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Бизнес

Плюс процент. Почему Центробанк поднял ставку

Аналитики раскритиковали резкое повышение Банком России ключевой ставки до 8,5%

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Anton Belitsky/Global Look Press
ЦБ в седьмой раз за год поднял ключевую ставку — на этот раз сразу на 100 б.п., до 8,5%. Это не стало сюрпризом для участников финансового рынка и экспертов, хотя большинство из них не согласны с политикой регулятора. В следующем году Центробанк, скорее всего, сможет наконец взять инфляцию под контроль и начнет снова смягчать денежно-кредитную политику, не исключают эксперты.

Центробанк 17 декабря решил поднять ключевую ставку до 8,5%. Регулятор указал на то, что «инфляция складывается выше октябрьского прогноза». Вклад в рост цен, по мнению, ЦБ внесли увеличение потребительского спроса на фоне более скромных возможностей производителей товаров и услуг. Вкупе с растущими инфляционными ожиданиями Банк России не исключает продолжение повышения роста цен.

Ставка начала подниматься в марте с 4,25%. И это был исторический минимум ключевого показателя. Сегодняшнее решение принято в непростой ситуации, когда инфляция (по итогам ноября — 8,4%) вдвое превышает цель в 4%, которую ЦБ сам себе и обозначил.

В октябре совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых. «Инфляция складывается значительно выше прогноза ЦБ и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%», — обосновал тогда свое решение регулятор.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Участники финансового рынка жестко критиковали октябрьское решение ЦБ по ставке, считая его жестким. Регулятор должен отвечать не только за инфляцию и безработицу, но и экономический рост, говорил в интервью «Газете.Ru» бизнес-омбудсмен Борис Титов. А текущая политика ЦБ не смогла гарантировать стране «ни низкой инфляции, ни устойчивого роста экономики».

«За последние 20 лет госдолг США вырос в 4,8 раза, а накопленная инфляция за это же время составила 53,9%. А в России за то же время госдолг в переводе на доллары по текущему курсу увеличился на 73,5%, а накопленная инфляция составила 310%», — говорил Титов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее предупреждала, что на заседании 17 декабря будет рассматриваться диапазон повышения ставки от 0 до 100 б.п., отметив при этом, что вариант в 25 б.п. маловероятен. Так что, размер очередного шага ЦБ 17 декабря был предопределен, указывают эксперты.

С Европой не по пути

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что российский регулятор вполне мог бы действовать в унисон с партнерами из европейского центробанка. А там не спешат ужесточать денежно-кредитную политику, хотя проблема с инфляцией тоже существует. «Мы видим, что даже несмотря на максимальный с августа 1992 года уровень инфляции в 4,9% год к году, ЕЦБ смотрит на ситуацию шире, уделяя внимание и ценам, и экономическому росту», — говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Розман считает, что европейский регулятор умело балансирует «между сохранением экономического роста и снижением уровня инфляции». Об этом, по его мнению, свидетельствует решение ЕЦБ от 16 декабря. В четверг он принял решение сохранить базовую ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — снизить на 0,5 п.п.

При этом ЕЦБ не испугался растущей инфляции, говорят эксперты. По прогнозу европейского регулятора, цены в этом году вырастут не на 2,2%, как ожидалось, а на 2,6%. Прогноз на 2022 год также ухудшен – с 1,7% до 3,2%.

«Банк России, как мы видим по итогам сегодняшнего заседания, к большому сожалению, продолжает «махать процентной шашкой» направо и налево, срубая не только инфляцию, но и экономический рост. Очень жаль, что его глава Эльвира Набиуллина не берет на вооружение опыт своих европейских коллег», — говорит Розман.

На этой неделе ведущие центробанки мира обозначили переход к ужесточению финансовой политики для борьбы с инфляцией, уточняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В среду ФРС США, а в четверг ЕЦБ объявили об ускорении сворачивания денежной «накачки» экономики. Банк Англии 16 декабря поднял свою процентную ставку с 0,1 до 0,25 и стал первым из ведущих центробанков, увеличившим стоимость кредитования после начала пандемии. По итогам заседания Банка Японии было объявлено, что регулятор завершит экстренную программу покупки активов только в марте следующего года.

«Российский ЦБ идет в русле общего направления борьбы с инфляцией. Но делает это заметно резче, чем в развитых странах», — говорит Гойхман.

Эксперт считает, что в России ограничение роста цен «поставлено во главу угла не только регулятором, но и политическим руководством страны, по этой причине рычаг ставки используется у нас сильнее, чем в той же Европе».

После сегодняшнего решения ЦБ продолжат рост депозитные ставки. «Это также в какой-то мере антиинфляционный механизм, поскольку отвлекает часть средств с потребительского рынка, ограничивая спрос и давление на цены», — уточняет Гойхман.

Для бизнеса высокий процент негативен, для стимулирования деловой активности лучше иметь низкие ставки, о чем неоднократно предупреждал, например, бизнесмен Олег Дерипаска, напоминают эксперты. «Низкими ставками по кредитам так гордился ЦБ, когда инфляция была низкой, близкой к таргету в 4%. Но теперь регулятор приносит экономический рост в жертву борьбе с высокой инфляцией. Тем более, что за нее ЦБ несет ответственность, а за рост ВВП – нет», — говорит Гойхман из TeleTrade.

Повышение ключевой ставки в данный момент выглядит вполне обоснованным, возражает член генсовета «Деловой России», генеральный директор IT-компании Osnova Денис Бурлаков. «Цены разгоняются высокими инфляционными ожиданиями как людей, так и компаний. От пандемии позитивного эффекта для экономики никто не ждет, напряжение в обществе растет, поэтому и потребители, и компании демонстрируют антикризисное поведение: тратить деньги здесь и сейчас. Соответственно, все, кто продают, стараются продать подороже. Получается замкнутый круг: все ждут роста цен, и цены растут, потому что люди этого ждут», — говорит Бурлаков.

Инфляционные ожидания россиян в декабре подскочили до 14,8%, уточнял ранее ЦБ в оперативном опросе «инФОМ», подготовленном по заказу регулятора.

Главные решения — впереди

Сегодняшнее заседание не является «опорным», то есть по его итогам ЦБ не представит обновленные макропрогнозы и прогнозную траекторию ключевой ставки. По этой причине бизнесу и экспертам, оценивающим перспективы политики ЦБ, придется уделять внимание косвенным сигналам и оценке баланса рисков, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Сейчас главная интрига — сохранится ли жесткий сигнал о продолжении повышения ставки на следующих заседаниях или появится намек на возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики», — заключает Беленькая из «Финам».

Васильев из Совкомбанка полагает, что декабрьское повышение ключевой ставки будет последним в этом цикле повышения. «По нашим оценкам, годовая инфляция прошла свой пик в ноябре и далее нас ждет постепенное замедление. На конец этого года ожидаем увидеть годовую инфляцию на уровне 8,2%. К концу следующего года прогнозируем замедление инфляции до 4,9%», — говорит Васильев. Ключевая ставка к декабрю 2022-го, по его мнению, может снизится до 7%.

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