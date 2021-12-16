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Бизнес

«Утконос» продали за 20 млрд руб.

«Лента» объявила о сделке по приобретению «Утконоса»

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Александр Щербак/ТАСС
«Лента» покупает сервис доставки продуктов «Утконос». Базовая сумма сделки, как ожидается, составит 20 млрд рублей. В «Ленте» предполагают, что поглощение «Утконоса» позволит компании увеличить долю в сегменте онлайн-рынка. «Газета.Ru» вспоминает другие слияния продуктовых ретейлеров в России за последние полгода.

«Лента» и «Утконос»

Российская сеть гипермаркетов «Лента» заключила соглашение о покупке онлайн-ретейлера «Утконос», сообщила компания в своем Telegram-канале. В релизе подчеркивается, что приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» в значительной степени увеличить свою долю на онлайн-рынке «за счет интеграции платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей, уникальными компетенциями и конкурентными преимуществами».

Сумма сделки оценивается примерно в 20 млрд рублей.

«Сделка в полной мере соответствует стратегическим приоритетам «Ленты», которые мы определили и объявили ранее в этом году», – заявил генеральный директор компании Владимир Сорокин.

На новостях о сделке акции «Ленты» выросли на 9,5%, до 1259 руб. за штуку.

«Утконос» появился на российском рынке в 1999 году и стал первой сетью магазинов формата eGrocery. Изначально система тестировалась в Зеленограде, после успеха там «Утконос» запустили и в столице. Позднее магазины открылись также в Санкт-Петербурге и городах Московской области. В этом году компания прекратила работу в Санкт-Петербурге, передав склады «Ленте», и оставила приоритетом развитие бизнеса в Москве и Подмосковье.

По состоянию на 2020 год, «Утконос онлайн» вошел в тройку по обороту среди всех российских сервисов доставки. Средний чек при этом у компании оказался самым высоким по рынку.

У «Ленты» и «Утконоса» общий акционер – компания «Севергрупп» Алексея Мордашова. Объединенное онлайн-подразделение получит название «Лента-У», его возглавит нынешний генеральный директор «Утконоса» Дэнни Перекальски. Он будет подчиняться гендиру «Ленты» Владимиру Сорокину.

«Магнит» и «Дикси»

Летом второй по обороту ретейлер на российском продуктовом рынке «Магнит» закрыл сделку по покупке 100% акций у компании Mercury Retail Group, которой принадлежала сеть магазинов «Дикси». Покупка обошлась «Магниту» в 87,6 млрд рублей, что оказалось почти на 5 млрд меньше, чем было заявлено изначально.

«Магниту» перешло свыше 2300 магазинов «Дикси».

Как сообщало издание «Ведомости», в Mercury Retail Group желание продать «Дикси» объяснили тем, что акционеры холдинговой компании решили сделать ставку на развитие сетей «Красное и Белое» и «Бристоль». «Магниту», в свою очередь, благодаря сделке удастся увеличить долю присутствия в Москве и Санкт-Петербурге.

«Лента» и «Билла»

Еще одну крупную сделку в конце лета закрыла «Лента», завершив покупку сети «Билла Россия». Сообщалось, что стоимость сделки составила €215 млн. В результате этого «Лента», по состоянию на июль 2021-го, стала вторым оператором супермаркетов в Москве и Подмосковье по общему количеству магазинов.

В свою сеть «Лента» интегрировала более 160 магазинов «Билла».

«Экспансия в сегменте супермаркетов является стратегическим приоритетом для «Ленты». Эта сделка ускорит трансформацию компании, позволив мгновенно удвоить наше присутствие в этом сегменте», – объяснял Сорокин.

Возможное расширение «Ленты»

В ноябре «Продукт медиа» со ссылкой на источник на рынке сообщал, что «Лента» рассматривает возможность приобретения финской торговой сети Prisma. 16 магазинов разных форматов компании работают в Санкт-Петербурге, однако большая их часть располагается в Финляндии и Эстонии.

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