инвестор

Эксперты рассказали, как защитить миллион рублей от инфляции

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Владимир Песня/РИА «Новости»
Известный американский инвестор Джим Роджерс посоветовал обладателям 1 млн руб. вложить их в бумаги сельскохозяйственного сектора — так они смогут уберечь деньги от инфляции. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты согласились с ним лишь частично. И привели свои мнения, как защитить миллион рублей от обесценивания.

Вопрос «Куда вложить миллион?» — один из самых популярных среди начинающих инвесторов. Своим мнением на этот счет поделился американский инвестор Джим Роджерс, которого в СМИ называют «легендой Уолл-Стрит».

«Я бы купил сельскохозяйственный ETF (exchange traded fund, торгуемый на бирже инвестиционный фонд — «Газета.Ru»). Или — серебро. Но, скорее, все же сельскохозяйственный ETF. Это позволит вложиться в корзину из нескольких товаров — кукуруза, сахар, хлопок, много разных продуктов. Считаю, что цены на сельскохозяйственные и в целом сырьевые товары будут расти», — заявил инвестор во время встречи Клуба инвесторов РБК Pro.

По мнению Роджерса, подобные активы также могут быть хорошей защитой от растущей инфляции. «Недвижимость, многие акции, облигации — это пузырь, а единственное, что можно считать дешевым, — это сырьевые товары», — заявил он.

«Газета.Ru» решила спросить экспертов, согласны ли они с заявлением «легенды Уолл-Стрит», и как лучше поступить, если у вас есть 1 млн руб. Мнения разделились.

Почему стоит присмотреться к сельскому хозяйству

Сейчас действительно «привлекательный» момент для того, чтобы вкладываться в сельскохозяйственный сектор, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. В мире продолжается энергетический кризис, который, в частности, привел к росту стоимости удобрений.

Подобной точки зрения придерживается и личный брокер организации «Открытие Инвестиции» Виталий Аверкин. Он отметил, что от ситуации с инфляцией, например, выигрывают акции «Руасгро»: у компании сейчас двузначные темпы роста выручки, а дивидендная доходность приближается к 12% годовых.

В следующем году сельскохозяйственные товары продолжат дорожать, считают аналитики «Фридом Финанс». «Мы также полагаем, что из-за энергокризиса в Европе и Азии стоимость удобрений будет расти, что позволит расти и компаниям-производителям», — отметил директор аналитического департамента Вадим Меркулов.

Среди зарубежных компаний, на которые можно обратить внимание, он назвал производителей удобрений The Mosaic Company и CF Industries Holdings, Inc., химическую компанию Celanese Corporation. Также эксперт рекомендовал присмотреться к iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN – ETF-фонду, который копирует изменение фьючерсов на кофе. Цены на этот продукт могут продолжить расти, считает Меркулов.

Доверяй, но проверяй

К словам американского инвестора вообще не стоит относиться серьезно, заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. В апреле 2015 года Джим Роджерс рекомендовал инвестировать в рубли, а евро «приговорил» к исчезновению в течение пяти лет. В итоге уже через восемь месяцев курс доллара вырос с 56 рублей за доллар до 85 рублей, а евро продолжает существовать «и вполне неплохо обращается в мире».

«Являясь членом совета директоров агропромышленной компании «ФосАгро», Джим Роджерс, уверен, располагает не одним миллионом для инвестирования. А частному инвестору стоит обратить внимание на известное высказывание Графа Амхерста: «Есть три способа разориться: самый быстрый — скачки, самый приятный — женщины, а самый надежный — сельское хозяйство», — заявил Кабаков.

По его словам, в 2022 году ведущие центральные банки перейдут к ужесточению денежно-кредитной политики, и период дешевых кредитов и низких ставок окажется позади. «И мы увидим тектонические сдвиги в производстве сельскохозяйственной продукции. Борьба с инфляцией еще не проиграна, а вот сельскохозяйственные и сырьевые ETF вполне могут оказаться под давлением», — заключил эксперт.

В «Тинькофф Инвестициях» также поставили под сомнение слова Джима Роджерса. Инвестиции в сельское хозяйство – неплохое вложение, но не самое перспективное, заявил руководитель департамента инвестиционной аналитики Кирилл Комаров.

Позиция американского инвестора обоснована, если ожидать роста инфляции в течение длительного периода, пояснил эксперт. По его мнению, это не так, и цены на многие сырьевые товары могут снизиться. Рекордный взлет цен на сырье во многом был обусловлен дефицитом из-за проблем в мировой логистике и нарушений работы предприятий из-за COVID-19.

«По мере того как эти факторы будут ослабевать, цены на сырье начнут снижаться. На наш взгляд, инвестиции в сельское хозяйство сейчас являются относительно надежным вложением в сегменте акций, но точно не самым перспективным», — заявил Кирилл Комаров.

Он также раскритиковал сравнение инвестиций в сельское хозяйство с облигациями. «Вряд ли стоит ожидать падения на 20% портфеля хороших облигаций. А вот ваши инвестиции в акции сельхозкомпаний легко могут испытать такое падение», — отметил эксперт.

Какие советы можно дать начинающему инвестору

Людям, которые только начинают инвестировать, и имеют 1 млн руб., в первую очередь, рекомендуется открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), рассказал старший портфельным управляющим «Сбер Управление Активами» Григорий Островский. На него можно сразу положить всю сумму.

Инвестиционный счет может стать альтернативой вкладу: с помощью него можно не только получить доход за счет роста стоимости ценных бумаг и выплат по облигациям (что поможет защитить средства от инфляции), но и получить дополнительно 13% за счет налогового вычета (максимум — 52 тыс. руб. в год), если выбрать вычет типа А. Также можно выбрать тип Б: он предполагает, что доход, полученный от инвестиций, будет освобожден от налога. Он наиболее эффективен при больших суммах и частых сделках.

Лучше всего вкладываться в инвестиционные фонды, а не приобретать отдельно ценные бумаги, рекомендовал Островский. «Собирать инвестиционные портфели вручную, а затем вносить в них корректировки – крайне трудоемкая и затратная по времени задача. Необходим всесторонний анализ каждой ценной бумаги, а это требует много времени и сил», — объяснил он.

Чтобы усилить диверсификацию своих активов, Островский предложил такую схему: положить на ИИС только 400 тыс. руб. чтобы получить налоговый вычет. Если у человека цель, например, защитить свои накопления и на 2-3% обогнать инфляцию и депозиты, то основу портфеля в любом случае должны составить облигации. Можно, например, купить консервативные БПИФы на ОФЗ, еврооблигации или корпоративные облигации. Еще 30% — 300 тыс. руб. – можно вложить в фонды акций: как вариант, 15% — на Индекс Мосбиржи и 15% — на Индекс S&P500.

Оставшиеся 300 тыс. рублей можно вложить в ЗПИФы недвижимости. «Приобретение качественной и крупной коммерческой недвижимости может стать альтернативой облигациям надежных и крупных компаний, что особенно актуально при растущей инфляции», — заключил Островский.

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