«Месторождения истощены на 80%»: сколько газа осталось на Украине

Крупнейшие месторождения газа Украины находятся в финальной стадии эксплуатации, сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз Украины». Несмотря на это, в стране стараются нарастить добычу оставшегося топлива и жалуются на завышенные цены по его импорту.

Финальная стадия эксплуатации

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко еще в октябре говорил, что потенциальные запасы газа на Украине составляют до 600 миллиардов кубов, но для подтверждения этого необходимы $20 миллиардов инвестиций. В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина должна достичь газовой независимости от России путем наращивания собственной добычи.

«Нафтогазу Украины» и «Укргаздобыче» было поручено увеличить добычу «голубого топлива». Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что Киев планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственными запасами. А Витренко заявлял, что добычу газа можно увеличить до 25 миллиардов кубометров в год, и этого будет достаточно, чтобы страна стала энергонезависимой.

23 декабря пресс-служба «Нафтогаза» опубликовала отчет, согласно которому крупнейшие месторождения страны находятся «в финальной стадии эксплуатации». «Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Согласно данным «Укргаздобычи», за январь-ноябрь в стране добыли 12,49 миллиарда кубометров «голубого топлива» — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Новое оборудование в пустых месторождениях

Крупнейшее на Украине месторождение газа – Шебелинское. Оно расположено в Харьковской области. Было открыто в 1950 году и введено в эксплуатацию в 1956 году. Максимальная годовая добыча на месторождении на пике его разработки в 1971 году составила 31,3 млрд кубометров. За все время эксплуатации из него было добыто 633,1 млрд кубометров «голубого топлива». Сейчас среднесуточная добыча на месторождении составляет около 5 млн кубометров газа.

«Нафтогаз» в своем отчете отметил, что за время эксплуатации Шебелинское месторождение «истощилось на 90%, однако продолжает давать более 9% всего украинского газа».

«На Шебелинском месторождении осталось около 15% от начальных запасов», — рассказал директор дивизиона «Разведка и добыча» «Нафтогаза» Александр Романюк.

По его словам, сейчас в стране внедряется новое оборудование, которое позволит компенсировать естественное падение добычи и даже увеличивать ее на определенных месторождениях. Например, запуск обновленной Червонодонецкой ДКС (дожимной компрессорной станции – ред.) поможет извлечь значительные остаточные запасы «голубого топлива», которые без нее добыть было бы невозможно. Ожидается, что в 2022 году станция позволит достать дополнительно 100 млн кубометров газа на Шебелинском месторождении. Кроме Червонодонецкой станции, в этом году были введены в эксплуатацию и другие объекты наземной инфраструктуры.

Модернизация и стабилизация добычи уже принесла свои плоды, считают в «Нафтогазе»: на 20% выросло количество введенных в эксплуатацию скважин. В качестве удачного примера в пресс-службе «Нафтогаза» рассказали о росте суточной добычи газа на первой скважине нового Моспановского месторождения в Харьковской области, открытого в начале декабря 2021 года, которая теперь составляет более 200 тысяч кубометров газа в день.

А летом 2022 года «Нафтогаз» намерен начать добычу газа на ряде месторождений, в том числе на шельфе Черного моря, сообщает РИА «Новости».

«Увеличение объемов собственной добычи газа — приоритет для национальной компании. Для его достижения мы наращиваем объемы бурения, проводим сейсмические исследования, внедряем новые технологии эксплуатации и ремонта скважин», — подытожил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По любым ценам

Однако Витренко заявил изданию «РБК Украина», что его компания вынуждена закупать газ по любым завышенным ценам, так как собственной добычи пока не хватает. Средства на это «Нафтогаз» намерен привлекать на международных рынках.

«В большей степени это вопрос энергоэффективности и снижения неэффективного потребления. Если Украина все будет делать правильно, то через 3-5 лет мы вообще не должны импортировать газ. При этом те варианты диверсификации импорта, о которых мы говорим — это строительство LNG-терминалов, модернизация газотранспортных систем в Европе, какие-то рискованные и сложные контракты долгосрочные — это все как раз перспектива, условно говоря, тех же 3-5 лет. Если все будет правильно, то к тому времени уже не нужен будет импортный газ», — выразил надежду глава компании.

Накануне «Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на российский «Газпром». Украинская сторона уверена, что именно «Газпром» виноват в том, что газ на европейских биржах рекордно подорожал и продолжает расти в цене. «Нафтогаз» попросил, чтобы Европейская комиссия обязала российскую компанию продавать больше топлива через Украину.