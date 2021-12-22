США будут бороться с российским импортозамещением через ВТО

Россия нарушает нормы ВТО, заявила торгпред США Кэтрин Тай. По ее словам, из-за действий Москвы по импортозамещению и расширению госконтроля над экономикой страдают в первую очередь американские рабочие и бизнесмены. При этом Вашингтон готов принимать меры, чтобы российские рынки оставались открытыми для импорта из США, добавила Тай.

Соединенные Штаты намерены работать над ответными мерами в отношении России по линии Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис торгового представителя США Кэтрин Тай,

российская политика импортозамещения и протекционизма якобы нарушает нормы ВТО и вредит американскому бизнесу.

Кроме того, в ежегодном докладе о взаимоотношениях Москвы и ВТО офис американского торгпреда обвинил российские власти в расширении и углублении государственного контроля над экономикой страны.

«Продолжается отход России от основополагающих принципов ВТО, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», — сказала Кэтрин Тай.

По ее словам, Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия в многосторонней торговой системе. РФ занимается импортозамещением и отдает предпочтение товарам и услугам собственного производства. Кроме того, вредят экономике США программа импортозамещения в сфере информационных технологий (IT) и сохранение «научно не обоснованных» ограничений на импорт в сфере сельского хозяйства.

Офис торгпреда США также сообщил, что американские власти готовы принимать меры для того, чтобы российские рынки оставались открытыми для экспорта США.

«С 2014 года США сократили двустороннее взаимодействие с Россией из-за ее действий на Украине. Cократились возможности представителя США на торговых переговорах напрямую доводить до российской стороны свои озабоченности по поводу ее курса в сфере торговой политики», — подчеркивается в докладе. Напомним, Москва отрицает причастность к конфликту в Донбассе, называя его внутриукраинским. Воссоединение Крыма с Россией власти РФ называют итогом законного общенародного референдума.

В докладе торгпреда США приводятся также данные о развитии российско-американской торговли. Она «развивается с переменным успехом».

С 2012 по 2016 год российский экспорт в США сократился почти в два раза – с $29,5 млрд до $14,5 млрд. После этого происходил стабильный рост – с 2016 по 2019 год был достигнут показатель в $22,3 млрд. Наконец, в 2020 году экспорт российских товаров в Штаты упал до $16,9 млрд. За первые девять месяцев 2021 года он снова вырос на 82% — до $22,6 млрд.

Одновременно с этим импорт в Россию из США рос до 2013 года, составляя $11,1 млрд, сокращался до 2016 года ($5,8 млрд), составив в 2020 году $4,9 млрд. В первые девять месяцев 2021 года импорт составил $4,8 млрд.

Есть над чем работать

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению в России решены, но все еще «есть над чем работать».

«Они [задачи] не все еще решены — там такие толстые фолианты того, что мы должны сделать, но очень много сделано. Все, что мы ставили в качестве задач — почти все решено, есть еще вопросы, связанные с микроэлектроникой, и так далее. Есть над чем работать, но и здесь есть хорошие перспективы», — сказал он.

По словам Путина, ответом на ограничения может быть только повышение конкурентоспособности различных отраслей.

Политикой России по импортозамещению недовольны не только США, но и Евросоюз. Летом Еврокомиссия сообщила, что с 2015 года Россия расширила политику импортозамещения, которая направлена на замену иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

«Экономический эффект для компаний ЕС значителен. В 2019 году стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., что составляет около 290 млрд евро, что эквивалентно 21% ВВП России», — говорится в заявлении ЕК.

Евросоюз также намерен при помощи механизма урегулирования споров ВТО оспорить три меры российских властей: «дискриминационную» оценку заявок на закупки, необходимость специальных разрешений для компаний, закупающих машиностроительную продукцию за рубежом, а также национальные квоты при закупках.

Минэкономразвития РФ, в свою очередь, выразило готовность доказать Евросоюзу, что правила государственных закупок в России не нарушают требований Всемирной торговой организации.

Консультации, прошедшие в сентябре, ни к чему не привели. Поэтому в ноябре Евросоюз обратился в ВТО с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с РФ о госзакупках.

Снести «винду»

Одной из ключевых сфер российской программы импортозамещения является IT-сектор. Еще в 2018 году министр финансов Антон Силуанов заявил, что до 2021 года все российские госкомпании должны перейти на отечественное программное обеспечение.

C такой инициативой перед этим выступил президент Владимир Путин, который предложил государственным компаниям начать постепенный переход на российский софт в качестве рекомендации.

«Может быть, в первом полугодии текущего года [предлагать госкомпаниям переходить на российское ПО] как рекомендацию, а во втором пускай уже переходят», — предложил он. Обыкновенный лоббизм Бизнес на запретах – это одна из базовых технологий отечественных лоббистов. Национальная мясная... 30 апреля 08:41

Спустя год Путин порекомендовал переключиться на отечественный софт и IT-компаниям из-за рисков безопасности. Тогда на встрече главы государства с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края выяснилось, что доля отечественного ПО при выпуске ими высокотехнологичной продукции составляет около 30%.

«Надо стараться своих [программистов] «подтаскивать». По поводу безопасности есть вещи критически важные для государства, для жизнеобеспечения отдельных отраслей и регионов. И если вы будете все время в таком же объеме таскать и железо, и программное обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится», — говорил несколько лет назад Путин. Кто выиграл и проиграл от импортозамещения Импорт свинины обвалился в 10 раз, яблок и груш стали завозить из-за рубежа наполовину меньше, овощей... 21 июля 10:07

«Медленно снижается зависимость отечественной IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения... [Обнаруживаются] случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий», — заявил в сентябре 2021 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его мнению, этому способствует систематическое нарушение установленных сроков и показателей по импортозамещению.