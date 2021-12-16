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Бизнес

«Иначе скатимся к прошлым векам»: глава «Циана» объяснил запрет объявлений «для славян»

«Циан» добавит в объявления пометку о том, что хозяин жилья лоялен к другим расам

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Принятое решение «пока нельзя назвать идеальным», признал глава Cian Максим Мельников, комментируя ограничения для публикации на сервисе объявлений, содержащих любую дискриминацию, в том числе расовую. Соответствующие признаки эксперты выявили в 60% объявлений об аренде жилья в Москве. «Циан» намерен доработать продукт так, чтобы пользователи видели пометку, что хозяин квартиры лоялен к разным вероисповеданиям и национальностям.

Глава компании Cian Максим Мельников рассказал в интервью РБК, почему сервис решил запретить формулировку «только славянам».

Напомним, с 1 декабря портал «Циан» ограничил публикацию объявлений, содержащих любую дискриминацию по расовой или этнической принадлежности. Авторам уже опубликованных объявлений необходимо внести соответствующие правки до 1 февраля 2022 года.

«Доля объявлений, в которых отказывают таким людям, составляет не более 10% жилой аренды. Мне не очень нравится термин «славяне», но он прижился в нашей отрасли. За последние годы мы внутри несколько раз обсуждали, как правильно поступить с данным вопросом. Это решение не такое простое, как кажется на первый взгляд. У него есть несколько сторон, интересы которых нужно было учесть. Те, кто имеет неславянскую внешность, с нашей точки зрения, не получают лучшего сервиса и от нас, и от рынка.

Я бы точно не хотел, чтоб эти люди ощущали себя вторым сортом.

Иначе мы скатимся к прошлым векам, к дискриминации по расе или по национальности. Есть огромное количество собственников, которые готовы сдавать неславянам», — отметил Мельников.

Он признал, что принятое компанией решение «пока нельзя назвать идеальным». Например, часть владельцев квартир «с ним не до конца согласны». При этом у всех собственников все равно остается право выбирать, кому они хотят сдавать жилье, добавил глава Cian.

«Мы понимаем, что это решение в короткой перспективе может даже осложнить поиск квартир людям, например, из Узбекистана. Они могут договориться о просмотре дома, но после встречи рискуют получить отказ из-за национальности. Однако этим решением мы хотим добиться равных прав, это попытка сделать наш рынок чуть более цивилизованным в долгосрочной перспективе», — пояснил Мельников.

По его словам, компания намерена доработать продукт так, чтобы пользователи видели пометку, что хозяин квартиры лоялен к разным вероисповеданиям и национальностям.

«То есть драйверами будут именно эти люди, готовые сдавать жилье не только славянам», — заключил глава Cian, отметив, что с точки зрения бизнеса это решение скорее отрицательное.

Дискриминационные объявления

Запрет на указание в объявлениях предпочтений по национальности съемщиков не решит проблему, а лишь ухудшит ситуацию для пользователей сервиса, полагает член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

«Если «Циан» такое написал, хорошо, риелторы не будут данные о национальности писать. Но это не означает, что у этих людей появится прямо сейчас возможность снимать. Я вас уверяю, будет та же самая проблема. Просто люди будут узнавать о требованиях по национальности по телефону. Они будут звонить, и им будут говорить, что, к сожалению, сдать не смогут. В итоге пользователи будут уходить в другие базы данных, где информация в полном объеме публикуется. Я не знаю, чем в компании руководствуются, но то, что они ухудшили ситуацию для собственных пользователей, — это факт. Сами потребители Циан будут страдать», — констатировал он в беседе с «Газетой.Ru».

Добавим, что сразу после сообщений о введении ограничений рейтинг приложения «Циан» в Google Play обрушился и сейчас составляет 1,4 звезды.

В свою очередь, консалтинговая компания КБ «Стрелка» выяснила, что порядка 60% объявлений об аренде жилья в Москве содержат различные дискриминационные ограничения, включая наличие детей, животных, пол, возраст, семейное положение, этническую принадлежность и даже вредные привычки арендаторов.

«После изучения объявлений о сдаче в аренду жилья в столице стало очевидно, что наименьшее количество ограничений в объявлениях встречается в ЦАО, ЮЗАО, ЗАО и в новой Москве, а больше всего — в районах на периферии.

Районы с наименьшим количеством ограничений имеют наиболее высокие медианные ставки арендной платы, и наоборот, со снижением стоимости увеличивается набор ограничений», — говорится в сообщении.

Жилье для девушек

Чаще всего специалисты сталкивались с уточнением «жилье для девушек», так как женщины воспринимаются как более надежные и безопасные арендаторы.

«Интересными оказались закономерности между инфраструктурой жилого района и ограничениями для арендаторов. Так, зеленые прогулочные зоны совпадают с точками концентрации объявлений «без животных». Наибольшее количество объявлений «без детей» встречается в жилых районах, где доступность детской инфраструктуры наиболее высокая. В результате не удовлетворяется спрос на жилье, инфраструктура районов оказывается недоиспользована — дискриминация на частном уровне приводит к неэффективности на системном», — отметили в компании.

Там добавили, что ограничения на сдачу жилья в аренду влияют на жизнь горожан и снижают эффективность функционирования городской инфраструктуры. «Сложности в поиске жилья затрудняют мобильность. Если жители не могут снять жилье рядом с новым местом работы или учебы, это приводит к увеличению среднего времени поездки и нагрузке на транспортную систему. В результате возникают многочисленные проблемы, среди которых переполненный общественный транспорт, пробки, опоздания на работу, психологический дискомфорт и ущерб окружающей среде», — заключили представители КБ «Стрелка».

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