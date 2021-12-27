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Бизнес

«В режиме осенне-зимних максимумов»: «Газпром» работает с пиковой нагрузкой

«Газпром» показал максимальный за пять лет суточный отбор газа

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Петр Ковалев/ТАСС
Для обеспечения надежных поставок газа потребителям «Газпром» вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. С 22 декабря производственный комплекс компании работает в режиме осенне-зимних максимумов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник, 27 декабря, в «Газпроме» состоялось оперативное совещание по вопросам режимов работы Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. Отмечается, что с 22 декабря производственный комплекс компании работает в режиме осенне-зимних максимумов.

«Причина — аномально низкие температуры, которые фиксируются в среднем по суткам — до минус 17 ℃ в регионах действия ЕСГ. Это на 9 ℃ ниже климатической нормы для этого периода. В ночь с 25 на 26 декабря в Санкт-Петербурге была зафиксирована минимальная температура за последние 19 лет — минус 23 ℃», — говорится в пресс-релизе холдинга.

Для обеспечения надежных поставок газа потребителям «Газпром», в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки.

В эти же дни, 23 декабря зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай, отмечается в сообщении.

Поставки газа европейским потребителям осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

«Объем активного газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 24 декабря, по данным Gas Infrastructure Europe, на 21,1 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 43,1% от объема газа, закачанного в этом году», — рассказали в «Газпроме».

Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ — 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.

24 декабря «Газпром» отчитался о рекордном суточном отборе газа из хранилищ в Европе — 700 млн и 712 млн кубометров 20 и 21 декабря соответственно. А в середине декабря компания сообщила, что из ПХГ Украины уже выкачаны почти все объемы газа, поступившего туда в рамках подготовки к зиме.

Цена январских фьючерсов на газ 27 декабря, по данным лондонской биржи ICE, составляет около $1160 за 1 тыс. кубометров. За сутки цена газа снизилась более чем на 11%, пишет РБК.

Ранее стало известно, что «Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа. Таким образом, компания уже неделю отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

В «Газпроме» это объясняют отсутствием заявок со стороны европейских клиентов и исчерпанием годовых объемов, предусмотренных долгосрочными контрактами. Поставки на данный момент идут в реверсном направлении из Германии в Польшу.

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