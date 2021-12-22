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Бизнес

«Плата за открытость экономики». В правительстве объяснили причины инфляции

Мишустин указал на «импорт» инфляции в Россию

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими государствами нарушаются. В российском правительстве, как указал его глава Михаил Мишустин, внимательно отслеживают ситуацию с ростом цен и стараются системно принимать необходимые меры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация с ростом цен в России — это отчасти плата за открытость экономики, инфляция в стране является в основном импортируемой. Об этом в среду, 22 декабря, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы понимаем, что цены растут. Инфляция у нас в основном импортируемая», — сказал он на встрече с членами экспертного совета при правительстве России.

Мишустин добавил, что правительство старается системно принимать «меры в этой сфере, но ситуация непростая и нестабильная».

«Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. Другими государствами проводится эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну», — приводит его слова ТАСС.

Глава кабмина пояснил, что ситуация с ценами — это своеобразная «плата за открытость экономики». «И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — продолжил премьер.

По его словам, у РФ есть «соответствующие ответы и стратегии». «Это и задачи, связанные с импортозамещением, это работа, связанная с наращиванием потенциала нашего агропрома — и эта задача решается уже несколько лет. Я вижу, что у нас по самообеспечению есть большие успехи», — считает он.

Мишустин констатировал, что в правительстве внимательно отслеживают ситуацию с ценами.

«У меня каждый день информация из абсолютно разных источников, в том числе это «интернет вещей», который позволяет нам следить в онлайне за тем, что происходит с целыми группами товаров», — проинформировал глава кабмина, добавив, что речь идет в первую очередь о потребительской корзине, но также отслеживаются и цены на стройматериалы, в том числе металлоконструкции.

Расходы россиян растут

В период с 13 по 19 декабря средние недельные расходы россиян составили 5815 руб., что на 2,1% (123 руб.) больше, чем в предыдущие семь дней.

По данным компании «Ромир», в годовом выражении этот показатель увеличился на 14,3% (726 руб.).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5051 руб.) индекс оказался выше на 15,1% или 764 руб.

В то же время средняя стоимость одной покупки россиянина почти не изменилась — она составила 690 руб. «Это отличается от прошлогодней тенденции, когда в аналогичный период чек (638 руб.) вырос почти на 4% за неделю», — отмечается в релизе холдинга.

В годовой динамике рост индекса составил 8,2% (53 руб.).

По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (636 рублей) средний чек показывает рост на 8,5% или 54 руб.

Тем временем траты россиян на продукты и товары первой необходимости стабилизировались. Их доля в структуре затрат домохозяйств оценивается по итогам ноября в 44,1% (на 1,9% меньше, чем в октябре, но на 1,7% больше, чем год назад).

«После резкого роста индекса в сентябре-октябре наблюдается стабилизация доли расходов на FMCG товары. В целом последние 12 месяцев индекс показывает стабильную динамику», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

«Цены будут расти быстрее»

С июля 2021 года число россиян, которые считают, что в ближайшем будущем цены будут расти быстрее, выросло с 31% до 43%, отмечают социологические службы. Доля респондентов, полагающих, что цены будут расти так же, как и сейчас, снизилась с 50% до 44%.

При этом только 5% россиян считают, что цены будут расти медленнее, чем сейчас. Еще 5% ожидают, что цены останутся на прежнем уровне или снизятся.

58% россиян считают, что цены выросли на 30% и менее, 24% считают, что цены изменились на 30-50%, еще 11% сообщают о том, что цены изменились более, чем на 50%.

Оценка роста цен практически не изменилась с июля, констатируют аналитики.

Курс рубля, стоимость нефти

За курсом рубля по отношению к доллару следят 26% россиян, за ценами на нефть — 17%.

Почти треть респондентов считает, что курс доллара к рублю будет расти в ближайшее время, еще 36% — что он останется на прежнем уровне. Только 5% считают, что он будет снижаться.

Более оптимистичны мнения относительно цены на нефть — 25% респондентов считают, что она вырастет в ближайшее время, еще 32% — что останется на прежнем уровне.

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