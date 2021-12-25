Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Пентагон готовит новый план борьбы с Россией 11:38
Фетисов поделился ожиданиями от матча МЧМ-2022 между Россией и... 11:34
Россиянам рассказали, что нельзя делать с просроченными... 11:31
Опубликована символическая сборная Европы 2021 года 11:27
Политолог оценил заявление Волкера о необходимости ввести новые... 11:22
ФРГ ужесточит правила экспорта оружия из-за Украины 11:18
Около 15 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии 11:06
Врач перечислила признаки, которые указывают на высокий... 10:57
В МИД РФ заявили о проработке сроков и формата встречи... 10:56
Россияне признались, что их раздражает в новогоднюю ночь 10:45
Бизнес

«Власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем»

На Украине обсуждают, кто виноват в энергетическом кризисе

Слушать
Остановить
У властей Украины были деньги и время закупить дешевый газ. Экс-премьер страны Владимир Гройсман упрекнул их в неумении прогнозировать ситуацию. При этом он не исключил, что в Киеве намеренно спровоцировали энергетический кризис. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил действующие власти страны в провоцировании энергетического кризиса. В опубликованном в субботу, 25 декабря, интервью журналу «Країна» он указал на то, что в республике «идет централизация денежных ресурсов».

«Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ.

Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем.

Этим отдала нас в руки Белоруссии. А по сути – России», — пояснил свою точку зрения Гройсман, руководивший правительством Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019-го.

Экс-глава кабмина полагает, что это могло быть сделано преднамеренно.

«Есть два варианта — либо полная некомпетентность, либо специально подрывают основы энергетической безопасности. Цена для страны будет слишком высока. Здесь вопрос нашей независимости», — заключил он.

По любой цене

В свою очередь, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко подтвердил отсутствие альтернативы российскому газу.

Киев пока не в состоянии обеспечить поступление газа из альтернативных источников, констатировал он.

Витренко сообщил, что суда со сжиженным природным газом не могут попасть на Украину. По его словам, «Нафтогаз» переживает острый кризис — месторождения Украины опустошены на 80%, поэтому приходится покупать газ «по любой цене».

Хватит ли запасов

Нынешний глава правительства страны Денис Шмыгаль ранее заявил, что запасов в украинских подземных хранилищах газа достаточно, чтобы пройти текущий отопительный сезон. В то же время кабмин официально не исключает «рисков и форс-мажоров в холодное время года»

Как стало известно 14 декабря, из-за дефицита угля правительство Украины готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали могут перевести на работу со 100-процентным использованием газа.

В ноябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко проинформировала, что Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа для того, чтобы преодолеть энергетический кризис.

Четырехкратный рост цены

По подсчетам министерства экономики Украины, за последний год стоимость импортного газа в стране выросла в четыре раза и достигла $730 за 1 тыс. кубометров — соответствующие расчеты были проведены Государственной таможенной службой республики.

Во внимание принималась цена импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на Украину в ноябре 2021-го. Она составила 19 261,64 гривны ($730,65) за каждую тысячу кубометров, пишет ТАСС.

Для сравнения — год назад стоимость зарубежного газа на Украине находилась в среднем на уровне $182,5 за 1 тыс. кубометров.

Газовый кризис настиг страну с началом отопительного сезона, который стартовал в середине октября. Причиной кризиса стали высокие цены на газ. Из потребляемых 23 млрд кубометров газа 13 млрд Украина производит сама с помощью «Нафтогаза» и частных компаний. Остальное импортируется из-за рубежа.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+