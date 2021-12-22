Что будет с реальной экономикой в 2022 году

Российская экономика рекордно выросла по итогам девяти месяцев, подсчитали эксперты ВШЭ. Правда, рекорды образовались в основном за счет внешнего спроса на сырьевые товары, в том числе со стороны Китая. А также на волне отложенного спроса и опасений россиян по поводу галопирующего роста цен, добавляют эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Финансовый результат российской экономики за девять месяцев этого года оказался рекордным. «В январе-сентябре 2021 года прибыль российских предприятий составила 19,6 трлн руб. Это выше прибыли в соответствующем периоде 2020 года на 12,4 трлн руб., или на 175,9%», — говорится в исследовании НИУ ВШЭ, обнародованном 22 декабря.

Таким образом, финансовый результат девяти месяцев превысил годовую прибыль даже допандемийного 2019 года, уточняют эксперты ВШЭ.

Среди главных причин формирования столь солидного финансового результата — благоприятная ценовая ситуацию на рынках сырьевых товаров. «В добывающей промышленности прибыль на 130% превышает результат трех кварталов прошлого года. В секторе добычи металлургических руд прирост прибыли составил +140%. Цены на рынках металлов росли, в частности, под влиянием роста спроса на металлы со стороны Китая», — говорится в исследовании ВШЭ.

Потребительский бум и перегрев

Другой немаловажный фактор роста прибыли — потребительский бум, возникший вследствие эффекта отложенного спроса, а также инфляционных ожиданий населения. «Рассчитывая на рост цен в дальнейшем, население активно покупало дорогостоящие товары, ожидая либо затруднений с их покупкой в дальнейшем, либо надеясь на возможность выгодной перепродажи в условиях возросших цен», — отмечают эксперты ВШЭ. На 29,6% возросла прибыль в ювелирной отрасли, на 280% — в производстве мебели, на 150% – в производстве изделий из кожи.

По-прежнему уверенно себя чувствовала фармацевтическая промышленность (рост на 140%), нефтепереработка (+200%). Очень высокий прирост прибыли (+1470%) был зафиксирован в производстве химических веществ, что связано с почти двукратным ростом цен на минеральные удобрения.

Прирост финансового результата наблюдался и в сельском хозяйстве (+44%). Известно о рекордных урожаях плодов и ягод, об очень высоком качестве российской пшеницы в 2021 году, уточняется в исследовании.

В строительстве по итогам января-сентября 2021 года был зафиксирован прирост прибыли на 37,8%. «Ажиотажный спрос на недвижимость был связан с действием программы льготной ипотеки; завершение программы снизило спрос на недвижимость в Москве, однако в регионах, где цены на недвижимость ниже, динамика спроса осталась прежней», — отмечают эксперты ВШЭ.

Лидер по приросту прибыли — финансовая и страховая деятельность (3370%), что связано с ростом популярности страховых услуг.

Убытки эксперты фиксируют лишь в деятельности сухопутного пассажирского транспорта (кроме железнодорожных перевозок), почтовой и курьерской деятельности, а также в традиционно бесприбыльных научной и культурно-досуговой сфере, в туризме.

При удачном стечении обстоятельств прибыль в реальном секторе экономики по итогам 2021 года может составить рекордные 26 трлн руб., заключают аналитики «вышки».

Догнать и перегнать 2019-й

«Газета.Ru» выяснила, какие тренды рекордного 2021 года достанутся в наследство следующему, 2022 году, а в чем будет их отличие.

2022 год, в отличие от текущего, уже не рассматривается «под эгидой» постпандемийного роста, а его наступление можно связать с продолжающимся инфляционным давлением, рисками обмена санкциями и пандемией, отмечает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«В связи с этим можно сделать определенные выводы по перспективам развития ряда отраслей. Банковская сфера, скорее всего, покажет замедление. Банк России регулярно выражает опасения по поводу динамики долговой нагрузки российских домохозяйств, а значит новые ограничения, применимые к рынку розничного кредитования, могут последовать и в наступающем году», — говорит Чередниченко.

«Лихорадка» на сырьевых рынках, скорее всего, сохранится. «Это означает, что, как минимум, в первой половине наступающего года прибыльность компаний добывающего и перерабатывающего профилей будет продолжать демонстрировать позитивную динамику, а воздействие нового энергоперехода вряд ли проявит себя в 2022 году», — говорит эксперт РЭУ Чередниченко.

При этом существует риск замедления роста китайской экономики. Этого нельзя исключать со второго-третьего кварталов будущего года. А это станет ударом по прибыльности энергетического сектора, считает Чередниченко.

«В будущем году можно ожидать устойчивого рост прибыли в нефтегазовом секторе (добыча нефти постепенно увеличивается по мере роста мирового спроса на энергоресурсы и смягчения квот ОПЕК+)», — возражает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. А конъюнктура цен на газ в Европе складывается весьма благоприятно для газовых экспортеров.

«Да, в абсолютных цифрах финансовый результат следующего года может выглядеть еще более бравурным, чем в завершающемся 2021 году, но помимо реального вклада экспорта, все остальное — это чисто инфляционная накачка показателей», — убежден шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Уверенно можно сказать, что прибыль в следующем году будут получать те сферы экономики, которые реализуют отложенный ажиотажный спрос со стороны состоятельных граждан. Стараясь уберечь капитал от инфляции, они готовы скупать недвижимость, автомобили, ювелирные изделия…, новая волна бума может подняться в этих отраслях, считает Пушкарев.

Сфера услуг, пассажирский транспорт и непродовольственная розница пока остается под давлением «антиковидных» ограничений, и здесь риски связаны с обсуждаемым планом введения QR-кодов для посещения общественных мест, а также возможными новыми режимами нерабочих дней, добавляет эксперт «Финам» Беленькая.

В строительстве (уже в этом году рост прибыли в этом секторе был слабым на фоне увеличения трат на стройматериалы и рабочую силу), в будущем году дополнительным фактором риска может стать ограничение спроса из-за ожидаемого замедления роста ипотечного кредитования, прогнозирует Беленькая.

Наше все — госрасходы

Рекордный рост ВВП России за девять месяцев (на 4,6% в годовом выражении) объясняется высоким внешним спросом, а также превышающим ожидания ростом бюджетных расходов на 10% и ростом розничных кредитов на 24% год к году, уточняет главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова.

«Нынешний год изначально ассоциировался с ожиданиями догоняющего роста, однако скорость восстановления превзошла даже самые позитивные прогнозы. И, вероятно, по итогам 2021 года составит 4,3%, показав самую сильную динамику за последние 10 лет», — говорит Орлова.

Существенный вклад в рост экономики внесли госрасходы. «Несмотря на изначальные планы правительства по их сокращению на 5%, они выросли за девять месяцев на 10%», — добавляет Орлова.

Если на пороге этого года основное внимание властей и экспертов было сфокусировано на теме восстановления экономики, то повестку 2022 года полностью формируют опасения, связанные с финансовыми рисками, отмечает экономист. «В центре экономической повестки 2022 года остается инфляция, и учитывая высокую точку входа по ценам, мы повышаем прогноз по инфляции до 6%», — говорит Орлова, объясняя это повышение в том числе ослаблением рубля и дополнительными индексациями соцрасходов.

Проблема роста промышленности и экономики в целом в следующем году «будет оттеснена на второй план из-за беспокойств по поводу финансовых и геополитических рисков». А сам рост ВВП в 2022 году составит 1,5%, заключает эксперт «Альфа-банка». Справка Перегрев экономики происходит, когда темпы ее роста настолько высокие и неподконтрольные, что поглощают все ресурсы государственного и частного сектора. В итоге экономические ресурсы для дальнейшего роста исчерпываются, и наступает рецессия. Читать дальше

«В 2022 году экономика вырастет сильнее потенциала (2,8% по нашей оценке), но перегрева, как и в текущем году, скорее всего, также не произойдет. Ужесточение денежно-кредитной политики и возврат к стандартным параметрам бюджетного правила будут ограничивать расширение внутреннего спроса», — говорит главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

Риском для российской экономики остается и неопределенность развития пандемии, распространение омикрон-штамма коронавируса. «Вместе с тем, по нашим расчетам, взаимосвязь вспышек коронавируса и динамики экономической активности снизилась с течением пандемии. Люди и бизнес адаптируются к изменившимся условиям, ограничительные меры носят более точечный характер», — заключает Винокуров.