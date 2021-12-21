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Бизнес

Газ не идет в Германию, но растет в цене

Цена на газ в Европе впервые превысила $2000 за тысячу кубометров

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Depositphotos
Российский газ перестал поступать в Германию по трубе «Ямал-Европа». Это произошло после того, как «Газпром» решил не резервировать мощности газопровода на сегодняшний день. Теперь газ должен идти в Польшу. В Кремле отрицают, что ситуация может быть связана с задержкой в выдаче сертификата «Северному потоку — 2» немецким регулятором. Цены фьючерсов на газ на евробиржах на этом фоне превысила рекордную отметку в $2000 за 1 тыс. кубометров.

Газ из России физически перестал поступать в Германию. Мощности газопровода «Ямал-Европа» не были зарезервированы «Газпромом» на вторник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.

«Это абсолютно коммерческая ситуация. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Никакой здесь связи нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, что прекращение подачи газа в Европу может быть связано с «Северным потоком — 2» и задержкой его сертификации немецкой стороной.

Директор Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн 16 декабря говорил, что СП-2 не получит одобрения Евросоюза в первой половине 2022 года.

Физический поток газа по «Ямалу-Европе» формируется «как разность между реноминациями на поставку в прямом и обратном направлениях». Обратным направлением в данном случае является Польша.

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, получаемых газотранспортным оператором от клиентов. Направление газового потока изменяется в связи с получением более высоких номинаций на прокачку в ту или иную сторону. Если клиенты-газовщики хотят поменять номинации, то на поставки газа по трубе формируют реноминации.

«Газпром» с минувшей пятницы, 17 декабря, стал снижать объем бронирования газового транзита. На аукционе «на день вперед» российская компания также не стала бронировать мощности. Однако на торгах «день в день» представители «Газпрома» заказали меньшую прокачку – 26,8 млн кубометров против 31,4 млн кубометров. Далее мощности стали последовательно снижаться, достигнув 3,8 млн кубометров в понедельник, 20 декабря.

Почему «Газпром» бронировал мощности трубопровода «Ямал-Европа» через аукцион? Потому что долгосрочный договор с Польшей на транзит газа истек в 2020 году. При этом в польской PGNiG заявили, что «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства и у Варшавы в данной ситуации нет возражений.

Цена на газ пошла ввысь

Впервые с 6 октября цена фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE выросла на 11%, превысив отметку в $1900 за тысячу кубометров. На открытии торговой сессии стоимость январских фьючерсов по индексу TTF приблизилась к отметке $1800, к двум часам дня мск достигнув $1906,7. Накануне цена этого же фьючерса достигала отметки в $1716,7.

Ближе к 15.00 во вторник цена газового фьючерса превысила отметку в $2000 за тыс. кубометров

«В период сильной волатильности предсказывать движение цен невозможно. Новые рекорды <...> не исключены, особенно в случае сильного похолодания», — заявил РИА «Новости» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Это вопрос не экономики, а возможности получить свет и тепло в домах в течение зимы», — добавил в свою очередь портфельный управляющий «Альфа-капитала» Дмитрий Скрябин.

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