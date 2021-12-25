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Бизнес

«Проще говоря, вранье и ложь»: «Газпром» ответил на обвинения в недостаточных поставках газа

«Газпром» посоветовал страдающей от энергетического кризиса Европе посмотреть в зеркало

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Неприемлемыми и беспочвенными назвали в Москве обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок природного газа в Европу. Официальный представитель холдинга Сергей Куприянов заявил, что компания готова поставлять дополнительные объемы топлива в рамках действующих долгосрочных контрактов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Обвинения в адрес РФ и «Газпрома» в недостаточных объемах поставок природного газа неприемлемы и беспочвенны, европейские страны сами создают себе проблемы. Соответствующую позицию изложил официальный представитель компании Сергей Куприянов в субботу, 25 декабря.

«Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — указал он.

«Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов — стоимость топлива в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.

«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом «Газпром». Лучше посмотреть в зеркало», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Контракты 2021 года

По его словам, ряд клиентов «Газпрома» из Европы — в частности, из Франции и Германии — уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021-м, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа:

«Газпром» бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот.

«В этом году «Газпром» поставил в Германию по контракту 50,2 млрд куб. м. — это на 5,3 млрд больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые «Газпром» уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, — Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша», — пояснил представитель компании.

Куприянов указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объеме 3-5 млн куб. м. в сутки. «А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым «Газпромом», — констатировал он.

Транзит газа через Украину

«Газпром» продолжает транзит газа через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года. «Если говорить о транспортировке газа через территорию Украины, то «Газпром» еще 15 декабря выполнил все свои трудовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению», — проинформировал Куприянов.

Холдинг с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м. российского газа, таким образом выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме, пишет ТАСС. Как следует из данных на сайте «Газпрома», по состоянию на 22 декабря объем транзита газа через территорию Украины в 2021-м составляет 40,8 млрд куб. м.

«Ямал — Европа»

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу «Ямал - Европа» неделю назад, а с понедельника и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по нему идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Прогнозы трейдеров неутешительны

На этом фоне трейдеры считают, что цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы, передает Bloomberg.

«Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду», — пишет агентство.

При этом газопровод «Северный поток — 2», как утверждают в ФРГ, не будет одобрен в первой половине 2022 года — это может привести к ограничению поставок летом, когда Европе понадобится газ для заполнения хранилищ, не исключают трейдеры.

Старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш отметил, что пока не видит обстоятельств, способствующих снижению цен. Повышение цен на форвардные контракты «предполагает еще один год нестабильности и сохранение высоких цен», резюмировал он.

Энергетический кризис

Обвинения в адрес Москвы неоднократно звучали в этом году в связи с энергетическим кризисом в Европе. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявлял, что Россия не захватывала газовый рынок и предупреждала и партнеров в Европе об опасности разрушения системы долгосрочных контрактов на поставки газа.

Глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей производства сжиженного природного газа. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах.

На этом фоне цена газа на нидерландском хабе TTF осенью 2021 года впервые в истории преодолела отметку в $1 000 за тыс. куб. м, а в декабре — и $2 000 за тыс. куб. м. Однако стоимость фьючерсов волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам «Газпрома» в 2021 году составит $280 за тыс. куб. м.

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