Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Лавров предупредил «горячие головы» об ответе России... 13:28
В Кремле допустили возможность переговоров Путина и Байдена 13:25
Таиланд решил закрыть все провинции для туристов, кроме Пхукета 13:25
В МВД рассказали о личностях избивших фигуриста Соловьева 13:24
Прокуратура Нидерландов потребовала длительного заключения обвиняемым... 13:24
Украшения для защиты от «5G-излучения» оказались... 13:23
Депутаты Госдумы подарили Рашкину рога лося 13:19
Подозреваемого в возбуждении вражды украинского журналиста... 13:17
«НеМалахов»: жена 68-летнего Андрея Макаревича ждет... 13:12
Ученые выяснили, что собак изумляет нарушение законов физики... 13:10
Бизнес

Энергетика «Норникеля»: зачем ГМК требуются собственные ГЭС

«Норникель» запустил масштабную программу модернизации

Слушать
Остановить
close
100%
Седьмой гидроагрегат Усть-Хантайской ГЭС

Седьмой гидроагрегат Усть-Хантайской ГЭС

Пресс-служба «Норникеля»
«Норильский никель» – это не только рудники, обогатительные фабрики и металлургические заводы. Это еще и активы в топливно-энергетическом комплексе – ГЭС, ТЭЦ, а также линии электропередач, месторождения газа и газопроводы. До 2030 года компания планирует инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры около 600 миллиардов рублей. На что пойдут эти средства и как будут модернизированы энергоактивы компании – в материале «Газеты.Ru».

Компания «Норильский никель» планирует инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры до 2030 года 600 миллиардов рублей. Такие данные компания представила 20 декабря 2021 года на совещании по развитию Норильска в Совете Федерации. Подробно о комплексной программе по модернизации энергетического хозяйства «Норникеля» накануне Дня энергетика рассказал вице-президент компании по энергетике Евгений Федоров. По его словам, эту программу можно охарактеризовать словом беспрецедентная. На эти деньги планируется, помимо прокладки новых ЛЭП, строительство четырех энергоблоков на двух ТЭЦ в Норильске, замена всех пяти гидроагрегатов на Курейской ГЭС, прокладка нового газопровода от Пеляткинского до Мессояхского месторождения и модернизация газопровода от Мессояхи до Норильска. Ранее, в рамках реализации программы в 2021 году была завершена замена семи гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС.

Водный баланс

Занимаясь модернизацией своих топливно-энергетических активов «Норникель» преследует две цели, рассказывает Федоров. Первая – реновация по большей части морально устаревших основных фондов. На это направлены мероприятия по замене изношенных котлов, турбин, генераторов. Вторая цель – это обеспечение роста потребностей комбината в электрической и тепловой энергии, связанного с планами по увеличению объемов добычи и переработки руды, а также запуском объектов «Серной программы», комплексной экологической инициативы «Норникеля», направленной на достижение показателей улавливания серы на уровне лучших мировых практик в Норильском промышленном районе (НПР) и полной ликвидации выбросов в Кольской ГМК, расположенной в приграничной зоне.Так или иначе, но на практике ГМК пытается совместить эти две пересекающиеся истории. Например, замена двух энергоблоков на Норильской ТЭЦ-2 – это не просто замена, но и увеличение мощностей, с 75 до 120 МВт на каждом.

Дело в том, что в конце 2025 – начале 2026 годов компанию ждет серьезный рост нагрузок.

Под эти сроки и осуществляется реновация Норильской ТЭЦ-2 в Талнахе. Впереди – обновление Курейской ГЭС, строительство дополнительных мощностей на Норильской ТЭЦ-3 в Кайеркане, а также и другие проекты – как реновации, так и нового строительства. В этом году, например, завершена модернизация Усть-Хантайской ГЭС. Следующий этап – реконструкция Курейской ГЭС. Затраты на это оцениваются примерно в 10 миллиардов рублей, и компания рассчитывает, что первый обновленный гидроагрегат будет запущен уже в 2024-2025 году.

«Норникель» заявляет, что за счет модернизации растет выработка ГЭС, что позволяет сокращать выработку на ТЭЦ. А значит – снижать потребление природного газа и выбросы СО2. Но рост выработки ГЭС ограничен объемом накопленной в водохранилищах воды и приточности.

«Единственный наш потенциал в части прироста выработки на ГЭС – это уход от холостых сбросов и повышение КПД. Но сотни мегаватт мы, очевидно, из этого не выжмем, – говорит Евгений Федоров. – Поэтому основную часть дополнительной нагрузки, которая будет появляться в НПР, нам придется покрывать за счет тепловых электростанций. И в этом смысле у нас энергобаланс будет, возможно, сдвигаться в сторону газа. В перспективе порядка 40 процентов выработки будут обеспечивать ГЭС, остальное – ТЭЦ».

Газ или турбина

В части тепловой энергетики основным перспективным проектом «Норникеля» является строительство двух новых парогазовых блоков на Норильской ТЭЦ-3. Их главное предназначение – заместить летнюю конденсационную выработку паросиловых блоков за счет более эффективного парогазового цикла. При работе в теплофикационном режиме КПД у обоих технологий примерно одинаковый, но при выработке электроэнергии в конденсационном режиме КПД паросилового цикла падает до 30 процентов. Тогда как на парогазовой технологии КПД в конденсационном цикле превышает 50-55 процентов. Вывод очевиден – запуск парогазовых установок даст практически двукратный прирост КПД в тепловой генерации именно для конденсационного цикла.

«За счет двух парогазовых установок на ТЭЦ-3 и летней выработки гидроэлектростанций, мы сведем к минимуму работу паровых турбин в конденсационных режимах, – говорит Евгений Федоров. – В каком-то смысле даже неважно, где конкретно появится эта эффективная машина – энергосистема у нас закольцованная и единая. На ТЭЦ-3, в отличие от проекта на ТЭЦ-2, стройка будет идти не в существующем главном корпусе. Это будет новое строительство. По сути, новой ТЭЦ. Просто в непосредственной близости от действующей ТЭЦ-3».

close
100%
Вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров

Вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров

Пресс-служба «Норникеля»

Технические и инвестиционные решения приняты. В планах компании к 2025-2026 году получить 130-150 МВт на каждой из двух ПГУ.

При этом для модернизации Норильской ТЭЦ-2, которая сейчас продолжается, «Норникель» сделал выбор в пользу паросилового цикла. Энергоблок №1 на ТЭЦ-2 уже работает в режиме пуско-наладки. Официальный запуск должен состояться во втором квартале следующего года. Энергоблок №2 уже демонтирован, новая турбина собрана на треть, новый котел смонтирован на четверть. В дальнейшем есть планы заменить энергоблоки №3 и №4.

Воды не хватает

Еще одна из проблем Норильска – обмеление реки Норилки, в летний период в засушливые года в городе физически возникает проблема с водоснабжением потребителей. Эта достаточно давняя проблема, предлагалась масса решений. Среди них даже водоводы с Дудинки или подземные скважины. Затем было предложено построить новое гидротехническое сооружение (ГТС) – плотину, которая обеспечит подпор, и обмеление прекратится. Этот проект даже был прописан в четырехстороннем соглашении о развитии Норильска.

Однако, по словам Федорова, вместо ГТС эффективнее построить новый водозабор, который, в том числе, будет учитывать и изменение русла, и возможное обмеление реки в летний период. Дело еще и в том, что за счет плотины нельзя решить проблему состояния действующих водозаборов. Им тоже уже много лет. Кроме того, строительство ГТС – дело непростое, поскольку формально Норилка является судоходной рекой. Наконец, в Норильске не очень хорошее качество грунтов, а какой бы плотина не была, к таким проектам предъявляются высокие требования с этой точки зрения. «Решение с новым качественным, по-новому спроектированным водозабором может решить сразу две проблемы - мы не залезаем в естественную экологическую среду реки и решаем проблемы старых водозаборов – их можно будет просто ликвидировать», – говорит Евгений Федоров.

Дополнительным плюсом к этому служат сроки строительства: водозабор можно в два раза быстрее построить, чем плотину. В утвержденном правительством РФ Комплексном плане социально-экономического развития Норильска до 2035 года вместо ГТС заложен именно водозабор, его стоимость может составить 12 млрд рублей.

Отказаться от солярки

Программа модернизации ТЭЦ, помимо непосредственной реконструкции объектов и увеличения мощностей, предполагает в перспективе и постепенный отказ от дизельного топлива в качестве резервного и аварийного. ВНИИГАЗ уже обосновал возможность перехода на схему «газ-газ», при которой функцию и основного, и резервного топлива выполняет газ. Мы понимаем, что нам нужно сделать, какие мероприятия осуществить. В планах «Норникеля» отказаться от дизеля в качестве резервного топлива к 2025-2026 году.

Независимость магистральной газотранспортной инфраструктуры на Таймыре уже давно обеспечена. Но есть вопросы к состоянию газораспределительных станций и газораспределительных пунктов, в том числе на самих ТЭЦ. Первое, что нужно сделать – построить дополнительный газопровод Пелятка – Мессояха, чтобы связать эти два месторождения, для резервирования на случай аварийных событий, чтобы была возможность обеспечить подачу газа в полном объеме без ограничения потребителей. Второе большое мероприятие – модернизация существующих газораспределительных станций и необходимость в разнесении газопроводов на определенные безопасные расстояния на отдельных участках сближения.

Но если на Таймыре отказ от нефтетоплива в энергетике выглядит реальной перспективой, то на Кольском полуострове пока безальтернативен мазут. Сетевого газа в Мурманской области нет и перспективы его появления достаточно туманны.

«Мы рассматриваем для себя альтернативы, например, переход на электрокотельные, – говорит Евгений Федоров. – Тем более что с точки зрения электроэнергии Мурманская область имеет колоссальные резервы. Причем электроэнергии чистой – от Кольской АЭС и гидроэлектростанций ТГК-1, до нового ветропарка, который строит «Энел Россия». И мы, конечно, ждем СПГ».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+