«Польша сама себя высекла». Кто станет главным проигравшим от энергокризиса в ЕС

Резкие высказывания немецких политиков вкупе с фактической приостановкой поставок по трубопроводу «Ямал – Европа» привели к рекордному взлету биржевых цен на газ. До конца года стоимость газа вряд ли упадет ниже отметки $1,5 тыс. за тысячу кубов, считают эксперты. Главным проигравшим от энергокризиса окажется Варшава, которая весь 2022 год будет получать российское топливо по спотовым ценам. Однако в минусе окажется и сам «Газпром».

Небывалый рост цен

Еще 21 декабря биржевая стоимость газа установила абсолютный рекорд, превысив в ходе торгов отметку $2150 за тысячу кубометров. Однако 22-го числа топливные котировки на основных европейских площадках отыграли резкий рост, опустившись в первой половине дня на 12%, до $1848 за тысячу кубов.

В то же время на европейском энергетическом рынке по-прежнему сохраняется неопределенность. Если негативные погодные прогнозы сбудутся, на нидерландском хабе TTF и лондонской бирже ICE следует ожидать новых ценовых рекордов. Но существенного падения биржевых котировок до конца 2021 года ждать не стоит, утверждают эксперты.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что будет с ценами на газ

На нынешний энергетический кризис в ЕС повлиял ряд факторов, среди которых важнейшим по-прежнему остается острая зависимость европейских биржевых площадок от ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За последние недели основному потребителю газа в мире — Китаю — удалось частично справиться с внутренним дефицитом топлива за счет усиленного использования угля, считают эксперты.

По словам директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова, цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии сейчас пошли вниз, что привело к возвращению первых танкеров на европейский рынок. Однако их прибытие в евро-терминалы ожидается не раньше начала января 2022 года.

«До конца декабря цены фьючерсных газовых контрактов в Европе вряд ли опустятся ниже $1,5 тыс. за тысячу кубов. При этом максимум не поднимется выше $2 тыс.

Зима в ЕС наступила рано, как и в России, что не позволит европейцам получить дополнительные партии топлива от «Газпрома». Все это добавляет нервозности трейдерам», — подчеркнул Громов. «Европейцы не смогут воспользоваться углем из-за «зеленой» упертости» Рост биржевых тарифов на электроэнергию в Европе стал ответом на вывод из строя двух... 21 декабря 18:39

Он также добавил, что на ситуацию сильно давит неясность относительно сроков ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». В этом плане только быстрое завершение сертификации сейчас могло бы нормализовать биржевой кризис.

«Россия наряду с Китаем в этом году показали рекордный прирост потребления природного газа. Если Пекин показал увеличение порядка 40-43 млрд кубометров, то Москва — больше 25 млрд кубов. Таких цифр не было никогда прежде», — объяснил Громов.

По его словам, это послужило причиной отказа «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей на месяц вперед по польскому и украинскому маршрутам, из-за чего фактически приостановился транзит по трубопроводу «Ямал — Европа». Несмотря на это, российский монополист по-прежнему полностью выполняет все контрактные обязательства перед европейскими партнерами, заключил Громов.

Европейцев отпугивает стоимость газа

На фоне топливного дефицита и усиленного отбора газа из подземных хранилищ сейчас почти никто из европейских стран не заинтересован в покупке дополнительных объемов топлива. Основные поставки российского газа в ЕС идут по гораздо более низким ценам — $600-700 за тысячу кубов. Прокачка же сверх установленной нормы по трубопроводу «Ямал — Европа» привязана к споту (биржевым ценам), объясняют эксперты.

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, именно это стало причиной остановки польского участка российского газопровода. Если биржевая цена на топливо упадет, «Газпром» сможет задействовать дополнительные объемы по опциону «на день вперед» или «на неделю вперед».

«С ситуацией вокруг «Ямал — Европа» не все так ужасно. Фьючерсы на январь, конечно, влияют на реальную отгрузку газа здесь и сейчас, но в этом сегменте ценник на данный момент не столь критичный. По этому маршруту европейцы платят за газ чуть больше $1 тыс. за тысячу кубометров», — объяснил эксперт. «Цены на газ в Европе могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика» Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг... 20 декабря 18:47

По словам Юшкова, нормализации на биржевом рынке может поспособствовать НОВАТЭК. У российской компании есть необходимые ресурсы для транспортировки СПГ в Европу.

«Изначально проект «ЯМАЛ-СПГ» был заточен на азиатские рынки. Однако для перевозки танкеров в этом направлении подходит только восточная часть Северного морского пути. Там сейчас много льда, из-за чего потоки могут перенаправить в Европу. Этот маршрут займет больше времени, но дополнительные поставки топлива сдержат биржевой рост цен в ЕС», — отметил аналитик.

В свою очередь, Громов подчеркнул, что ситуация с СПГ может обернуться боком для европейцев. Дело в том, что как только в местные терминалы придут первые танкеры, цены на сжиженный газ действительно опустятся, но в дальнейшем это опять приведет к тому, что азиатский рынок станет для поставщиков вновь более привлекательным.

«У НОВАТЭК уже был показательный казус в 2016–2017 годах. Первая поставка СПГ с проекта «Ямал» перепродавалась трижды. Сначала партия должна была пойти в Азию, потом во Францию (там резко вырос спрос и цена), а в итоге из-за холодов в США приземлилась в Бостоне. Это при том что изначально СПГ предназначался французской компании Total», — подчеркнул Громов.

Кто станет главным пострадавшим

От энергетического кризиса пострадают в первую очередь страны Восточной и Центральной Европы, которые традиционно в большей степени зависят от поставок российского топлива. Польша, больше других стран ЕС почувствует последствия рекордных цен на топливо, считают эксперты. «Европейцы совершают энергетическое самоубийство» Даже если Еврокомиссия признает за атомной и газовой генерациями статус безуглеродных источников энергии... 18 декабря 11:34

По словам Юшкова, Варшава попала в очень щекотливую ситуацию, связанную с действующим долгосрочным контрактом с Москвой. Летом 2020 года Польша добилась от «Газпрома» выплаты $1,5 млрд компенсации в связи с нефтяной привязкой соглашения (высокие цены на нефть подстегивали рост контрактной стоимости топлива для Варшавы). После 2022 года поляки разорвут энергетические связи с Москвой, отказавшись от пролонгации долгосрочного контракта.

«В суде Польша требовала от «Газпрома» перевести действующий контракт с нефтяной на спотовую привязку. В итоге, как только они перешли на спот, цены взлетели выше $1 тыс. за тысячу кубов. Поляки завыли на Россию, послав в «Газпром» письмо. Однако для очередного пересмотра соглашения Варшаве теперь нужно вернуть Москве все те же $1,5 млрд», — объяснил эксперт.

После судебного разбирательства с монополистом Польша бросила все силы на достройку трубопровода Baltic Pipe, рассчитанного на ежегодную прокачку 10 млрд кубов из Норвегии. Однако у Осло, в отличие от Москвы, у которой под нужды «Северных потоков» зарезервированы мощности «Ямала», нет необходимой ресурсной базы для увеличения прокачки газа по балтийской трубе. В итоге можно сказать, что своими действиями Варшава «сама себя высекла», считают эксперты.

«В Норвегии уже много лет снижается добыча газа. Варшаве нужно будет перекупать газ у Германии по трубопроводу Euro Pipe — 2. Поляки сейчас законтрактовали только 2 млрд кубов, оставшиеся 8 млрд Варшаве придется покупать по завышенным ценам», — отметил Юшков. «Они выбрали роль клоуна, это их право». Сможет ли Европа соскочить с «газовой иглы» Предложенные Еврокомиссией способы борьбы с энергокризисом не решат вопрос высоких биржевых цен... 16 декабря 18:25

В то же время главным пострадавшим от энергетического кризиса в Европе в среднесрочной перспективе может оказаться и сам «Газпром». Если ситуация на биржевом рынке продолжит накаляться в ближайшие месяцы, монополист столкнется с резким снижением спроса на континенте. По этой причине «Газпрому» уже в ближайшие годы необходимо сосредоточиться на китайском маршруте, поставки по которому могут кратно увеличиться с вводом в эксплуатацию трубопровода «Сила Сибири — 2», заключили эксперты.