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Бизнес

Перекрыть в случае войны. Правительство ФРГ решило, что делать с «Северным потоком — 2»

Глава МИД и канцлер Германии достигли консенсуса по «Северному потоку — 2»

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Олаф Шольц и Анналена Бербок

Олаф Шольц и Анналена Бербок

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.

Германия должна сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» исключительно на основе европейского законодательства. Об этом в интервью Die Zeit заявила новая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Не секрет, что мы подходим с разных сторон к этому вопросу… и федеральный канцлер, и я дали ясно понять, что в текущем процессе утверждения применяться должен только европейский энергетический закон», — сказала глава МИД Германии.

По ее словам, в процессе дальнейшей сертификации будет играть роль вопрос энергобезопасности. Бербок подчеркнула, что энергию нельзя использовать «в качестве оружия для дестабилизации Европы». Предыдущее правительство Германии договорилось с американскими властями, что запуск «Северного потока — 2» окажется «под вопросом», если Россия «вторгнется на Украину», добавила она.

Агентство Reuters сообщало об этой договоренности Берлина и Вашингтона 8 декабря. Кроме того, ссылаясь на свои источники, агентство Bloomberg писало, что власти США требуют от Германии, чтобы в случае «российской агрессии на Украине» Берлин закрыл газопровод.

Москва сообщения СМИ о якобы планируемом нападении на Украину последовательно отрицает. Кроме того, Кремль и «Газпром» регулярно заявляют о коммерческом характере проекта «Северный поток — 2».

Партийный вопрос

11 декабря газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок «попала в переплет» из-за газопровода СП-2. Будучи сопредседателем оппозиционной партии «Зеленые», Бербок выступала против трубопровода. После выборов «зеленые» создали коалицию с социал-демократами (СДПГ) и вошли в состав правительства. И Бербок, получившей министерский портфель, пришлось смириться с тем, что СДПГ не готова отказываться от «Северного потока — 2».

Спустя сутки в разговоре с телеканалом ZDF Анналена Бербок заявила, что газопровод не соответствует нормам энергетического законодательства ЕС, поэтому «пока она выступает против его использования».

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц в свою очередь как представитель СДПГ призывал не политизировать ситуацию вокруг «Северного потока — 2» и не связывать ее с украинским кризисом.

20 декабря в аппарате Шольца подчеркнули, что канцлер считает проект газопровода «Северный поток — 2» исключительно экономическим.

«Шольц постоянно подчеркивал, что речь идет об экономическом проекте, который завершен. Не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права об анбандлинге [принципе разведения по разным юридическим лицам ролей владельца трубопровода, его оператора и поставщика ресурса] », — объяснил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер.

По его словам, в настоящее время данной проверкой занимается Федеральное сетевое агентство. Представитель правительства подчеркнул, что вся процедура является исключительно «административным процессом» и имеет под собой только юридическую основу, без «политической составляющей».

Что говорила Бербок осенью, а Шольц — весной

В конце октября сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок заявила, что считает ошибкой проект «Северный поток — 2». По ее словам, Россия приняла целенаправленно решение не заполнять газом хранилища в Европе, при этом страны ЕС в вопросах энергоснабжения «уязвимы для шантажа».

«Мы зависим от России [в области энергетики]. Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища. Европа в вопросах энергоснабжения уязвима для шантажа», — сказала Бербок.

Кроме того, по мнению политика, при эксплуатации газопровода «Северный поток — 2» «должны быть соблюдены европейские правовые предписания, а сейчас это не так.

«Они предусматривают, что «Газпром» не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», — подчеркнула сопредседатель «зеленых».

Канцлер Шольц, будучи кандидатом на пост главы правительства, говорил весной, что поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2» так же, как это делает правительство Ангелы Меркель.

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