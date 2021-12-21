«Европейцы не смогут воспользоваться углем из-за «зеленой» упертости»

Рост биржевых тарифов на электроэнергию в Европе стал ответом на вывод из строя двух энергоблоков АЭС во Франции и приостановку работы 13 угольных ТЭС в Германии. Если негативная тенденция сохранится, средняя цена на электроэнергию на европейском оптовом рынке приблизится к критической отметке €500 за мВтч, считают эксперты. Разрядить кризисную ситуацию помог бы активный переход на уголь, но европейцы не пойдут на это из-за «зеленой» энергостратегии.

Новые рекорды

Европейские страны столкнулись с резким повышением цен на электроэнергию. Во Франции они достигли рекордного значения — почти €443 за мВтч. Германия не сильно отстала от соседа, вплотную подобравшись к отметке €432 за мВтч. Показатели биржи Nord Pool свидетельствуют о кризисной ситуации в Австрии и Бельгии — в этих странах тарифы поднялись выше €430 за мВтч.

Это происходит на фоне резкого подорожания стоимости газа, тысяча кубов которого на лондонской бирже ICE 21 декабря пробила отметку $2 тыс. При таких показателях европейцы рискуют столкнуться с дефицитом топлива, что рикошетом ударит по рынку электроэнергии. Аналитики предупреждают, что с каждым новым отключением тепловых станций ситуация будет усугубляться, и в этом случае даже €450 за мВтч может показаться благом.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что будет с биржевыми тарифами

При сохранении негативной тенденции на европейском энергетическом рынке частным компаниям будет все сложнее субсидировать тарифы для конечных потребителей на прежних уровнях. Сейчас только в Польше и странах Скандинавии жители платят за отопление меньше €300 за мВтч. В то же время один из крупнейших экспортеров ЕС — Франция — испытывает ощутимые проблемы с внутренними тарифами, что автоматически бьет по рынку Германии, считают эксперты. «Цены на газ в Европе могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика» Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг... 20 декабря 18:47

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, к такому положению дел привел сразу ряд факторов. Ключевой из них — массовое закрытие угольных ТЭС в Германии и остановка двух блоков АЭС во Франции.

«Осенью у Франции также возникли сложности с экспортом электроэнергии в Великобританию из-за аварии на интерконнекторе. До весны 2022 года решить проблему не получится. В Германии до конца 2021-го выведут из строя 13 угольных блоков и несколько блоков АЭС. Потери — колоссальные, порядка 6,4 ГВт», — подчеркнул эксперт.

Фролов добавил, что в случае аномальных холодов в Европе спрос на электроэнергию со стороны домохозяйств будет расти все сильнее, что не позволит сбить биржевые цены. Сложности происходят сейчас и в скандинавских странах, где Швеция недавно отобрала у Норвегии часть транзитных мощностей. По этой причине Осло будет крайне затруднительно нарастить поставки на континентальный рынок.

Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович предположил, что при таком раскладе цены на электроэнергию в Европе продолжат рост и в начале 2022 года, приблизившись к отметке €500 за мВтч.

В свою очередь, рекордный рост тарифов на бирже неизбежно повлияет на резкое увеличение ценника для конечных потребителей.

«Есть механизмы типа Price Cap — ограничение роста цен для домохозяйств, разницу берут на себя коммунальные компании. Если биржа продолжит давление на них, то уже в ближайшие месяцы мы можем увидеть массовые банкротства энергокомпаний. В апреле 2022 года, когда будет следующий пересмотр Price Cap, его стоимость могут увеличить на десятки процентов», — резюмировал аналитик.

За последние месяцы в Европе уже обанкротился целый ряд энергокомпаний. В начале ноября три энергокомпании в Британии (Omni Energy, Ampoweruk и Zebra Power), обслуживающие десятки тысяч потребителей, объявили о своем закрытии. Из-за рекордного роста цен на газ с начала сентября печальная участь постигла в общей сложности уже 17 энергокомпаний. 21 декабря в список пострадавших европейских фирм добавилась и немецкая Neckermann Strom AG, поставлявшая экологически чистую энергию и газ. На ее долю приходилось до 13 тыс. домохозяйств по всей Германии.

Надежда на уголь и есть, и нет

Резкое наращивание мощностей внутренней угольной генерации в Китае стабилизировало ситуацию с высокими ценами на сырье в Азии. КНР производит примерно 48% от общего объема угля на планете, а потребляет около 51-52%. Пекин недавно загрузил на полную мощность угольные шахты — они закрывались, но на фоне дефицита энергии были расконсервированы. Благодаря этому КНР удалось насытить собственные энергетические аппетиты. В итоге цены на «грязное» сырье сейчас в Азии упали ниже $300 за тонну, считают эксперты. «Европейцы совершают энергетическое самоубийство» Даже если Еврокомиссия признает за атомной и газовой генерациями статус безуглеродных источников энергии... 18 декабря 11:34

По словам Фролова, за последнее время Китай нарастил суточное потребление угля до 12,5 млн тонн, что сопоставимо по объему с трехмесячной нормой использования сырья на Украине. Увеличив внутреннюю добычу, Пекин увеличил предложение, что охладило энергетическую лихорадку, продолжающуюся в стране с октября 2021 года.

«Биржевые цены на уголь в Азии упали на 60%. Одновременно с этим началось падение стоимости сырья в Европе. Раньше там ценник был выше $320 за тонну — в три раза выше рекордных показателей прошлых лет. Это привело к тому, что ЕС сейчас в обход собственных же требований усиленно замещает газ углем.

Но из-за своей «зеленой» упертости европейцы не смогут в полной мере воспользоваться подарком Китая», — объяснил эксперт.

Фролов добавил, что Европа (в первую очередь, Польша) не могут использовать угольные ТЭС на полные мощности из-за «зеленой» стратегии ЕС.

«Если в 2020 году в Германии из газа было произведено 57 тВтч электричества, то в 2021-м уже порядка 50 тВтч. Просела и ветряная генерация — на 10-15 тВтч. Но ФРГ закрывали угольные шахты на протяжение последних четырех-пяти лет. Поляки вообще сейчас находятся в истерике, от них требуют закрыть самую грязную в ЕС угольную шахту «Туров» или выплачивать ежедневно по €500 тыс.», — резюмировал аналитик. «Они выбрали роль клоуна, это их право». Сможет ли Европа соскочить с «газовой иглы» Предложенные Еврокомиссией способы борьбы с энергокризисом не решат вопрос высоких биржевых цен... 16 декабря 18:25

При этом в ЕС сейчас уже четыре страны, которые полностью отказались от угольной генерации — Австрия, Бельгия, Португалия и Швеция. Давление же Евросоюза на Польшу, энергобаланс которой почти на 80% зависит от ископаемого топлива, только усугубляет ситуацию с дефицитом электроэнергии на континенте. Иными словами, Европа сама же себе перекрывает энергетический «кислород», заключил Фролов.

Как можно сбить цены на электроэнергию

Теоретически, снизить высокие биржевые тарифы на электроэнергию европейцам могла бы помочь мазутная и дизельные генерации. Однако большинство из имеющихся на данный момент мощностей задействованы в качестве аварийных источников топлива для работы газовых теплостанций. К тому же доля мазута и дизеля в европейском энергобалансе ничтожно мала — 0,1-0,2%, считают эксперты.

По мнению Митраховича, наиболее продвинулась в вопросе замещения газа мазутом Швеция, которая недавно перезапустила мазутную ТЭС, простаивавшую до этого несколько десятилетий. Однако, как только на европейский рынок выбросят свободные мощности, стоимость ресурса сразу подскачет вверх, что сведет все усилия на нет.

«Проблема в том, что теперь высокие цены на газ и электричество тянут за собой биржевые котировки нефти. Раньше все было наоборот. В нефтяном эквиваленте газовые фьючерсы в ЕС сейчас стоят порядка $250 за баррель. Спрос на мазут в этом плане может серьезно пострадать», — отметил эксперт. «Более идиотского решения придумать сложно»: как власти Европы топят газовый рынок Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о несоответствии газопровода «Северный поток – 2»... 15 декабря 17:21

По словам Фролова, более действенным способом заместить дорогой газ в производстве электроэнергии могла бы отмена «зеленых» сертификатов для атомной генерации. Например, для того же угля стоимость документа, окупающего выброс парниковых газов, с начала 2021 года увеличилась втрое — с $30 до 90$ за тонну вредных веществ.

«Та же история сейчас наблюдается и на атомном рынке.

Если атом и газ признают «зелеными», это сократит издержки владельцев электростанций на десятки тысяч долларов. Этому решению ЕС можно будет только поаплодировать.

Но если это произойдет, европейцы публично признаются в том, что «зеленая» стратегия оказалась ошибкой. По этой причине отмена сертификатов выглядит сейчас крайне маловероятной», — заключил Фролов.

В конце прошлой недели исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении Еврокомиссии признать за атомной и газовой генерациями энергии «зеленый» статус. По его словам, это произойдет еще до конца 2021 года. Обещание о реализации соответствующего акта Бабишу дала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты скептически отнеслись к подобной перспективе.